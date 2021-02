Oroscopo del 5 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi e domani 5 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani venerdì 5 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (farvi in quattro per gli altri) e Acquario (sostegni professionali e finanziari).

Oroscopo del 5 febbraio, gli astri segnalano alla Bilancia che non deve farsi in quattro per gli altri e all’Acquario che riceverà sostegni professionali e finanziari.

Oroscopo di domani 5 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): nuovi e gratificanti contatti



Oroscopo Gemelli domani 5 febbraio: umore

Nei prossimi giorni sarete impegnati in qualcosa che prenderete molto sul serio poiché vorrete ottenere dei risultati. Sebbene sia un aspetto astrale temporaneo, vi metterà in grado di piantare il seme di un progetto positivo e mirato che vi consentirà di progredire e farvi sentire realizzati.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, cinque pianeti in Acquario dopano il vostro settore delle relazioni e avete la possibilità di stringere nuovi contatti molto gratificanti o rafforzare le amicizie e le conoscenze che avete già, potrebbero inoltre essere d’aiuto a trovare un lavoro.

Oroscopo Gemelli di domani 5 febbraio: amore

In coppia: il partner potrebbe non essere d’accordo su una decisione. Che fare? Alle brutte chiedete un consiglio.

Soli: non è oggi che incontrerete l’anima gemella. Per il momento dovete pazientare.

Oroscopo di domani 5 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): farvi in quattro per gli altri

Oroscopo Bilancia di domani 5 febbraio: umore

La congiunzione Venere-Saturno, potrebbe spingervi a mettere gli altri al primo posto e riservare a voi stessi l’ultimo. Il che potrebbe comportare correre a destra e sinistra, a destreggiarvi tra faccende e compiti e farvi in quattro per compiacere le persone.

Non pensateci proprio. Al contrario, delegate, fate in modo che gli altri vi aiutino così da avere un po’ di tempo per fare le vostre cose. L’aspetto astrale, annuncia l’oroscopo, può indicare che un progetto non progredisce velocemente come da voi sperato.

Oroscopo Bilancia di domani 5 febbraio: amore

In coppia: la relazione va alla grande, tutto è bello, è tutto rose e fiori. Il partner vi ricoprirà di attenzioni (e di baci).

Soli: giornata propizia a nuovi incontri, ai corteggiamenti e potrebbe anche arrivare l’amore.

Oroscopo domani 5 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): sostegni professionali e finanziari

Oroscopo Acquario di domani 5 febbraio: umore

Venere si congiunge a Saturno ed è in dissonanza con Urano. All’apparenza potreste sembrare esitanti, incerti ma interiormente sentirvi pronti a prendere un’iniziativa radicale che riporterà gioia nella vostra vita. Forse siete sul punto di concludere qualcosa, firmare un contratto che aprirà la porta verso la libertà e al nuovo.

Il cambiamento è nell’aria e sarete pronti dunque ad accoglierlo. Cinque pianeti nel vostro segno, annuncia l’oroscopo, facilitano le situazioni, riceverete un sostegno professionale e finanziario. Su un altro piano: in famiglia potrebbero esserci dei disaccordi e dovrete affrontarli, trovare una soluzione ai problemi ma senza perdere la calma.

Oroscopo Acquario di domani 5 febbraio: amore

In coppia: voglia di sedurre, ri-conquistare il partner. E la serata si annuncia particolarmente bollente.

Soli: puntate sul vostro leggendario fascino e oggi stringerete nuove conoscenze, conquisterete chi vi attrae!

