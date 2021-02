Oroscopo del 6 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 6 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo per domani sabato 6 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (riflettere a un progetto) e Acquario (coincidenze fortunate).

Oroscopo del 6 febbraio, gli astri segnalano al Gemelli che rifletterà a un progetto e all’Acquario che ci saranno delle coincidenze fortunate.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo di domani 6 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): riflettere a un progetto



Oroscopo Gemelli domani 6 febbraio: umore

E’ un bel fine settimana, siete di buonumore, attirerete gli altri e trasmetterete ottimismo (e dato il momento attuale non è così scontato). Frequentare le persone giuste vi consentirà inoltre di sviluppare nuove idee. Forse rispetto a una situazione che di recente sembrava trovarsi in un vicolo cieco.

Più in generale, annuncia l’oroscopo, se avete intenzione di dare il via a un progetto importante, rifletterete a fondo. Non solo sul costo finanziario ma anche sul piano legale. Capirete che è meglio pagare di più che pagare meno ma correndo dei rischi.

Oroscopo Gemelli di domani 6 febbraio: amore

In coppia: il benessere del partner è la vostra priorità! Sarete pronti a soddisfare ogni suo desiderio.

Soli: siete pronti a lasciar entrare la passione? Un incontro potrebbe essere sorprendente.

Oroscopo di domani 6 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): in compagnia delle persone care

Oroscopo Bilancia di domani 6 febbraio: umore

Nel fine settimana, grazie alla Luna in Sagittario lascerete alle spalle eventuali preoccupazioni e vi troverete in compagnia di amici e familiari che sapranno distrarvi e farvi ridere. E’ il momento giusto, annuncia l’oroscopo, per apprezzare le piccole cose della vita e trascorrere ore piacevoli con le persone a cui volete bene.,

La dissonanza Venere-Saturno abbastanza pesante terminerà tra lunedì e martedì ma già da domani inizierà a sciogliersi e la delusione o la frustrazione o ancora eventuali dubbi sul vostro valore che avete provato svaniranno. Ricordate che siete sulla strada del progresso!

Oroscopo Bilancia di domani 6 febbraio: amore

In coppia: il partner oggi ha occhi solo per voi, vi ricoprirà di carezze, baci e tante piccole attenzioni.

Soli: un incontro importante vi permetterà di iniziare a pensare a un futuro a due.

Oroscopo domani 6 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): coincidenze fortunate

Oroscopo Acquario di domani 6 febbraio: umore

La congiunzione Venere-Saturno, pesantuccia, è ancora attiva ma nel fine settimana la presenza della Luna in Sagittario tirerà su il morale. Probabile incontriate gli amici, abbiate in programma qualcosa di piacevole. In ogni caso, le persone che frequenterete vi aiuteranno a prendere le distanze dalle preoccupazioni e il ritrovato buonumore solleciterà la simpatia di chi vi circonda.

Gli altri saranno disposti a darvi una mano per cui mettete da parte l’orgoglio e chiedete senza esitare! L’oroscopo annuncia che potrebbero esserci coincidenze fortunate, sorprese e soluzioni brillanti.

.

Oroscopo Acquario di domani 6 febbraio: amore

In coppia: al partner oggi non fate sconti e dovrete controllare le vostre reazioni. Se qualcosa non va, parlatene tra qualche giorno.

Soli: molto esigenti, rischiate di giudicare severamente chi vi corteggia. Meglio uscire con gli amici.

Per tutti gli altri segni clicca qui.