Oroscopo del 5 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 5 gennaio

Oroscopo di martedì 5 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (un’amicizia è solida) e Leone (prendete le cose con calma).

Oroscopo del 5 gennaio, gli astri dicono all’Ariete che una relazione d’amicizia è solida e al Leone di prendere le cose con calma, rilassarsi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 5 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): una relazione d’amicizia è solida

Oroscopo Ariete umore

Potreste essere molto determinati a far funzionare un piano, al punto che per realizzarlo più velocemente, sarete disposti a dare il massimo. Con Mercurio congiunto a Plutone, tuttavia c’è la possibilità che vi impegnerete eccessivamente. L’oroscopo annuncia che un approccio più rilassato potrebbe funzionare meglio.

Vi accorgerete che le cose inizieranno a mostrarsi promettenti, più di quanto speravate. Al contempo, oggi toccherete con mano che a dispetto di piccoli conflitti, potete contare ampiamente su un’amicizia, la relazione è solida e stabile.

Oroscopo Ariete 5 Gennaio amore

In coppia: vorreste passare dolci momenti a due ma oggi qualcosa ve l’impedirà. La Luna non realizza il vostro desiderio.

Soli: rivedere le vostre aspettative vi permetterà di vivere una bella storia, troverete la persona giusta.

Oroscopo 5 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): prendere tutto con calma

Oroscopo Leone umore

E’ una giornata in cui l’atmosfera non è particolarmente divertente, nel lavoro sarete super impegnati e nel caso aveste delle scadenze da rispettare, coinvolgere altre persone andrà a vostro vantaggio. Un aiuto avrà il potere di alleviare la tensione.

Con Mercurio e Plutone congiunti nel vostro settore dello stile di vita, il consiglio è che otterrete di più prendendovi cura di voi stessi. L’oroscopo a voi segnala di mangiare sano, riposare a sufficienza, prendere le cose con calma.

Oroscopo Leone amore

In coppia: sbalzi d’umore ma nulla di drammatico. Anche se non sarete d’accordo su alcuni dettagli troverete un compromesso.

Soli: ritrovate fiducia in voi stessi, nel vostro potere di seduzione, l’amore è fuori ad attendervi,

Oroscopo 5 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate di parlare di denaro

Oroscopo 5 gennaio Sagittario: umore

Una persona potrebbe aiutarvi a realizzare qualcosa d’importante anche se all’apparenza potrebbe sembrare bizzarro. Lavorare insieme potrebbe essere una bella esperienza, da questa collaborazione potrebbero nascere cose buone. Più in generale, annuncia l’oroscopo, potreste ricevere una proposta che vi farà riflettere e troverete ottime idee.

In ogni caso, se possibile, in questi giorni non parlate di denaro. Mercurio e Plutone congiunti in Capricorno segnalano che vi scontrereste con un muro. Sarà tutto più facile a partire da venerdì quando Mercurio entrerà in Acquario.

Oroscopo Sagittario 5 gennaio: amore

In coppia: se state vivendo un momento di difficoltà è la giornata ideale per trovare delle soluzioni.

Soli: un messaggio, una telefonata avranno il potere di tirare su il morale, offrirvi qualche soddisfazione inattesa.

Per tutti gli altri segni clicca qui.