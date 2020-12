Oroscopo domenica 6 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (una persona tenta di sminuirvi) e Capricorno (non mettetevi al secondo posto).

Oroscopo 6 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): andare oltre l’orgoglio.



Oroscopo Toro umore

Per trascorrere una bella domenica, la cosa migliore sarà quella di fare appello alla pazienza, alla calma, avere un approccio graduale alle situazioni. Cercate di rafforzare la fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Con l’avanzare della giornata, l’aspetto tra Mercurio-Plutone vi spingerà alla diffidenza.

L’oroscopo annuncia che un po’ di scetticismo è utile e salutare ma esagerando rischiate di essere troppo negativi. In caso di conflitto, infine andate oltre l’orgoglio e privilegiate il dialogo. In questo modo ne uscirete vincenti.

Oroscopo toro amore

In coppia: atteggiamento autoritario e impaziente da abolire! Con il partner cercate di ristabilire il dialogo.

Soli: aperti e disponibili agli incontri ma sembra che nessuno oggi vi piacerà, attiri la vostra attenzione.

Oroscopo 6 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): una persona tenta di dominarvi.

Oroscopo vergine umore

La dissonanza Sole-Nettuno può avere un impatto nel vostro settore delle relazioni. Potreste essere alle prese con una persona che vuole dominarvi. Non perché sia migliore o più forte di voi ma semplicemente ha intenzione di sminuirvi, farvi credere che non valete un granché e prendere potere.

Ignorate, dunque, ciò che dirà e sviluppate più autostima. L’oroscopo annuncia che oggi siete un po’ nervosi, vi sentite incompresi e rischiate di riflettere troppo sulle situazioni. Evitate di soffermarvi su dettagli di poco conto perché li trasformereste in un dramma.

Oroscopo vergine amore

In coppia: se cercherete il pelo nell’uovo, sarete puntigliosi, è evidente che scatenerete delle tensioni.

Soli: può essere che decidiate di mettere uno stop a un flirt che vi ha fortemente deluso, offre poco o niente.

Oroscopo 6 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dire con fermezza qualche “no”.

Oroscopo capricorno umore

Per ritrovare un senso di benessere spesso è indispensabile ricaricare le batterie e riflettere su come risolvere quei problemi che esauriscono le energie. L’oroscopo vi invita a non tentare, per oggi, a gestire alcune situazioni che almeno momentaneamente possono essere tranquillamente ignorate.

Se avvertite il bisogno di ritagliare del tempo solo per voi, rilassarvi ascoltando un po’ di musica, assecondate questa esigenza. E ancora meglio se quando necessario direte qualche “no” con fermezza. E’ vero che vi sentite indispensabili e lo siete ma non mettetevi al secondo posto.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: una decisione importante segnerà una nuova tappa nella relazione. E sarete d’accordo con il partner a dare il via a progetto.

Soli: la solitudine al momento non vi pesa, anzi pensate che alla fine presenta anche dei vantaggi.

