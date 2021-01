Oroscopo del 8 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 8 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di venerdì 8 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (eliminare vecchie regole) e Bilancia (mettere in luce il talento).

Oroscopo 8 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): eliminare vecchie regole



Oroscopo Gemelli 8 gennaio: umore

Mercurio, vostro pianeta governatore, entra in Acquario e fino a domenica sarà congiunto a Saturno. E’ possibile che siate spinti ad apportare delle modiche a una situazione che si sta trascinando da tempo e lo farete molto seriamente. Probabilmente perché non potete più, non vedete l’ora che finisca.

Più in generale, nel corso del transito – fino al 15 marzo – osserverete i problemi con occhi diversi, vorrete eliminare vecchie regole, la routine vi andrà stretta. E potreste scoprire nuovi ed entusiasmanti interessi.

Oroscopo Gemelli 8 gennaio: amore

In coppia: appianerete alcuni dissidi, la relazione diventerà più forte. Avete capito che è inutile fissarvi su dettagli di poco conto.

Soli: un incontro è possibile ma sarete pieni di dubbi, avrete difficoltà a concedere la vostra fiducia.

Oroscopo 8 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): mettere in luce il talento

Oroscopo Bilancia 8 gennaio: umore

Con Mercurio in Acquario, fino al 15 marzo, potreste voler mettere in luce il talento, l’abilità e avviare, ad esempio, una seconda attività lavorativa che, sicuramente avrà ottimi sviluppi. In ogni caso, annuncia l’oroscopo, visto che fino a lunedì il pianeta sarà congiunto a Saturno, in questi giorni evitate previsioni pessimiste.

Non è escluso che siate inquieti, e forse a ragione, per una persona cara ma da lunedì quando Mercurio si congiungerà a Giove, lo stato d’animo cambierà, tornerà l’ottimismo, comunicherete in modo positivo.

Oroscopo Bilancia 8 gennaio: amore

In coppia: col partner vi capite al volo, basta un solo sguardo… Comunicherete in silenzio e la serata andrà alla grande.

Soli: potreste incontrare una persona e vi sembrerà di conoscerla da sempre. Scatenerà forti emozioni!

Oroscopo 8 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rischiate di dire cose che nemmeno pensate

Oroscopo Acquario 8 gennaio: umore

Mercurio sbarca nel vostro segno – sosterà fino al 15 marzo – e fino a domenica sarà congiunto a Saturno. In questi giorni, potrebbe essere che siate costretti a rimandare un appuntamento di lavoro o d’affari ma tenete presente che non sarà un ostacolo ma un’opportunità. Avrete la possibilità di valutare meglio alcuni elementi e concludere con maggior successo.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, il pianeta è anche in dissonanza con Marte, in caso di discussione, fate attenzione poiché la collera potreste spingervi a dire cose che nemmeno pensate e andare oltre.

Oroscopo Acquario 8 gennaio: amore

In coppia: l’atmosfera è molto sensuale, approfittatene per rafforzare il dolce legame con il partner.

Soli: Urano fa arrivare una sorpresa negli affari di cuore. Mettete in conto un colpo di fulmine da perdere la testa.

