Oroscopo del 9 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 9 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di sabato 9 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (una soluzione costruttiva) e Acquario (una scelta difficile)

Oroscopo del 9 gennaio, gli astri segnalano alla Bilancia che troverà una soluzione costruttiva e all’Acquario che una scelta sarà difficile ma poi starà meglio.

Oroscopo 9 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): buone notizie riguardanti le finanze



Oroscopo Gemelli 9 gennaio: umore

I passaggi odierni non hanno un impatto particolare sul vostro segno e in questo fine settimana avrete la possibilità di sistemare la relazione con un amico o un familiare. Farete una messa a punto e ripartirete su basi diverse e positive.

Forse, annuncia l’oroscopo, inizialmente la conversazione non andrà nel verso da voi desiderato ma alla fine, in qualche modo riuscirete a trovare un’intesa. Ma non solo, la presenza di Venere in Capricorno, in un vostro settore del denaro, sarà foriera di buone notizie riguardanti le finanze!

Oroscopo Gemelli 9 gennaio: amore

In coppia: non vi porrete troppe domande. Avete la certezza di aver incontrato l’anima gemella e vivrete ogni attimo intensamente.

Soli: potreste incontrare una persona già impegnata ma per voi non sarà un problema. Tuttavia dovrete avere pazienza.

Oroscopo 9 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una soluzione costruttiva

Oroscopo Bilancia 9 gennaio: umore

Se vi sentite impotenti rispetto a una situazione, potreste pensare a lasciare le cose come stanno ma tenete presente che comunque avete molto più margine di manovra di quanto pensiate. , Se, dunque, vi sentite pronti a esaminare più a fondo la questione, soprattutto se vi preoccupa, nuove intuizioni potrebbero incoraggiarvi a prendere una posizione, a trovare una soluzione costruttiva.

L’oroscopo segnala che è inoltre il momento di esprimere apertamente ciò che provate per una persona: siete arrabbiati, preoccupati o contenti? Tirate fuori tutto.

Oroscopo Bilancia 9 gennaio: amore

In coppia: ottimisti, insieme al partner guardate al futuro con fiducia. La serata si annuncia inoltre al peperoncino!

Soli: potrebbe esserci il ritorno di un/a ex. Le emozioni saranno forti. Seguite la voce del cuore.

Oroscopo 9 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una scelta difficile ma vi sentirete meglio

Oroscopo Acquario 9 gennaio: umore

Con la congiunzione Mercurio-Saturno nel vostro segno – terminerà lunedì – il fine settimana non si prospetta esattamente allegro. Alcune notizie potrebbero rattristarvi o essere deprimenti. Ma, come detto, da lunedì tornerà il buonumore, lascerete alle spalle la tristezza.

Da un punto di vista pratico, l’oroscopo annuncia che il passaggio è utile a dare un’occhiata, forse critica, ai progetti personali così da individuare dove è possibile apportare un miglioramento. Non è escluso che prendiate una decisione. Una scelta forse difficile, che chiederà una rinuncia ma dopo vi sentirete meglio, proverete un senso di ritrovata libertà, persino di soddisfazione.

Oroscopo Acquario 9 gennaio: amore

In coppia: atmosfera dolcissima, le conversazioni saranno costruttive, esprimerete le rispettive aspettative.

Soli: possibilità di approfondire la conoscenza con una persona incontrata di recente e che vi attrae.

