Oroscopo Venerdi 5 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (siete stanchi) e Capricorno (eccessivamente orgogliosi).

Oroscopo del 4 dicembre, gli astri mettono in guardia il Toro (ricaricate le batterie) e Capricorno (nessuno vuole sminuirvi).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 5 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): bisogno d’affetto e tranquillità.



Oroscopo Toro umore

La Luna in Leone nel fine settimana sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e evidenzia il bisogno di affetto, comfort e tranquillità. Avrete voglia di dedicare un po’ di tempo, energia e amore in più ai progetti domestici.

Troverete mille piccole cose da fare in casa, ad esempio mettere ordine, dedicarvi al bricolage. L’oroscopo annuncia che i passaggi odierni non giovano all’umore. La mancanza di sensibilità di alcune persone potrebbe darvi sui nervi. E in più circola un po’ di stanchezza. Rallentate il ritmo.

Oroscopo toro amore

In coppia: atmosfera caotica, oggi potreste esplodere per motivi che conoscete soltanto voi. Calma.

Soli: l’armonia Venere-Nettuno vi rende romantici. Se in programma c’è un appuntamento, potrebbe iniziare una storia seria.

Oroscopo 5 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): troverete la soluzione a un problema.

Oroscopo vergine umore

E’ un fine settimana in cui avrete voglia di evadere, allentare le tensioni e godere dei bei momenti che offre la vita. La presenza di un amico o di un familiare saranno d’aiuto a rilassarvi. Ma non solo, l’oroscopo annuncia che potreste trovare la soluzione a un problema che risale a tempo fa, vedrete chiaramente una via d’uscita riguardo a una situazione che vi pesa e proverete sollievo.

Oggi e domani, visto che la Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno, rappresentano un’opportunità per concedervi una pausa.

Oroscopo vergine amore

In coppia: è il momento di parlare di progetti, idee che avete in mente, fare una dolce promessa al partner.

Soli: meno diffidenti, oggi entrerete in contatto con una persona seria e affidabile. Potrebbe nascere una storia molto importante.

Oroscopo 5 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un eccesso di orgoglio.

Oroscopo capricorno umore

Potreste provare il forte desiderio di credere in una persona ma al contempo temere che facendolo rimarreste delusi. La cosa migliore è distaccarvi così da esaminare la situazione e decidere sul da farsi. Oppure, annuncia l’oroscopo, parlare con un amico.

Le sue parole saranno fondamentali per vedere le cose in prospettiva, vi sentirete sollevati. Ma non è detto che lo farete, a impedirvelo sarà l’orgoglio. Smettete, inoltre, di pensare che gli altri vogliano sminuirvi. Probabilmente è solo frutto dell’immaginazione, delle paure. Distinguete tra realtà e fantasia.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: l’umore è altalenante ma non lo farete trasparire. Tuttavia il partner vi conosce bene e sa come prendervi.

Soli: è il momento di lanciarvi nella conquista di cuore. Bando all’esitazione, al timore di ricevere un rifiuto.

