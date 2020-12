Oroscopo martedì 8 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (nervosi e irascibili) e Acquario (dubitare di ciò che dicono).

Oroscopo del 8 dicembre, gli astri invitano i Gemelli a evitare di puntare l’attenzione sui dettagli e all’Acquario che nessuno ha intenzione di raggirarvi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 8 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): nervosi e irascibili.



Oroscopo gemelli umore

Dopo un periodo di calma piatta potrebbe arrivare la notizia che stavate aspettando. Non è escluso che riguardi un cambiamento di abitazione, acquistare o affittare una casa. Detto questo, l’oroscopo annuncia che in generale se riflettere è positivo, rimuginare è una perdita di tempo.

Evitate di focalizzare l’attenzione su dettagli di poca importanza o, ancora peggio, perdere la fiducia in voi stessi. La Luna in Vergine vi rende anche un po’ nervosi, irascibili ma se volete mantenere l’armonia con chi vi circonda dovreste mostrarvi più accoglienti.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: sembra che oggi nella relazione circoli un po’ di confusione. Il partner ha difficoltà a capirvi.

Soli: potreste incontrare una persona già impegnata oppure ricontattare un/a ex. Entrambe le situazioni sono complicate…

Oroscopo 8 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): perdonare e dimenticare.

Oroscopo bilancia umore

L’intuito potrebbe accendere una lampadina, ovvero avere un’idea che risolve un problema riguardante la famiglia o una questione personale. L’oroscopo annuncia che la decisione di perdonare e dimenticare, di mollare le emozioni negative, e indesiderate, può rimettervi in sesto, ripartire da zero a livello emotivo e, di conseguenza, un piano o un progetto a cui state lavorando da un po’ di tempo potrebbe iniziare a prendere forma.

Tuttavia la Luna in Vergine, vi spinge a una profonda e lucida riflessione della vostra situazione in generale. Evitate di isolarvi.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: mille idee piccantine per riaccendere l’eros. Sulla relazione oggi soffia vento di passione!

Soli: oggi siete fatalisti e vi direte che “l’amore arriverà quando deve arrivare” ma aprite gli occhi potrebbe essere il momento.

Oroscopo 8 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): non darete prova di ingenuità.

Oroscopo acquario umore

Potreste essere ormai a un passo dalla realizzazione di un obiettivo, la conclusione di una trattativa. Eppure oggi se da un lato Sole e Mercurio in Sagittario vi consigliano di avere fiducia, di essere ottimisti, la Luna in Vergine al contrario vi spinge a dubitare, a non credere a tutto ciò che vi dicono.

Sicuramente non darete prova d’ingenuità e non vi farete incantare dai bei discorsi ma tenete presente, annuncia l’oroscopo, che probabilmente nessuno, quantomeno nel lavoro o negli affari, avrà intenzione di raggirarvi. Potrebbe essere solo frutto dell’immaginazione.

Oroscopo acquario amore

In coppia: per oggi, con il partner evitate di parlare di denaro. Per quanto riguarda le spese siete in totale disaccordo.

Soli: sognate un incontro che vi faccia battere forte il cuore. E’ il solo modo per lasciare il passato alle spalle e oggi potrebbe esserci una sorpresa

Per tutti gli altri segni clicca qui.