Oroscopo del 6 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 6 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di mercoledì 6 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (risolvere situazioni in sospeso) e Bilancia (un grande passo avanti).

Oroscopo del 6 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli di concludere le situazioni lasciate in sospeso e alla Bilancia che farà un grande passo avanti e migliorerà la sua vita.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 6 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): risolvere situazioni in sospeso



Oroscopo Gemelli 6 gennaio: umore

Fino al 4 marzo, Marte sosterà in Toro alle spalle del vostro segno. Potreste essere meno attivi del solito, sentirvi meno motivati e più inclini a riflettere su obbiettivi e progetti. Certo, la vita va avanti come al solito ma potrebbe essere necessario ritagliare del tempo per ricaricare le batterie.

E’ un momento in cui potreste avere difficoltà a sapere cosa volete o trovare un modo per ottenere ciò che desiderate. L’oroscopo annuncia che tuttavia è un buon periodo per risolvere situazioni che si trascinano da tempo e che esauriscono le vostre energie.

Oroscopo Gemelli 6 gennaio: amore

In coppia: la tenerezza oggi prevale sulla passione, avete voglia di vivere dolci momenti con il partner.

Soli: probabile non siate pronti a vivere un nuovo amore e infatti apprezzate i lati positivi dell’essere single.

Oroscopo 6 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un grande passo avanti

Oroscopo Bilancia 6 gennaio: umore

Marte entra in Toro – sosterà fino al 4 marzo – e potreste essere spinti ad apportare delle modifiche alla vostra attuale situazione. Non avrete timore a farlo poiché sapete bene che ciò vi consentirà di fare un grande passo avanti e la vita diventerà più facile.

E’ al contempo il momento giusto per mollare definitivamente quelle idee che non servono a niente o che addirittura minano la vostra autostima. Se siete in società con una persona, attenzione alle discussioni per motivi di denaro o, segnala l’oroscopo, riguardanti le dinamiche di potere.

Oroscopo Bilancia 6 gennaio: amore

In coppia: evitate discussioni poiché l’ultima parola non sarebbe vostra. Concedetevi invece momenti di passione!

Soli: non avete voglia di impegnarvi ma di vivere in piena tranquillità. Eppure, c’è chi è molto attratto dal vostro fascino…

Oroscopo 6 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Marte in Toro vi rende impazienti

Oroscopo Acquario 6 gennaio: umore

Marte entra in Toro e fino al 4 marzo sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Il pianeta rosso potrebbe rendervi molto impazienti. Dovrete evitare di mettervi sotto pressione poiché rischiate di creare delle tensioni interiori e con chi vi circonda, scattare come molle e non è proprio il momento di scatenare conflitti.

Sia all’interno della casa che fuori. Cercate invece di canalizzare le energie in modo positivo, ovvero in quei progetti riguardanti l’abitazione o la famiglia. Infine, in questo periodo attenzione agli oggetti taglienti, alle bruciature o, visto che andrete sempre di fretta, alle cadute.

Oroscopo Acquario 6 gennaio: amore

In coppia: i pianeti vi ricordano che in una relazione le difficoltà si superano con un dialogo aperto e sincero.

Soli: negli affari di cuore riscuotete successo al punto che non saprete chi scegliere … Seguite l’intuito e non sbaglierete.

Per tutti gli altri segni clicca qui.