Oroscopo del 7 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 7 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani domenica 7 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (riesaminare idee del passato) e Gemelli (un po’ creduloni).

Oroscopo di domani 6 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un po’ creduloni



Oroscopo Gemelli domani 7 febbraio: umore

La Luna è in buon aspetto con Mercurio retrogrado nel vostro settore delle prelazioni. Potreste essere spinti a far colpo su un persona con cui vorreste stringere un’amicizia. Ma nei prossimi giorni altri aspetti vi consiglieranno di fare un passo indietro e prendere un po’ le distanze dalla situazione.

In questo modo scoprirete se l’altro è interessato al punto da prendere l’iniziativa. Il buon aspetto Marte-Nettuno – da oggi e per tutta la prossima settimana – vi rende un po’ creduloni e vi spinge infatti ad attribuire alle persone qualità che non hanno.

Oroscopo Gemelli di domani 7 febbraio: amore

In coppia: farete ammenda di eventuali errori e sarà già un consistente passo in avanti.

Soli: passione per una persona molto attraente ma assicuratevi che sia disponibile.

Oroscopo di domani 7 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): riesaminare idee avute in passato

Oroscopo Bilancia di domani 7 febbraio: umore

E’ un periodo importante della vostra vita per rafforzare le relazioni, le interazioni beneficiano di maggiore ascolto e attenzione. Ma mano che apprenderete di più sul mondo che vi circonda, vi sentirete più sicuri. Ma non solo, nella prossima settimana riesaminare delle idee avute nel passato, potrebbe far emergere nuovi modi per concretizzarle.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che entrando in contatto con una persona dl passato vi permetterà di fare chiarezza riguardo a una questione personale o di lavoro.

Oroscopo Bilancia di domani 7 febbraio: amore

In coppia: stesse ambizioni, stessi desideri del partner e, oltre all’amore, è ciò che vi unisce.

Soli: un po’ malinconici, forse pensate con nostalgia a un/a ex e vorreste riannodare.

Oroscopo domani 7 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): valutare i pro e i contro di una decisione

Oroscopo Acquario di domani 7 febbraio: umore

Marte in Toro è in buon aspetto con Nettuno – anche per nella prossima settimana – e vi restituisce sicurezza, la voglia di imporvi, combattere e non essere disposti al compromesso. Se dovrete prendere una decisione, nonostante una certa tendenza all’impulsività, non vi precipiterete ma al contrario valuterete con attenzione tutti i pro e i contro.

E andrà a vostro vantaggio: quando c’è di mezzo Nettuno, anche se in buon aspetto, c’è sempre il rischio di commettere degli errori. Più in generale, annuncia l’oroscopo attualmente avete la possibilità di ripartire da zero nel settore che più avete a cuore.

.Oroscopo Acquario di domani 7 febbraio: amore

In coppia: farete tabula rasa del passato e ripartirete su basi nuove. L’atmosfera è molto romantica.

Soli: accendete il radar così da cogliere i segnali che vi lancerà la persona che vi attrae!

