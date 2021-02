Oroscopo del 7 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 7 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di domenica 7 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (reclamare ciò che vi spetta) e Sagittario (disperdere le energie).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 7 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): reclamare ciò che vi spetta

Oroscopo Ariete umore

Rischiate di disperdere le energie in parecchie situazioni ma concentrandovi su ciò che è davvero importante sarete più produttivi. Potrebbe essere più facile da dire che da fare, poiché le vibrazioni astrali rischiano di interrompere il vostro programma. Sarà d’aiuto, dunque, fare piccoli ma costanti passi giorno dopo giorno.

Se ci riuscirete, scoprirete il progresso diventa più facile. Al contempo, annuncia l’oroscopo, l’armonia tra Marte e Nettuno, vi spingerà a reclamare con fermezza ciò che vi spetta e all’occorrenza tornerete alla carica più volte, facendo capire che non mollerete la presa.

Oroscopo di Ariete 7 febbraio amore

In coppia: decisi a parlare con il partner e sarà contento/a che affrontiate alcune questioni rimaste in sospeso.

Soli: un’attrazione potrebbe trasformarsi in storia seria. Scoprirete infatti la ricchezza intellettuale della persona.

Oroscopo di domani 7 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): i conflitti a volte sono necessari

Oroscopo domenica Leone umore

Le emozioni sono forti, la tendenza è quella di tirarle fuori e non è detto sia una cosa sbagliata. Potreste prendere coscienza delle situazioni che vanno risolte e ritrovare il vostro equilibrio. Ugualmente, in caso di discussione è meglio affrontarla anziché scappare.

I conflitti non sono mai piacevoli ma a volte sono necessari. Rimanete fedeli a ciò in cui credete, affrontate la rabbia di chi non è d’accordo con voi. Siate diretti e non usate mezzi termini. Più sarete chiari e prima terminerà lo scontro.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: potrebbero esserci delle discussioni sul denaro ma solo perché, sorprendentemente, avete il braccino corto.

Soli: lanciatevi senza se e ma nella conquista di chi vi attrae ed è certo che non ve ne pentirete.

Oroscopo 7 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): tendenza a disperdere le energie

Oroscopo 7 febbraio Sagittario: umore

C’è una certa tendenza a disperdere le energie, fate attenzione quando vi lanciate in dichiarazioni o vi impegnate in modo formale, poiché rischiate di commettere degli errori. L’oroscopo annuncia che potrebbe esserci l’opportunità di entrare in contatto con una persona che non vedete da un po’ di tempo.

Che la incontriate realmente o virtualmente, sarà un momento gioioso. Potreste provare entrambi un rinnovato interesse e rimanere regolarmente in contatto. Più in generale le interazioni con gli altri, sono brillanti.

Oroscopo Sagittario 7 febbraio: amore

In coppia: se non volete provare un senso di frustrazione, in serata evitate di dire ciò che pensate.

Soli: rischiate di lanciarvi tra le braccia del primo arrivato, senza riflettere. Non è una buona cosa.

