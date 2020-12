Oroscopo lunedì 7 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (l’impegno nel lavoro sarà ripagato) e Vergine (non perdete tempo con i dettagli).

Oroscopo 7 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): colleghi e boss vi apprezzano.



Oroscopo Toro umore

Se state portando avanti un progetto e siete alle battute finali, i prossimi giorni potrebbero essere fondamentali per risolvere i dettagli finali. Più sarete disposti a collaborare con le persone coinvolte, e tanto più sarà semplice. In ogni caso, evitate di parlarne con altri che potrebbero interferire o creare confusione.

Se volete ottenere il successo, la chiarezza è fondamentale. Più in generale, annuncia l’oroscopo, nel lavoro non potrete sottrarvi ad alcuni impegni pesantucci. Mantenete il sorriso e riscuoterete apprezzamento. L’impegno sarà ripagato con gli interessi!

Oroscopo toro amore

.In coppia: il partner sarà tenero, mostrerà apertamente i sentimenti e voi sarete pieni di attenzioni.

Soli: conquista in programma e vivrete momenti intensi, molto sensuali. Se il flirt durerà dipenderà da voi.

Oroscopo 7 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): non perdetevi nei dettagli.

Oroscopo vergine umore

I pianeti rendono armoniose le relazioni con le persone care, i clienti, i colleghi ma se avrete un atteggiamento diplomatico, li prenderete per il verso giusto. Se dovete chiedere – o vendere – qualcosa, siate sorridenti, non partite a testa bassa e aspettate che ricambino il sorriso.

Nel lavoro, più in generale, occuparvi dei dettagli è giusto ma esserne sopraffatti diventa una perdita di tempo. Cercate di organizzarvi, rischiate che il vostro metodo non sia quello giusto e perdete di vista il quadro generale della situazione.

Oroscopo vergine amore

In coppia: è un lunedì in cui il partner vi circonderà di mille attenzioni, farà battere forte il vostro cuore.

Soli: flirt molto coinvolgente – con un amico/a? – ma passeggero. Sarà utile a testare il vostro potere di seduzione!

Oroscopo 6 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): vivere qualcosa di inedito.

Oroscopo capricorno umore

La voglia, questa settimana, sarà quella di lanciarvi in nuove avventure, vivere qualcosa di totalmente inedito. E potreste averne l’opportunità ma prima dovrete mettere alcune cose in ordine e risolvere eventuali questioni lasciate in sospeso. Mollando anche tutto ciò che capite rappresenta ormai un ingombro nella vostra vita.

Al contempo l’oroscopo annuncia che l’amicizia sarà al centro della scena. Chiamate gli amici,all’occorrenza aiutateli. Potrebbero infatti aver bisogno di un vostro consiglio o più semplicemente della vostra presenza. E vi farà piacere dare una mano.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: mostrerete senza riserve, apertamente, i sentimenti che provate per il partner. Giornata molto piacevole.

Soli: potreste essere tentati da un’avventura che tuttavia sembra comportare qualche rischio. Attenzione.

