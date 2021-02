Oroscopo del 8 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 8 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo per domani lunedì 8 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d'Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (il successo è vostro) e Acquario (la soluzione a un problema).

Oroscopo del 8 febbraio, gli astri segnalano al Gemelli che il successo è alle porte e all’Acquario che troverà la soluzione a un problema.

Oroscopo di domani 8 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il successo è vostro



Oroscopo Gemelli domani 8 febbraio: umore

E’ una settimana in cui sarete più curiosi del solito, avrete voglia di ampliare gli orizzonti e se in mente avete un obbiettivo da raggiungere lo prenderete molto seriamente ma senza forzare la mano.

La congiunzione Venere-Giove in Acquario può spingervi a mollare un po’ la presa e fare in modo che le cose seguano il corso naturale. Un atteggiamento, annuncia l’oroscopo che non solo è meno stressante e che vi consentirà comunque di avere successo. Non è escluso che arrivi una buona notizia sul fronte denaro, una somma che aspettate da tempo.

Oroscopo Gemelli di domani 8 febbraio: amore

In coppia: in questo momento dare il via a un progetto con il partner è la vostra priorità.

Soli: guardate al futuro e non al passato. Bene così, è l’atteggiamento che vi garantisce una situazione affettiva migliore.

Oroscopo di domani 8 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): fare tesoro delle lezioni del passato

Oroscopo Bilancia di domani 8 febbraio: umore

Potrebbe essere necessario parlare molto di una questione ma non è detto sia d’aiuto a chiarire una situazione difficile. Con la congiunzione Sole-Mercurio retrogrado, mente e cuore potrebbero essere in conflitto. Entrambi i pianeti sostano in Acquario e può essere difficile capire se muovervi seguendo le emozioni o adottare un atteggiamento distaccato e logico.

Rilassatevi, concentrate l’attenzione su altro e la risposta arriverà. Più in generale, annuncia l’oroscopo, fate tesoro delle lezioni del passato così da essere più costruttivi e realizzare ciò che avete in mente.

Oroscopo Bilancia di domani 8 febbraio: amore

In coppia: evitate di portare a casa i problemi di lavoro. Cercate di divertirvi, liberate la mente.

Soli: persuasi di non volere una storia, rifiutate tutti gli inviti. Pensateci, in seguito potreste pentirvi.

Oroscopo domani 8 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): troverete la soluzione a un problema

Oroscopo Acquario di domani 8 febbraio: umore

Nei prossimi due giorni potreste avere l’opportunità di parlare di un problema e trovare la soluzione. Lo lascerete definitivamente alle spalle e vi sentirete sollevati. Ma non solo, l’oroscopo annuncia che questa settimana la Luna Nuova si compirà e nel vostro segno e ci sarà la congiunzione Venere-Giove sempre in Acquario e sistemerete parecchie situazioni rimaste in sospeso.

Tornando a questo lunedì, potreste ritrovare in un posto inaspettato un oggetto – forse a cui siete legati affettivamente – che pensavate di aver perduto e ciò vi regalerà gioia.

.Oroscopo Acquario di domani 8 febbraio: amore

In coppia: circola passione, avete dolci attenzioni nei confronti del partner. La serata sarà all’insegna della tenerezza.

Soli: Cupido è pronto a scoccare la freccia sul posto di lavoro. Lasciatevi andare senza pensare al domani.

