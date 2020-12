Oroscopo martedì 8 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (molto possessivi) e Vergine (scambiare lucciole per lanterne).

Oroscopo 8 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): occhio alla possessività.



Oroscopo Toro umore

La creatività è al top e, volendo, potreste concretizzare alcune idee. Coinvolgere o parlarne anche ad altre persone sarà di grande aiuto. Il loro input positivo e l’ottimismo vi permetteranno di allontanare il timore che le cose potrebbero non funzionare. Nelle prossime settimane, annuncia l’oroscopo, potreste ritrovarvi sotto i riflettori.

Sul fronte finanze, la dissonanza Sole-Nettuno vi fa “sbarellare”. Vorreste concedervi qualcosa ma esitate. Occhio a privarvi in modo esagerato poiché potreste sentirvi frustrati. Aprite un po’ di più il portafoglio, lasciatevi un po’ andare.

Oroscopo toro amore

In coppia: ottimismo, gioia di vivere. Attenzione tuttavia alla possessività, a essere eccessivamente protettivi.

Soli: pronti a conquistare il Grande Amore! E oggi vi lancerete senza esitazioni né dubbi di sorta.

Oroscopo 8 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): scambiare lucciole per lanterne.

Oroscopo vergine umore

La Luna sosta nel vostro segno, vi rende molto prudenti, cauti, pieni di dubbi. E fate bene! Il luminare è in dissonanza con il Sole e Nettuno e rischiate di commettere degli errori. Prima di prendere una decisione, inoltre, riflettete a fondo.

L’oroscopo annuncia che potreste scambiare lucciole per lanterne, non vedere una situazione com’è nella realtà oppure rifiutare di accettarla. Più in generale attenzione anche a come vi esprimete. Siete irritabili, più che mai inclini alla critica e potreste offendere chi avete di fronte.

Oroscopo vergine amore

In coppia: sospettosi, controllate qualsiasi gesto o sguardo del partner. Pensate che sia infedele?

Soli: con i passaggi odierni, occhio alle illusioni. Non lasciatevi incantare dalle apparenze e vi risparmierete delusioni.

Oroscopo 8 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): amicizia e solidarietà in primo piano.

Oroscopo capricorno umore

In primo piano oggi c’è l’amicizia, la solidarietà. Gli amici saranno pronti a sostenervi oppure sarete voi a dare una mano spontaneamente e ve ne saranno riconoscenti. Potrebbero coinvolgervi in progetti che accoglierete positivamente oppure i loro consigli motivarvi al massimo.

L’oroscopo annuncia che in generale, in questo momento sapete bene ciò che potrebbe funzionare nella vostra esistenza e vi muoverete di conseguenza. Tenete presente che Giove e Saturno, la prossima settimana sloggeranno dal vostro segno ed entreranno in Acquario. La vita sarà più facile.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: la complicità è totale, nella relazione c’è uno splendido equilibrio. Vi capite con un solo sguardo.

Soli: abbassate le pretese e apprezzate gli altri nel giusto valore. Hanno più qualità di quanto pensiate.

