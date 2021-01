Oroscopo del 6 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 6 gennaio

Oroscopo di mercoledì 6 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (no ai conflitti inutili) e Sagittario (difficoltà con i colleghi).

Oroscopo del 6 gennaio, gli astri dicono al Leone di evitare conflitti inutili e Sagittario che potrebbero esserci delle difficoltà con colleghi e il boss.

Oroscopo 6 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): imboccare un percorso più stabile

Oroscopo Ariete umore

Marte esce dal vostro segno ed entra in Toro. Fino al 4 marzo sarete pronti a imboccare un percorso più stabile così da ottenere ciò che desiderate. Sarete meno irrequieti e desiderosi di gratificarvi per il lavoro ben fatto. Sarete inclini a mangiare o bere di più e dovete fare attenzione agli eccessi in cui siete maestri.

Il pianeta rosso sosta nel vostro settore del denaro e ciò significa che impegnerete parecchie energie per guadagnare. Al contempo, annuncia l’oroscopo, se avete sottovalutato voi stessi, il vostro talento è un periodo in cui cambierete atteggiamento.

Oroscopo Ariete 6 Gennaio amore

In coppia: se avete fatto realmente il punto, oggi potrete ripartire su nuove basi e con il partner vivere una vita migliore.

Soli: la possibilità di iniziare una storia è concreta. E sul fronte passione è sicuro che darete il meglio.

Oroscopo 6 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate di scatenare conflitti inutili

Oroscopo Leone umore

Marte entra in Toro, fino al 4 marzo, ed è un transito per voi poco tranquillo. Potreste essere costretti a subire una o più decisioni che non saranno di vostro gradimento. Di conseguenza, avrete difficoltà nei rapporti con il boss e l’autorità in generale poiché vorreste essere più indipendenti.

Sebbene sia importante affermare le vostre esigenze, non calcate la mano o potreste scatenare conflitti inutili. L’oroscopo annuncia, inoltre, che se volete concretizzare un’idea o un progetto, dovrete essere molto pratici. E ciò potrebbe significare abbassare le aspettative così da ottenere risultati solidi.

Oroscopo Leone amore

In coppia: testardi, cocciuti, nervosi … E va da sé che l’intesa con il partner non sarà splendida. Meglio parlare poco.

Soli: gli appuntamenti romantici vanno rimandati, non siete dell’umore giusto. Tempo permettendo, fate un po’ di jogging all’aria aperta.

Oroscopo 6 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): difficoltà con colleghi e boss

Oroscopo 6 gennaio Sagittario: umore

Nei mesi scorsi potreste aver esplorato varie opzioni creative e imprenditoriali e scoperto di avere un vero talento per qualcosa. L’arrivo di Marte in Toro, fino al 4 marzo, potrebbe spingervi a voler andare avanti trasformandolo in un lavoro extra. L’oroscopo annuncia che il transito parla anche della vostra forma fisica.

Se dunque volete sentirvi al top, evitate di indulgere nel mangiare e bere e mirate a un approccio più disciplinato. E’ probabile che il lavoro vi impegni più del solito e se ci sono tensioni potreste avere difficoltà con colleghi o boss.

Oroscopo Sagittario 6 gennaio: amore

In coppia: gli astri vi invitano ad ampliare gli orizzonti, a fare nuovi progetti di vita a due. E il partner apprezzerà.

Soli: la vita affettiva s’illumina. Una persona a cui piacete vi farà capire chiaramente che per lui/lei contate molto.

