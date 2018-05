Oroscopo Vergine del 7 maggio 2018

Oroscopo del 7 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

alte aspettative ma…

L’odierna quadratura Venere-Nettuno vi invita a evitare alte aspettative nei confronti di chi vi circonda, partner compreso. Potrebbero arrivare, inevitabilmente, delle delusioni. E occhio anche alle illusioni: amare significa accettare le persone per quello che sono e non per quello che vorremmo che fossero. Il lato B della giornata: potreste risolvere in modo brillante un problema di lavoro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]