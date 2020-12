Oroscopo domenica 6 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (alle prese con decisioni complicate) e Pesci (malintesi con amici e familiari).

Oroscopo del 6 dicembre, gli astri mettono in guardia lo Scorpione (nelle questioni di denaro non dovete ignorare i dettagli) e Pesci (evitate di reagire impulsivamente).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 6 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): sognare la vita ideale.

Oroscopo cancro umore

Fate del vostro meglio per non assorbire lo stress e la tensione di chi vi circonda. Impegnatevi in qualcosa che vi piace e canalizzerete le energie in modo positivo. Con la dissonanza Sole-Nettuno, fino a giovedì prossimo potreste ritrovarvi a sognare.

Forse la vita che vorreste, quella ideale in cui ci sono meno difficoltà e più felicità. Non solo, l’oroscopo annuncia che rischiate di girare dei film nella vostra mente a proposito di denaro. Sognate pure ma rimanete ancorati alla realtà così da proteggervi.

Oroscopo cancro amore

In coppia: il partner vorrebbe comunicarvi qualcosa ma ha difficoltà a parlarne. Trovate un momento a due ed è probabile che si esprimerà..

Soli: vorrete vederci chiaro nell’atteggiamento di una persona che vi corteggia. L’istinto vi dice che in realtà è diversa da come sembra. E forse non sbagliate.

Oroscopo 6 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): decisioni e scelte sono complicate.

Oroscopo scorpione umore

Pur essendo abbastanza obbiettivi, le decisioni e le scelte oggi potrebbero essere complicate, soprattutto se il programma della giornata è caotico. Nelle questioni di denaro, consiglia l’oroscopo, evitate la fretta poiché c’è la tendenza a ignorare o trascurare dettagli importanti.

Al riguardo seguite, se arrivano, i consigli delle persone care, saranno di grande aiuto. Se avete intenzione di risolvere una disputa è la giornata ideale per mettere da parte i dubbi, l’orgoglio e andare oltre. Sarete ben accolti e voi felici di aver fatto il primo passo.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: momenti di grande tenerezza con il partner. Tra le sue braccia vi sentite appagati, non c’è bisogno di parlare.

Soli: divisi tra ragione e sentimento ma a ben vedere non è un dilemma insormontabile. Seguite l’istinto.

Oroscopo 6 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): malintesi con amici e familiari.

Oroscopo pesci umore

Nella prima parte della giornata al centro della vostra attenzione ci saranno le questioni urgenti da risolvere. Rifletterci è un fatto positivo ma se vi fa sentire in conflitto o vi priva di energie, fate un passo indietro ed esaminate il problema da una prospettiva diversa.

L’oroscopo annuncia che le aspettative di chi vi circonda potrebbero farvi sentire sotto pressione. Potrebbero esserci dei malintesi con familiari e amici e se non volete alimentare le tensioni evitate di reagire impulsivamente. Per chiarire ci vuole tempo e pazienza.

Oroscopo pesci amore

In coppia: testardi, permalosi oggi potreste far saltare i nervi al partner. Mettete uno stop ai battibecchi.

Soli: farete il punto sulla vostra vita affettiva e di sicuro direte basta per sempre agli amori complicati.

Per tutti gli altri segni clicca qui.