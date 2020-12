Oroscopo del 9 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo di mercoledì 9 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (dedicate attenzioni alle persone care) e Sagittario (affrontare i bisogni insoddisfatti).

Oroscopo del 9 dicembre, gli astri dicono all’Ariete: evitate di scatenare polemiche; al Sagittario, capire quali sono i bisogni insoddisfatti.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 9 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): dedicare attenzioni alle persone care.

oroscopo ariete umore

La dissonanza Sole-Nettuno accende l’immaginazione e potreste valutare il possibile contro l’apparentemente impossibile. Un’idea che sembra buona potrebbe sembrarvi allettante ma fuori dalla vostra portata. L’oroscopo annuncia che non è così e con l’approccio giusto potreste concretizzarla, dovete solo dopare la motivazione.

Con la Luna in Bilancia odierna, inoltre, cercate di essere gentili con le persone care, dedicate loro delle attenzioni. La presenza di Marte nel vostro segno vi spinge infatti a scatenare polemiche se non addirittura discussioni accese.

oroscopo ariete amore

In coppia: atmosfera serena, c’è reciproca fiducia e i sentimenti reciproci sono sempre più forti.

Soli: volete conquistare ed essere conquistati! E un nuovo amore è alle porte, metterà fine alla solitudine.

Oroscopo 9 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): dite “no” ai progetti irrealistici.

oroscopo leone umore

Le vibrazioni planetarie odierne potrebbero sollecitare idee che vi sorprenderanno. Ad esempio potreste vedere una persona o una situazione in un modo diverso, mai fatto in precedenza, attraverso la creatività. L’armonia Venere-Plutone, inoltre, più in generale potrebbe spingervi a prendere un’iniziativa coraggiosa.

Se ciò corrisponde davvero al vostro stile di vita, la cosa migliore è procedere un passo alla volta. L’oroscopo al vostro segno consiglia di non contare sulla concretizzazione di progetti un po’ troppo irrealistici. Piedi per terra.

oroscopo leone amore

In coppia: è il momento di una messa a punto. A voi decidere se seguire il vento del rinnovamento e fare però un salto nel buio. Riflettete.

Soli: impegnarvi in una storia seria, per ora non è nei vostri programmi. Pensate che la vita di coppia crei solo problemi.

Oroscopo 9 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): affrontare i bisogni insoddisfatti.

oroscopo sagittario umore

All’apparenza siete di buonumore e allegri ma interiormente non vi sentite sicuri di voi stessi. Se è così, lo stato d’animo è dovuto alla dissonanza Sole-Nettuno. Domani, giovedì, l’aspetto nebuloso terminerà e tornerete i baldanzosi Sagittario di sempre.

In ogni caso, cercate di affrontare quei bisogni insoddisfatti che rappresentano un freno al vostro progresso. L’oroscopo annuncia che sentirvi momentaneamente un po’ depressi può sembrarvi seccante ma potrebbe offrirvi l’opportunità per una pausa, ripensare a determinati progetti o obbiettivi in modo creativo.

oroscopo sagittario amore

In coppia: la relazione vi regala la serenità di cui avete bisogno, niente e nessuno potrà scalfire quest’atmosfera passionale!

Soli: tra sguardi di fuoco e giochi di seduzione, potreste dare il via a una storia con una persona incontrata di recente.

Per tutti gli altri segni clicca qui.