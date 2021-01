Oroscopo del 7 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 7 gennaio

Oroscopo di giovedì 7 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (il fascino opera una magia) e Sagittario (dite no alla modestia).

Oroscopo 7 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): il fascino opera una magia

Oroscopo Ariete umore

Il fascino arietino oggi potrebbe fare una magia. Potreste infatti contattare una persona che potrebbe esservi utile ma un aspetto di Nettuno potrebbe spingervi a un approccio disinteressato. Ed ecco la magia: condividere qualcosa senza aspettarvi nulla in cambio darà il via a un positivo inizio di una collaborazione di lavoro.

Ma non solo, l’oroscopo annuncia che grazie a una dose extra di creatività riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi. In ogni caso, evitate discussioni per questioni di denaro o di affari.

Oroscopo Ariete 7 Gennaio amore

In coppia: forse sarete meno espansivi del solito ma i sentimenti saranno più solidi e il partner si sentirà comunque rassicurato.

Soli: in questo periodo la solitudine non vi pesa, non è proprio un problema. Avete in mente ben altre priorità!

Oroscopo 7 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): desiderate sicurezza e affetto

Oroscopo Leone umore

Volete realizzare a tutti i costi i vostri progetti ed esplorate vari percorsi ma probabilmente non avete ancora individuato quello giusto. Nei prossimi giorni, tuttavia uscirete dalla fase di stallo e forse grazie a un avvenimento che vi farà progredire.

In questo momento desiderate più calore, sicurezza, affetto ma al contempo volete preservare la vostra indipendenza. L’oroscopo annuncia che all’occorrenza dovete chiedere il sostegno delle persone care: non è affatto un segnale di fragilità anzi, esattamente il contrario.

Oroscopo Leone amore

In coppia: gli astri vi incitano a parlare con sincerità per cui, oggi, non esitate a confidarvi con la persona amata.

Soli: atmosfera serena e romantica ma è importante che molliate i timori. Ad attendervi c’è uno splendido incontro.

Oroscopo 7 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): buttare la modestia nel cassonetto

Oroscopo 7 gennaio Sagittario: umore

In questo inizio del 2021, non dovete essere affatto modesti né riservati. Anzi, dovete difendere con le unghie e con i denti i vostri interessi e farvi sentire. E’ una fase in cui dovete sentirvi sicuri e a vostro agio. Se avete in corso una trattativa mostrare dunque massima fermezza e come vuole la natura del vostro segno, con giustizia, tenendo presenti i valori più importanti.

Sicuramente avrete la meglio. Al contempo l’oroscopo annuncia che grazie al transito Sole-Nettuno potreste lasciare definitivamente alle spalle alcuni problemi.

Oroscopo Sagittario 7 gennaio: amore

In coppia: bisogno di prove d’amore, di attenzioni. Attenzione tuttavia a chiedere più di quanto il partner possa dare.

Soli: potrebbe esserci, e ormai non ci speravate più, il ritorno della grande passione. Forse con un/a ex!

