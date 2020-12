Oroscopo domenica 6 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (concentratevi sull’essenziale) e Bilancia (sommersi di lavoro).

Oroscopo del 6 dicembre, gli astri invitano i Gemelli liberarsi di obblighi che mettono sotto pressione e la Bilancia a rigenerare le energie.

Oroscopo 6 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): concentratevi sull’essenziale.



Oroscopo gemelli umore

E’ una domenica in cui emerge il vostro lato premuroso e compassionevole e potreste essere pronti a dare una mano a chiunque ne abbia bisogno. Il che è lodevole ma evitate che gli altri prendano troppo del vostro tempo, delle energie.

E’ una giornata ideale, annuncia l’oroscopo, per fare una messa a punto, concentrarvi sull’essenziale. Se alcuni obblighi vi mettono sotto pressione, per oggi liberatevene – per quanto vi è possibile – e state un po’ per conto vostro così da ritrovare la pace interiore.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: mettete da parte le preoccupazioni di denaro e cercate di trascorrere dei momenti di relax con il partner.

Soli: non accadendo nulla di speciale, la tentazione sarà quella di ripensare a un amore del passato.

Oroscopo 6 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): stringere nuove relazioni sarà fruttuoso.

Oroscopo bilancia umore

In questo momento siete un po’ sommersi di lavoro e sarà la stessa musica la prossima settimana. Per cui, oggi rilassatevi e rigenerate le energie così da poter affrontare al meglio la mole di impegni che vi aspetta. Vi farà un gran bene. E a proposito di lavoro, stringere nuove relazioni, dare il via ai contatti sarà molto fruttuoso.

Avrete modo di scovare nuove opportunità. L’oroscopo annuncia che oggi potreste essere spinti a dare e ancora dare a chi vi circonda. Esagerare non è detto sia una cosa positiva.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: bella atmosfera, grande complicità. Tuttavia cercate di essere meno esigenti con il partner.

Soli: magnetici come siete, per conquistare non dovrete fare nulla! Avete la possibilità di farvi notare.

Oroscopo 6 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): siete un punto di riferimento.

Oroscopo acquario umore

E’ una domenica dinamica, avete le energie giuste per raggiungere i vostri obbiettivi e pensate positivo. Sentite infatti che un progetto sta navigando verso il successo e non è una sensazione infondata, un sogno irrealistico. Presto, annuncia l’oroscopo, raggiungerete la meta prefissa!

Con le persone care l’atmosfera è armoniosa, siete un punto di riferimento importante e non esitate a farvi carico, eventualmente, dei loro problemi. Il che rafforzerà le relazioni e potete star certi che quando ne avrete bisogno, amici e familiari ricambieranno il sostegno.

Oroscopo acquario amore

In coppia: intense emozioni con il partner, l’eros è al top! La serata si annuncia bollente e al contempo romantica.

Soli: dopo un periodo complicato oggi un’avventura passionale vi tenterà. E fate bene, avete bisogno di una conferma del vostro fascino.

