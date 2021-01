Oroscopo del 9 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 9 gennaio

Oroscopo di sabato 9 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (piani concreti per il futuro) e Sagittario (concluderete un accordo).

Oroscopo del 9 gennaio, gli astri dicono all’Ariete che farà piani concreti per il futuro e al Sagittario che concluderà un accordo.

Oroscopo 9 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): piani concreti per il futuro

Oroscopo Ariete umore

La congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario vi dota di razionalità e vi spinge ad avere un’attenzione particolare alle responsabilità. E’ una buona giornata per elaborare piani concreti, fattibili e pratici per il futuro ed è probabile arrivino consigli molto utili da un amico o da conoscenti. Un lavoro preciso e accurato vi farà ottenere delle gratificazioni.

L’oroscopo annuncia che potreste avere l’opportunità di aumentare le entrate. La capacità di far colpo su chi conta vi farà ottenere un contratto, un lavoro o una promozione.

Oroscopo Ariete 9 Gennaio amore

In coppia: oggi non siete sulla stessa lunghezza d’onda, il che potrebbe creare qualche turbolenza.

Soli: se di recente avete iniziato una storia, voi e l’altro/a oggi potreste avere dei dubbi, forse per timore di aver commesso un errore. Ne parlerete sinceramente e chiarirete.

Oroscopo 9 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): atmosfera carica di tensione

Oroscopo Leone umore

E’ un fine settimana in cui la congiunzione Mercurio-Saturno punta i riflettori sui rapporti con gli altri, in particolare se siete in società. L’atmosfera potrebbe essere tesa e per alcuni addirittura esplosiva. L’oroscopo annuncia che riguardo a una relazione, potreste prendere una decisione.

Per fortuna, lunedì Mercurio si congiungerà a Giove e sarete più tranquilli, anzi decisamente ottimisti! In questi due giorni tenete presente che i consigli, seppure irritanti, potrebbero essere utili e alcune critiche di chi vi circonda motivarvi a fare dei miglioramenti.

Oroscopo Leone amore

In coppia: ben decisi a offrire al partner un momento romantico che vi faccia riavvicinare così da dimenticare qualche contrarietà.

Soli: se una persona vi piacerà oggi andrete dritti e sicuri alla conquista. Andateci piano, controllate prima se vi lancia dei segnali.

Oroscopo 9 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): concludere un accordo

Oroscopo 9 gennaio Sagittario: umore

Nel fine settimana la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario solleciterà uno stato d’animo serio ma al contempo può essere d’aiuto a preparare il terreno per impegnarvi in un progetto significativo. L’oroscopo inoltre segnala che potreste inoltre consolidare un progetto o concludere un accordo.

Grazie al buon aspetto tra Venere e Marte vi sentirete capaci, competenti e ambiziosi. Ma non solo, avrete un fiuto infallibile e scoprirete alcune verità. Siete dotati delle armi giuste per sollevare alcuni veli, far cadere alcune maschere.

Oroscopo Sagittario 9 gennaio: amore

In coppia: smettete di pensare che il partner vi nasconda qualcosa! Parlatene sinceramente e chiarirete.

Soli: per oggi vi piacerà restare in casa ma vi darete ugualmente da fare. Messaggi, telefonate con una persona conosciuta di recente avranno il potere di scacciare alcuni dubbi.

Per tutti gli altri segni clicca qui.