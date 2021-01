Oroscopo del 5 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 5 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di martedì 5 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (un progetto decollerà) e Acquario (un successo professionale).

Oroscopo del 5 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli che un progetto decollerà in breve tempo e all’Acquario che otterrà un successo professionale.

Oroscopo 5 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un progetto decollerà in breve tempo



Oroscopo Gemelli 5 gennaio: umore

Avete bisogno di una persona che vi supporti riguardo a un progetto? Per oggi potrebbe essere complicato a meno che non proponiate al meglio, in modo positivo, diplomatico, quanto avete in mente e facciate intravedere che anche per l’altro/a ci sono degli eventuali vantaggi economici.

In questo caso, potreste ricevere un aiuto, chi avete di fronte sarà più propenso ad ascoltare. E se deciderà di dare una mano, potete star certi che il progetto decollerà in breve tempo. State andando incontro al successo.

Oroscopo Gemelli 5 gennaio: amore

In coppia: smettete di provocare il partner per testare la profondità dei suoi sentimenti.

Soli: all’amore preferite le amicizie. Forse temete di ripetere gli stessi errori. Riflettete sulle storie del passato.

Oroscopo 5 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): rafforzare una relazione professionale

Oroscopo Bilancia 5 gennaio: umore

Potreste essere impazienti di entrare in contatto con una persona che potrebbe rendere più facile la vostra vita. Entrare in contatto e proporre di dare una mano, fare qualcosa per l’altro/a sicuramente vi farà ottenere ciò che desiderate. Ma è una giornata che rappresenta un’opportunità, annuncia l’oroscopo, per rafforzare una relazione professionale.

Qualsiasi iniziativa andrà a buon fine. La Luna sosta nel vostro segno ed è in buon aspetto con Giove e Saturno: avete gli occhi puntati sul futuro, nel corso dei mesi toccherete con mano che la vostra situazione è solida e stabile.

Oroscopo Bilancia 5 gennaio: amore

In coppia: il quotidiano vi pesa e allora perché non ribaltare la situazione? Usate l’immaginazione.

Soli: per il momento non avete intenzione di impegnarvi. Preferite distrarvi e flirtare, vivere delle avventure.

Oroscopo 5 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): orgogliosi di un successo professionale

Oroscopo Acquario 5 gennaio: umore

La Luna in Bilancia promette una giornata piacevole, siete ottimisti, penserete al futuro in modo positivo. E sarà un futuro che vi piacerà. E’ una fase in cui prenderete decisioni importanti, ciò che accadrà in questi giorni segnerà la tendenza del prossimo ciclo.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che oggi in primo piano ci sia un successo professionale e ne sarete orgogliosi, condividerete la gioia con chi vi circonda. Nessuno potrà certo criticare il vostro entusiasmo: è una bella riuscita, guadagnata con fatica e, dunque, ampiamente meritata.

Oroscopo Acquario 5 gennaio: amore

In coppia: se la relazione arranca, oggi avrete la possibilità di ritrovare lo slancio perduto.

Soli: volete trovare a tutti i costi l’amore ma oggi, potrebbe rivelarsi una perdita di tempo. Arriverà al momento giusto.

