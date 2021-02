Oroscopo del 6 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 6 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di sabato 6 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (bisogno di rilassarvi) e Sagittario (allontanarvi dalle routine).

Oroscopo del 6 febbraio, gli astri dicono all’Ariete che ha bisogno di rilassarsi al Sagittario di prendere le distanze dalla routine.

Oroscopo del 6 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): bisogno di rilassarvi

Oroscopo Ariete umore

Con la Luna in Sagittario sarà un piacevole fine settimana, restrizioni permettendo potreste fare una gita e cambiare aria. Vi rilasserete e ne avete bisogno. Con tanti pianeti in Acquario, per il vostro segno è un periodo stressante poiché siete impazienti, sembra che qualcuno si diverta a farvi innervosire. Per cui distrarvi, pensare ad altro vi farà un gran bene.

In generale, l’oroscopo segnala di fare attenzione a prendere iniziative impulsive frutto dell’inquietudine interiore e non di un vero bisogno o desiderio. Soddisfare un capriccio improvviso, se ragionevole, sarà positivo ma il consiglio è di non esagerare.

Oroscopo di Ariete 6 febbraio amore

In coppia: di buonumore, oggi in programma c’è un ritorno di fiamma, circola grande passione!

Soli: amabili, affascinanti, farete battere forte il cuore di molte persone. E una in particolare vi attrarrà.

Oroscopo di domani 6 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): fine settimana piacevole

Oroscopo sabato Leone umore

E’ un periodo poco sereno ma con la Luna in Sagittario il fine settimana sarà piacevole, avrete la possibilità di distrarvi, anche semplicemente guardando un film o leggendo un libro. Tutto ciò che vi farà sognare vi allontanerà dalle preoccupazioni che avete in questo momento.

L’oroscopo annuncia che potreste avere voglia di sentirvi liberi, eludere qualche responsabilità e fare qualcosa che vi piace. La decisione sarà di gradimento dei familiari? Parlarne è la cosa migliore. Tenete presente che rientrerete a casa più sereni e rilassati.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: insieme al partner farete dei progetti che vi permetteranno di consolidare la relazione.

Soli: potrebbe nascere un flirt ma voi sarete esigenti e se la persona non corrisponderà all’ideale che avete in mente, la mollerete.

Oroscopo 6 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): allontanarvi dalla routine

Oroscopo 6 febbraio Sagittario: umore

Nel fine settimana la Luna sosta nel vostro segno. Avrete un solo un desiderio: allontanarvi dalla routine, da casa e, forse, anche da tutti. Avete bisogno di aria, di libertà e se non potrete muovervi vi sentirete come leoni in gabbia. In generale, annuncia l’oroscopo, le persone oggi hanno bisogno di spazio e anche voi!

Dare e concedervi spazio sembra essere la soluzione a molti problemi odierni. Allontanarvi – senza esagerare – dalle regole può far sviluppare nuove idee o vivere esperienze entusiasmanti.

Oroscopo Sagittario 6 febbraio: amore

In coppia: gioviali, aperti con il partner, oggi deciderete di fare un passo avanti nella stabilità della relazione.

Soli: è possibile un incontro importante: occhi aperti, dunque e mostratevi disponibili.

