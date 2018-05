Oroscopo del 7 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

gelosie e invidie…

Sole e Giove si oppongono per l’intera settimana: alcune questioni legali o amministrative potrebbero contrariarvi… A meno che, qualcuno non vi rimproveri una negligenza o, ancora, il partner prenda una decisione che non approvate. Gelosie e invidie, inoltre, potrebbero nuocervi ma, sia chiaro, solo se non metterete uno stop. E voi, per fortuna, non siete quel genere di persone.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]