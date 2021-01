Oroscopo del 8 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 8 gennaio

Oroscopo di venerdì 8 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (flessibilità) e Sagittario (evitate di puntare i piedi).

Oroscopo del 8 gennaio, gli astri dicono al Leone di mantenere un atteggiamento flessibile e al Sagittario di non puntare i piedi per ottenere qualcosa.

Oroscopo 8 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un progetto vi entusiasma

Oroscopo Ariete umore

Mercurio entra in Acquario – sosterà fino al 15 marzo – ed è un buon momento per comunicare, ci saranno contatti più frequenti con il mondo circostante ma avrete anche possibilità di ampliare il giro delle conoscenze. E’ un transito che vi rende ottimisti, risveglia il vostro entusiasmo per un progetto.

L’oroscopo annuncia che in giornata il pianeta formerà una dissonanza con Marte e dovreste evitare le insidie insite nell’impazienza, in particolare mentre parlate ed evitare in generale, di andare di fretta. Cercate di utilizzare queste energie per risolvere un problema.

Oroscopo Ariete 8 Gennaio amore

In coppia: passione, desiderio, sensualità… che dire? La serata con il partner si annuncia caldissima.

Soli: in vena di conquiste, di vivere una passione e c’è da dire che avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Oroscopo 8 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): mantenere un atteggiamento flessibile

Oroscopo Leone umore

L’entrata di Mercurio in Acquario vi rende testardi, tanto più che il pianeta è in dissonanza con Mate. Occhio quando dovrete gestire una situazione poiché potreste dire la cosa sbagliata e scatenare una reazione eccessiva dell’altro. Il che peggiorerà le cose.

L’oroscopo a voi consiglia di avere un atteggiamento flessibile. Non è escluso che sarete molto risentiti per una decisione presa senza il vostro consenso. Il transito, in questi giorni, vi spinge inoltre al perfezionismo, il che potrebbe comportare dei problemi.

Oroscopo Leone amore

In coppia: giornata ideale per ravvivare la passione, la sensualità. E il partner non potrà che seguirvi.

Soli: pronti ad affascinare e sedurre come soltanto voi sapete fare. E sicuramente conquisterete.

Oroscopo 8 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate di puntare i piedi

Oroscopo 8 gennaio Sagittario: umore

Fino al 15 marzo, Mercurio in Acquario sosterà nel vostro settore della comunicazione. Sarà d’aiuto a fare valutazioni nitide e acquisire maggiore chiarezza mentale. Il pianeta vi spinge a contattare, creare nuove relazioni. In giornata, annuncia l’oroscopo formerà una dissonanza con Marte e dovreste evitare di puntare i piedi per far passare qualcosa, nonché diventare aggressivi, poiché scatenereste delle tensioni.

Sarete inoltre impazienti e potreste arrivare velocemente alle conclusioni ma che potrebbero essere sbagliate. Calma, saggezza e nessuno vi volterà le spalle.

Oroscopo Sagittario 8 gennaio: amore

In coppia: se avete intenzione di chiarire alcuni punti delicati, fate pure ma cercando di trovare le parole giuste.

Soli: se volete conquistare, bando alla pesantezza e nelle conversazioni siate più leggeri.

