Oroscopo del 9 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 9 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di domani 9 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): non dovete reprimere le emozioni



Oroscopo Gemelli domani 9 febbraio: umore

Con la dissonanza Mercurio-Marte, potreste voler ignorare quelle emozioni che richiedono invece attenzione e metterle sotto il tappeto. L’aspetto potrebbe farvi sentire pronti ad affrontare una sfida ma al contempo essere esitanti, sopraffatti da ciò che potrebbe comportare.

Se avete dei dubbi, delle paure sul futuro, ammettetelo con voi stessi e procedete passo dopo passo. Alla fine, annuncia l’oroscopo potrebbe essere più facile di quanto credevate. In questo momento, inoltre, siete in grado di far comprendere agli altri il vostro punto di vista, il che non va dato mai per scontato.

Oroscopo Gemelli di domani 9 febbraio: amore

In coppia: inclini a mettere le carte in tavola. Volete rinnovare la relazione e sapere cosa ha in mente il partner.

Soli: giornata in cui vorrete fare il punto della situazione, sarete pronti a mettere in discussione qualche vostro atteggiamento.

Oroscopo di domani 9 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una maggiore autodisciplina

Oroscopo Bilancia di domani 9 febbraio: umore

Potreste essere entusiasti di un’idea creativa o di una nuova opportunità ma ciò distrarre l’attenzione da un problema che deve essere risolto o da una responsabilità che va affrontata. Togliete di mezzo la questione urgente – anche se non vorreste – e sarete liberi di fare le cose che vi piacciono di più.

Una maggiore autodisciplina ha un buon impatto su voi e sulle relazioni. L’oroscopo annuncia che vi sentirete più forti, più soddisfatti, più “completi” e farà bene all’armonia interiore e all’equilibrio.

Oroscopo Bilancia di domani 9 febbraio: amore

In coppia: affascinerete il partner con dolcezza e sensualità. In vista c’è una serata bollente.

Soli: siete affascinanti, dotati di carisma ma qualcosa vi frena, siete in dubbio se lanciarvi in nuovi incontri.

Oroscopo domani 9 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): prendere cura di voi stessi

Oroscopo Acquario di domani 9 febbraio: umore

E’ un momento in cui avete parecchi impegni ma non potete fare tutto al punto di essere sopraffatti dalla fatica e dallo stress. Prendere cura di voi stessi, annuncia l’oroscopo, è più importante dei progetti che avete intenzione di concretizzare, degli obbiettivi che volete raggiungere.

Se ultimamente avete mangiato male e dormito poco, cercate di rimettervi in carreggiata. Buon cibo, pasti salutari e relax vi faranno sentire in forma, più sereni e pronti ad affrontare il prossimo round. Infine, smettete di dare la priorità ai bisogni di amici e familiari e pensate anche a voi.

.Oroscopo Acquario di domani 9 febbraio: amore

In coppia: un’attenzione particolare del partner, vi farà rivivere i bei momenti del passato che avete dimenticato.

Soli: il destino ci mette lo zampino ed è durante un’uscita imprevista che potreste incontrare l’altra metà della mela.

