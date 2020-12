Oroscopo mercoledì 9 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (occhio alle battute ironiche) e Acquario (per oggi non prendete impegni).

Oroscopo del 9 dicembre, gli astri invitano i Gemelli a tenere in considerazione la sensibilità degli altri e l’Acquario a non prendere impegni di cui in seguito pentirvi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 9 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): ottimismo e simpatia.



Oroscopo gemelli umore

La Luna in Bilancia vi regala buonumore, ottimismo, simpatia e ciò vi consente di avere l’effetto calamita. Chiunque sarà attratto da voi e riscuoterete un bel po’ di complimenti. Oggi, annuncia l’oroscopo, site più disposti a interagire e entrare in nuove cerchie, le relazioni sono molto positive.

Siete interessati alle persone che incontrate. In ogni caso, visto che disponete di una dose extra di ironia, cercate di parlare tenendo conto della sensibilità di chi avete di fronte. Potreste ferire pur senza averne l’intenzione.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: momenti di tenerezza, di grande passione! E non mancheranno quelli di buonumore.

Soli: un incontro nuovo di zecca farà palpitare il vostro cuore. Una storia senza impegno, da vivere giorno dopo giorno.

Oroscopo 9 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): nel lavoro siete al centro della scena.

Oroscopo bilancia umore

La Luna sosta nel vostro segno e promette di far arrivare belle opportunità, grazie al lavoro vi troverete al centro della scena. Capirete di aver ottenuto la riuscita, di aver raggiunto un obbiettivo che avevate a cuore.

Ma, annuncia l’oroscopo, ben presto ne raggiungerete altri e forse ancor più importanti che vi garantiranno la stabilità nel lavoro o nella vita privata. Avrete capito che state dando il via a un nuovo capitolo della vostra vita. E’ una giornata in cui regna un’atmosfera affettuosa e amichevole.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: conversazioni positive e costruttive. Le piccole discussioni appartengono al passato.

Soli: atmosfera perfetta per fare un incontro interessante. Potrebbe trattarsi persino dell’anima gemella.

Oroscopo 9 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la “liberazione” è ormai alle porte.

Oroscopo acquario umore

La dissonanza Sole-Nettuno, terminerà domani, al vostro segno consiglia di non prendere – per oggi – impegni di cui in seguito pentirvi e riguardo a una situazione concedervi del tempo per riflettere. Potreste inoltre mettere in dubbio l’affetto che una persona sostiene di provare nei vostri confronti.

La nota positiva: Giove e Saturno nel giro di pochi giorni entreranno nel vostro segno ma già avvertite le loro vibrazioni. E’ ormai prossima la “liberazione” da una situazione che vi ha oppresso o da una persona che vi ha deluso.

Oroscopo acquario amore

In coppia: con il partner potreste discutere per motivi apparentemente inutili. Dietro, potrebbe esserci altro.

Soli: se sognate un incontro, probabilmente dovreste rinnovare la cerchia delle amicizie. Tuttavia, oggi non è escluso un flirt.

Per tutti gli altri segni clicca qui.