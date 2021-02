Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 8 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fidatevi della vostra esperienza

Oroscopo Ariete umore

Potreste aver bisogno di fare chiarezza o di avere delle certezze rispetto a una questione ma chiedere consiglio, come sareste spinti a fare, non sarebbe una buona idea. La congiunzione Sole-Mercurio – retrogrado – in Acquario indica che otterreste solo una gran confusione.

Anziché correre questo rischio, sarà più saggio, consiglia l’oroscopo, fidarvi della vostra esperienza e fare deduzioni basate sulla conoscenza personale. Per quanto riguarda le amicizie, il transito segnala che potreste anche rendervi conto che una in particolare ha più importanza di quanto pensavate in precedenza.

Oroscopo di Ariete 8 febbraio amore

In coppia: amate il partner, non c’è dubbio, e in mente avete tante belle idee per vivere una magnifica serata.

Soli: la parlantina sciolta vi sarà utile nella conquista. Nelle conversazioni farete colpo, farete uno show!

Oroscopo di domani 8 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): la responsabilità di una decisione

Oroscopo lunedì Leone umore

Una persona sulla quale fate affidamento potrebbe essere di umore mutevole e avere un atteggiamento poco rassicurante. Potrebbe essere frustrante, sicuramente, e se avete un progetto da portare avanti insieme sarete costretti a prendere voi in mano il timone della situazione e accollarvi la responsabilità di una decisione.

L’oroscopo annuncia che oggi siete molto diffidenti, in generale, e prima di concedere fiducia volete i fatti, non vi accontentate delle parole. Non si può certo dire che sbagliate.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: circolano un po’ di tensioni, la comunicazione non è delle migliori. Vorreste stare per conto vostro.

Soli: la passione, le conquiste oggi sono latitanti ma solo perché indosserete una corazza e non permetterete che gli altri si avvicinino.

Oroscopo 8 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una nuova opportunità di lavoro

Oroscopo 8 febbraio Sagittario: umore

E’ una giornata frizzante, con il giusto mix di cose nuove, entusiasmanti e cose vecchie e confortanti. Procederete su una direzione equilibrata e vivrete con interesse ogni minuto della giornata. Questa fase così piacevolmente movimentata della vostra vita è appena iniziata e sicuramente, annuncia l’oroscopo, vi offrirà una nuova opportunità di lavoro.

Verso la fine di questo lunedì, inoltre, potrebbe arrivare una bella sorpresa: vi ricorderà quanto vi vogliono bene gli amici. In generale, gli astri vi dimostreranno che avete imboccato la strada giusta.

Oroscopo Sagittario 8 febbraio: amore

In coppia: rispetto ai giorni passati oggi con il partner sarete pazienti e pronti ad ascoltarlo/a.

Soli: avete voglia di fermarvi e fare il punto sulla situazione sentimentale. Sembra un gran bella idea.

