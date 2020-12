Oroscopo lunedì 7 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro(il timore delle malattie) e Pesci (obblighi a cui non potrete sottrarvi).

Oroscopo del 6 dicembre, gli astri mettono in guardia il Cancro (non drammatizzate la situazione) e Pesci (non rendete pesante l’atmosfera).

Oroscopo 7 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): il sostegno di chi vi circonda.

Oroscopo cancro umore

L’atmosfera è più serena, vi sembra vi avere meno limiti e chi vi circonda può inoltre dare buoni consigli, informazioni o sostegno. L’unica cosa che dovete tenere d’occhio è il timore di ammalarvi o che accada alle persone a cui volete bene., diventi un’ossessione.

Proteggetevi certo, ma non isolatevi più di quanto facciano gli altri e non drammatizzate la situazione. Sul fronte denaro, evitate i rischi finanziari e andate sul sicuro. Non effettuate investimenti né accettate affari che supponete possano comportare dei problemi. Prendete tempo.

Oroscopo cancro amore

In coppia: se riuscirete a eliminare un po’ di ansia, avete la possibilità di trascorrere una serata gioiosa e simpatica.

Soli: avete la sensazione che oggi sia tutto possibile. Non sbagliate, in vista c’è una storia piena di tenerezza.

Oroscopo 7 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): confidarvi con un amico sarà un sollievo.

Oroscopo scorpione umore

Con la Luna in Vergine potreste esaminare una questione e chiedervi se sarebbe giusto parlarne con un amico. Ma potrebbero esserci varie ragioni che vi rendono esitanti. Ad esempio potrebbe riguardare una situazione per cui vi sentite a disagio e ammetterlo sarebbe imbarazzante.

Eppure l’oroscopo annuncia che confidarvi potrebbe essere un grande sollievo. Non è escluso che entri una somma di denaro e la cosa, inutile dirlo, vi farà sentire soddisfatti. Se oggi volete iniziare una dieta o eliminare un’abitudine nociva è la giornata giusta.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: dopo aver parlato di un progetto senza mai passare all’azione, oggi finalmente sarete entrambi decisi a dare il via.

Soli: se cercate l’anima gemella potreste incontrarla nella cerchia delle amicizie. Potrebbero presentarvi una persona!

Oroscopo 7 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): obblighi a cui non potrete sottrarvi.

Oroscopo pesci umore

Con la Luna in Vergine in dissonanza con i pianeti in Sagittario avrete la sensazione che tutto ciò che farete sarà solo per il senso del dovere oppure perché sarete costretti e non potrete rifiutare. Cercate di non innervosirvi, non rendete l’atmosfera pesante poiché nel giro di due giorni la musica cambierà.

Nel frattempo ci saranno degli obblighi a cui non potrete sottrarvi, soprattutto se a imporveli sarà il boss. L’oroscopo annuncia di non sperare nell’aiuto degli altri poiché potrebbe non arrivare. A meno che non riusciate a convincerli.

Oroscopo pesci amore

In coppia: la sensazione odierna è che il partner vi privi della libertà. E facendo a modo vostro poi la paghereste. Ma ne siete certi?

Soli: amicizia o amore? Una persona vi attrae ma non capite cosa voglia veramente. Avete spiegato cos’è che volete voi?!

