Oroscopo 9 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): chiedere scusa a una persona con cui avete discusso.



Oroscopo Toro umore

I prossimi giorni potrebbero rappresentare un’opportunità per chiedere scusa a una persona con cui avete avuto una discussione, una divergenza di opinioni. L’oroscopo annuncia che nel corso della conversazione arriverete al cuore della questione e tutto rientrerà nella normalità anzi, il rapporto ne uscirà migliorato.

Non è escluso, inoltre, che un nuovo incontro segni l’inizio di una nuova e speciale amicizia. Più in generale, nel quotidiano avete l’irresistibile voglia di cambiare alcune cose. Fate pure ma senza per questo dare il via a una rivoluzione!

Oroscopo toro amore

In coppia: atmosfera bollente, eros al top! Lasciatevi andare alla passione, è una giornata very hot.

Soli: paura di rimanere delusi o un po’ di pigrizia, rimane il fatto che oggi esitate, siete pieni di dubbi.

Oroscopo 9 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): evitate di fare promesse.

Oroscopo vergine umore

La Luna in Bilancia accentua il vostro bisogno di comfort, affidabilità e sicurezza. Ma la dissonanza Sole-Nettuno – terminerà domani – può creare confusione, speranze deluse nelle relazioni personali o di lavoro. E’ un fatto temporaneo, annuncia l’oroscopo, tuttavia non mentite a voi stessi e cercate di andare a fondo.

Se nelle relazioni con le persone care state affrontando continuamente gli stessi problemi forse è arrivato il momento di cambiare atteggiamento. La tendenza odierna è quella di fare promesse ma ciò rischia di portarvi in un territorio difficile su cui in seguito muovervi.

Oroscopo vergine amore

In coppia: non siete una buona compagnia e ve ne rendete conto da soli. La cosa migliore è stare per conto vostro!

Soli: la relazione con una persona che già conoscete potrebbe prendere un’altra direzione ma soltanto nella vostra immaginazione.

Oroscopo 9 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nel lavoro, cercate di essere meno severi.

Oroscopo capricorno umore

Se avete intenzione di concretizzare un’idea stimolante, potrebbe essere necessario modificare alcune delle vostre convinzioni. La Luna in Bilancia consiglia di procedere dunque a piccoli passi così da acquisire maggiore sicurezza in voi stessi e mentre andate avanti tastare il terreno.

L’oroscopo annuncia di non lasciarvi incantare dalle belle parole, dai complimenti senza per questo diventare sospettosi a oltranza e guastafeste. Nel lavoro otterrete belle soddisfazioni a patto che abbassiate le vostre esigenze, siate meno severi.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: giornata ideale per coccolare, viziare il partner così che sia convinto/a di aver fatto la scelta giusta.

Soli: una storia iniziata da poco potrebbe prendere una piega molto coinvolgente. Assicuratevi di essere pronti a impegnarvi in modo che in seguito, non ve ne pentiate.

