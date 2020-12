Oroscopo martedì 8 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro(in amore, lanciate segnali espliciti) e Pesci (la famiglia è un campo minato).

Oroscopo del 8 dicembre, gli astri mettono in guardia il Pesci (un passo falso provoca un’esplosione. Al Cancro annunciano che se volete conquistare una persona dovete lanciare dei segnali).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 8 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): giornata dolce e rassicurante.

Oroscopo cancro umore

Le cose sembrano finalmente andare per il verso giusto e nei prossimi giorni sarete soddisfatti. Le relazioni prendono una piega positiva e ciò può portare a un fruttuoso scambio di idee e alla possibilità di collaborare a un lavoro o a un progetto che vi entusiasmerà. Potreste inoltre dar libero sfogo alla creatività e sentirvi molto gratificati. L’oroscopo annuncia una giornata dolce e rassicurante, gli incontri con gli amici, le conversazioni sono favoriti nonché lo studio e la ricerca. E’ un martedì ideale per apprendere e comunicare.

Oroscopo cancro amore

In coppia: in passato ci sono stati alti e bassi ma oggi insieme troverete la soluzione ad alcuni problemi.

Soli: se una persona vi attrae e volete conquistarla, lanciate segnali espliciti. Li coglierà sicuramente.

Oroscopo 8 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): è il momento di socializzare.

Oroscopo scorpione umore

Le amicizie sono al centro della scena, siete più disposti ad ascoltare. Con Venere nel vostro segno, avete lo stato d’animo giusto per attirare gli altri e di sicuro incontrerete anche online persone interessanti. E’ il momento di socializzare poiché alcune relazioni potrebbero far arrivare delle opportunità.

E’ inoltre una giornata ottima per fare progetti a lungo termine o escogitare modi pratici per raggiungere un obbiettivo o realizzare un sogno. Le finanze, annuncia l’oroscopo avranno parecchia della vostra attenzione e studierete nuove strategie per migliorarle.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: la notte è dolcissima e ciò rafforzerà il legame con il partner, davvero importante per entrambi.

Soli: uscite con gli amici, potrebbero presentarvi una persona e l’ incontro sarà molto romantico e appagante.

Oroscopo 8 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): la famiglia è un campo minato.

Oroscopo pesci umore

Saprete prevedere gli eventi, per cui seguite l’istinto! Ma non solo, il potere di convincere è al top e dovete sfruttarlo al meglio. Tuttavia, siate meno rigidi quanto si tratta di esprimere opinioni e idee. Essere persuasivi è un conto ma pretendere che gli altri adottino senza batter ciglio ciò che dite è ben diverso.

In famiglia, calma. Avete la sensazione, annuncia l’oroscopo, di camminare su un campo minato dove da un momento all’altro a causa di un passo falso potrebbe esserci un’esplosione.

Oroscopo pesci amore

In coppia: ci sono alcune turbolenze, causate forse da pressioni esterne. Evitate di reagire in modo eccessivo.

Soli: una persona inizialmente potrebbe sembrare poco affidabile. Date tempo al tempo. Potrebbe riservare sorprese positive.

Per tutti gli altri segni clicca qui.