Oroscopo del 8 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo del 8 dicembre, gli astri dicono all’Ariete: eliminare una cattiva abitudine e al Leone: occhio ai bidoni.

Oroscopo 8 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): un riconoscimento nel lavoro.

La Luna in Vergine vi spinge a occuparvi dei dettagli, risolvere le questioni in sospeso, ad avere un approccio paziente. E’ un buon momento, annuncia l’oroscopo, per staccarvi da un’abitudine nociva o una situazione. Tenete presente che i giorni a venire vi garantiranno il successo e già ora potreste percepire che l’aria sta cambiando.

Potrebbe arrivare un riconoscimento per un progetto che vi mette sotto i riflettori, oppure potreste scoprire che condividere un’idea audace vi consente di distinguervi dalla massa o quanto meno dal mondo circostante.

In coppia: rinnovamento affettivo! I giorni scorsi vi hanno fatto capire l’importanza che il partner ha nella vostra vita.

Soli: un incontro recente scatenerà emozioni dimenticate, avrete la sensazione di conoscere la persona da sempre.

Oroscopo 8 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): occhio a quelle che sembrano offerte allettanti.

La Luna in dissonanza con il Sole e l’umore non è al top ma avete ottime idee che se deciderete di concretizzare potrebbero incidere positivamente sulla situazione finanziaria e garantirvi denaro extra. Con la Luna in Vergine è un’ottima giornata per concentrarvi inoltre sulle questioni di soldi e pratiche.

Impegnarvi un pochino per ridurre le spese ora potrebbe rivelarsi di grande aiuto. In ogni caso, annuncia l’oroscopo, diffidate di quelle che sembrano offerte allettanti o affari imperdibili poiché potrebbero essere un bidone.

In coppia: siete a un giro di boa e dovrete prendere una decisione. Ci sono alcune cose che vanno cambiate.

Soli: potrebbe farsi sentire una persona del passato ed essere turbati. Ma visto che avete buona memoria dubiterete della sincerità delle sue intenzioni.

Oroscopo 8 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): l’impegno inizia a dare frutti.

Un progetto che avete in cottura o un obbiettivo che volete raggiungere mostrano segnali di importante progresso. Il che vi farà sentire ancor più motivati. L’impegno profuso, nonostante vi siate trovati alle prese con ritardi e ostacoli, ora inizia a dare frutti.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, fate ancora appello all’autodisciplina e alla pazienza, non distraetevi. Se tutto questo sforzo farà arrivare – come è certamente possibile – anche altre opportunità, è il momento di coglierle al volo. L’intuito vi aiuterà a fare le scelte giuste.

In coppia: l’atmosfera non è proprio tranquilla, avete la sensazione che il partner oggi non vi capisca.

Soli: vorreste fare degli incontri ma gli astri annunciano calma piatta. Siete invitati a non ripensare con nostalgia al passato.

