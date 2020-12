Oroscopo mercoledì 9 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (riflettere prima di fare un acquisto) e Pesci (preoccupati per questioni di denaro).

Oroscopo del 9 dicembre, gli astri mettono in guardia lo Scorpione (occhio alla tentazione di spendere) e i Pesci (cercate il sostegno di persone positive).

Oroscopo 9 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): bisogno di sentirvi rassicurati.

Oroscopo cancro umore

Che vi troviate di fronte a una sfida di lavoro o vogliate impegnarvi di più per raggiungere un obbiettivo i pianeti vi aiuteranno a trovare una soluzione per concludere rapidamente. Troverete il modo, annuncia l’oroscopo, per portare a termine alcune attività in modo veloce e avrete così tempo da dedicare a quelle attività che vi piacciono.

Oggi provate l’intenso bisogno di sentirvi sicuri, protetti ma non è escluso che siate eccessivamente protettivi – seppure per il loro bene – con le persone care.

Oroscopo cancro amore

In coppia: atmosfera romantica, vi prendete dolcemente cura l’uno dell’altro. Tuttavia evitate di volere sempre più rassicurazioni.

Soli: farete centro nel cuore della persona che vi attrae e che probabilmente avete conosciuto online.

Oroscopo 9 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): prima di fare un acquisto, riflettete.

Oroscopo scorpione umore

Empatici, comprensivi, pronti a dare una mano. Che si tratti delle faccende domestiche o altre responsabilità oggi per i familiari sarete di grande aiuto e le relazioni saranno armoniose. Il che è lodevole ma cercate di ritagliare del tempo solo voi, coccolarvi e rilassarvi. Occhio, annuncia l’oroscopo, alla tentazione di lanciarvi in un acquisto senza tener conto delle conseguenze.

Per oggi, inoltre, evitate di affrontare conversazioni importanti o di firmare documenti, accordi, ecc. Da domani, terminerà la dissonanza Sole-Nettuno e l’atmosfera sarà meno confusa.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: ritorno di fiamma, passione! Amore e desiderio oggi vanno a braccetto, la relazione si rafforza.

Soli: attrazione fisica irresistibile nei confronti di una persona. Siete ricambiati e vivrete momenti very hot.

Oroscopo 9 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): preoccupati per questioni di denaro.

Oroscopo pesci umore

Sempre diplomatici e gentili, oggi una persona potrebbe provocarvi intenzionalmente e rischiate di accendervi come fiammiferi, dire cose pesanti anche se non nelle vostre abitudini. L’oroscopo annuncia che circola confusione, siete preda di dubbi, forse un po’ scoraggiati.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che a preoccuparvi potrebbero essere delle questioni di denaro. Probabilmente dovete affrontare una spesa e il budget non è florido. Cercate il sostegno di persone care che vi regalino un po’ di buonumore e dinamismo. Usate la grande immaginazione in modo positivo.

Oroscopo pesci amore

In coppia: come detto, l’immaginazione è al top e se la utilizzerete per vivere momenti romantici, la serata sarà al top.

Soli: non avete bisogno di incantesimi per conquistare chi vi attrae. Il vostro fascino oggi vi consente di fare una strage di cuori.

