Oroscopo lunedì 7 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (accumulate stress) e Bilancia (riflettere su un accordo).

Oroscopo del 7 dicembre, gli astri invitano i Gemelli a evitare di stressarsi per motivi futili e la Bilancia a chiarire bene cosa vuole da un accordo.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 7 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): accumulate stress per motivi di poco conto.



Oroscopo gemelli umore

La tensione nervosa e puntare alla perfezione potrebbero farvi somatizzare. Relax! L’oroscopo annuncia che accumulate stress per motivi futili e rischiate di punzecchiare chi vi circonda attirando qualche sguardo di rimprovero o un sorriso forzato.

Allora, nei prossimi due giorni cercate di stabilire delle priorità, di valutare l’importanza di ciò che vi chiede il boss e fare in modo di non trascurarlo. Il che, come detto, senza farvi mangiare dall’ansia. La cosa migliore, poiché inoltre avete difficoltà a concentrarvi, è concedervi delle pause. Saranno sufficienti pochi minuti.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: un po’ tesi, rischiate di guastare l’atmosfera della giornata. Le cose non vanno male, rilassatevi!

Soli: potreste essere attratti da due persone e scegliere sarà un’impresa ardua. Volete vivere due storie contemporaneamente?

Oroscopo 7 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): vi sentite meno sotto pressione.

Oroscopo bilancia umore

Se avete in corso nuovi affari o dovete concludere una trattativa, un accordo, dedicare un po’ di tempo a riflettere sarà utile ad avere una visione più precisa delle cose. Dovete essere assolutamente chiari con voi stessi su ciò che volete ottenere e ci riuscirete. Se pensate di dover approfondire qualcosa, procedete.

L’oroscopo annuncia che ignorare potrebbe avere un prezzo. La grande notizia è che la settimana prossima i pianeti in Capricorno entreranno in Acquario e l’atmosfera sarà più leggera. Vi sentirete meno sotto pressione, più liberi di agire.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: dolcezza, passione, tenerezza. Insieme al partner la vita vi sembra in rosa. Splendidi momenti.

Soli: grande simpatia, senso dell’umorismo al top vi permettono di conquistare. Ma in quanto a impegnarvi, ancora non ci pensate.

Oroscopo 7 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): tutto andrà come da voi previsto.

Oroscopo acquario umore

Sole e Mercurio in Sagittario e Marte in Ariete. Tre segni di Fuoco che vi dotano di splendide energie. Le investirete in un progetto che dovrebbe iniziare a marciare bene. In ogni caso, evitate di essere troppo impazienti, soprattutto se il progetto è fondamentale per il vostro futuro. Il pianeta rosso infatti accentua questo tratto del vostro carattere.

Calma, tutto andrà come da voi previsto. L’oroscopo annuncia che se siete preoccupati per il denaro, presto risolverete tutto. Potrete permettervi anche qualche acquisto extra mirato a gratificarvi.

Oroscopo acquario amore

In coppia: siete sempre franchi ma non sempre, come oggi, il partner l’apprezza. In programma c’è un battibecco ma nulla di serio.

Soli: potreste davvero mettere fine alla solitudine. Un incontro vi farà letteralmente perdere la testa (ricambiati).

