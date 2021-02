Oroscopo del 9 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 9 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di martedì 9 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (rivedere idee e ideali) e Leone (molto critici e schietti).

Oroscopo del 9 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rivedere idee e ideali

Oroscopo Ariete umore

C’è qualcosa di frizzante nell’aria, le vibrazioni planetarie vi regalano belle energie e non è escluso che frequentare alcune persone stimoli neuroni, vi stia spingendo a rivedere le vostre idee, gli ideali e i valori.

Il modo in cui avete sempre pensato o agito, annuncia l’oroscopo, ora potrebbe iniziare a cambiare, incoraggiandovi ad abbracciare concetti che potrebbero portare nuove opportunità, entusiasmanti nuovi amici e altri benefici. Ma non c’è fretta, dunque, inutile premere l’acceleratore. Per ora riflettete, riorganizzate passo dopo passo ciò che ritenete sia giusto trasformare.

Oroscopo di Ariete 9 febbraio amore

In coppia: semaforo verde ai progetti riguardanti il futuro che rafforzeranno la vostra relazione.

Soli: per conquistare evitate modi troppo diretti, dichiarazioni fuoco e fiamme. Puntate sulla discrezione.

Oroscopo di domani 8 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): molto schietti e critici

Oroscopo martedì Leone umore

Mercurio retrogrado è in dissonanza con Marte e l’aspetto potrebbe spingervi a parlare in modo schietto, eccessivamente diretto, al punto che qualcuno potrebbe prendere a male ciò che direte e offendersi. Il senso critico è un po’ esagerato. La verità è che siete agitati, avete la sensazione di aver perso alcune certezze e vi sentite confusi.

Non è una cosa negativa. A volte una messa in discussione è necessaria nonché salutare. Tenete presente, annuncia l’oroscopo, che la congiunzione Venere-Giove, potrebbe far arrivare qualcosa di positivo. Ad esempio, un’assunzione, un contratto, un accordo.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: il partner intuisce che qualcosa non va ma non capisce di cosa si tratta. Sinceri come siete, non esiterete a chiarire.

Soli: piuttosto che restare soli, vi lancerete in un flirt la cui durata non è prevedibile. Se la cosa vi soddisfa, buon per voi.

Oroscopo 9 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): notizie entusiasmanti

Oroscopo 9 febbraio Sagittario: umore

La congiunzione Venere-Giove in Acquario, per il vostro segno è positiva: potrebbero arrivare notizie entusiasmanti, un colloquio di lavoro andrà alla grande e potreste essere assunti. Al contempo, annuncia l’oroscopo, l’aspetto vi offre l’opportunità di vivere nuove esperienze insieme a un amico o in gruppo.

Potreste infatti, dare il via a qualcosa di nuovo. Il costo potrebbe essere un fattore chiave ma non lasciate che vi blocchi. Non c’è bisogno di spendere un occhio della testa, puntate a una soluzione più economica.

Oroscopo Sagittario 9 febbraio: amore

avete bisogno di sentire vicino il partner, abbracciarlo, toccarlo. L’amore è scintillante.

Soli: una persona riuscirà ad abbattere le barriere di difesa e darete il via una storia di qualità.

