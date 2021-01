Oroscopo del 7 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 7 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di giovedì 7 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (seguire un consiglio) e Acquario (evoluzione positiva di una situazione).

Oroscopo del 7 gennaio, gli astri segnalano alla Bilancia di seguire un consiglio poiché sarà prezioso e all’Acquario che nonostante i dubbi avrà un’evoluzione positiva.

Oroscopo 7 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): buone notizie sul fronte denaro



Oroscopo Gemelli 7 gennaio: umore

Esaminerete con attenzione le vostre amicizie e penserete che alcune non possano più far parte della vostra vita poiché la loro presenza non aggiunge nulla oppure hanno valori completamente diversi dai vostri. La cosa migliore, annuncia l’oroscopo, è liberarvi di queste persone che sanno giudicare e basta o addirittura sono invidiose.

E l’arrivo – domani – di Venere in Capricorno è foriero di buone notizie sul fronte denaro. Potrebbe arrivare una somma che cade a fagiolo poiché potreste dover pagare una fattura. Per cui, vi sentirete sollevati.

Oroscopo Gemelli 7 gennaio: amore

In coppia: potreste non adattarvi alle stranezze del partner. Concedetevi dunque un po’ di tempo per conto vostro.

Soli: potreste essere irritati da qualcosa ma è probabile che stasera una persona farà tornare il sorriso

Oroscopo 7 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): seguire un consiglio prezioso

Oroscopo Bilancia 7 gennaio: umore

In questo inizio del 2021 avete una gran voglia di progredire ma, forse, non sapete bene quale percorso imboccare. Tranquilli, lo troverete. E arriva un consiglio di una persona di cui vi fidate, va seguito a occhi chiusi poiché sarà prezioso!

Domani, segnala l’oroscopo, Venere entrerà in Capricorno – dove già sostano Sole, Mercurio, Plutone – nel vostro settore della casa, della famiglia. Vi prenderete cura delle persone care, dell’abitazione, vorrete avere la sensazione di comfort e serenità. Può essere che decidiate di apportare qualche modifica nell’arredamento.

Oroscopo Bilancia 7 gennaio: amore

In coppia: in caso di battibecco con un gesto tenero e affettuoso farete tornare l’armonia.

Soli: all’orizzonte si profila un flirt ma nulla d’importante. Non ve ne farete un cruccio e vi concentrerete su altro.

Oroscopo 7 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un’evoluzione positiva

Oroscopo Acquario 7 gennaio: umore

E’ un giovedì in compagnia della Luna in Scorpione: circola un po’ di confusione, avete dei dubbi, vi ponete parecchie domande, siete inclini a mettere in discussione una situazione. Non aspettatevi di avere tutte le risposte ma alcuni segnali, nei prossimi giorni, faranno presagire un’evoluzione positiva.

Per oggi, pensate solo a voi stessi, fate qualcosa che risollevi l’umore. Accantonerete le paure, le tensioni, vi sentirete rivitalizzati ed entusiasti. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che nasca il desiderio di imboccare un nuovo percorso in alcuni settori della vostra vita.

Oroscopo Acquario 7 gennaio: amore

.In coppia: meglio impegnare le energie praticando esercizio fisico anziché in qualche litigio con il partner.

Soli: cercate di placare le emozioni e ritrovare l’equilibrio. Fate una lunga passeggiata, confidatevi con un vecchio/a amico/a.

