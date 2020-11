Oroscopo del 9 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 9 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Toro (iniziative prese d’impulso) e Bilancia (un familiare vi delude).

Oroscopo del 7 novembre, gli astri mettono in guardia la Bilancia (aspettative troppo alte) e Toro (le decisioni impulsive hanno un impatto sul futuro). Per gli altri segni l’indicazione generale è: siate socievoli e intraprendenti.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): verità scomode ma fanno ritrovare la comprensione.

Umore

Vorreste evitare volentieri di vedere una persona ma le circostanze non vi permetteranno di farlo. Probabile abbiate discusso ma l’oroscopo annuncia che potrebbe essere l’occasione perfetta per appianare le cose. Alcune verità sulla famiglia, seppure scomode, spianeranno la strada a una maggiore comprensione.

Marte nel vostro segno, inoltre, riprenderà il moto diretto nel fine settimana e per voi è una buona notizia. Ritroverete la forma fisica abituale. Che si tratti di sport o altre attività che nelle scorse settimane avete rallentato, vi sentirete più liberi di fare ciò che volete. Il pianeta rosso oggi è in dissonanza con Venere e l’aspetto può scatenare delle tensioni.

Amore

In coppia: cercherete di gestire al meglio le emozioni così da evitare malintesi con il partner e mantenere un equilibrio.

Soli: dopo un incontro capirete che con una persona non siete fatti per stare insieme. E vi dispiacerà.

Toro (22 aprile-20 maggio): occhio alle iniziative prese d’impulso.



Umore

Nella prima metà della giornata occhio a prendere iniziative impulsive poiché potrebbero essere incisive e avere un impatto sul futuro. Seppure inconsapevolmente con le vostre azioni potreste bloccare il progresso per cui pensateci due volte. Con il passare delle ore, segnala l’oroscopo, con chi vi circonda avrete un approccio più rilassato.

Può essere utile inoltre, fare qualche cambiamento nel vostro stile di vita, soprattutto se desiderate migliorare l’immagine e sentirvi bene con voi stessi. E nei prossimi giorni non è escluso che per velocizzare le cose inizierete a darci dentro con l’esercizio fisico. Tuttavia, andateci piano, non dovete esagerare.

Amore

In coppia: per evitare conflitti, la cosa migliore è stare un po’ per conto vostro. Il partner capirà.

Soli: vi siete fissati con una persona e non pensate a nessun altro/a. Ma se non ricambia perché non voltate pagina?

Gemelli (21 maggio-21 giugno): sviluppare spirito di sopportazione.

Umore

E’ un lunedì in cui nei confronti di un amico, di un collega o di un familiare dovrete avere molta pazienza. Sembrerà determinato a rovinarvi la giornata. Potrebbe essere irritabile, scontroso ma non dovete cedere alle sue provocazioni. Cercate, per quanto vi è possibile, di mettere la distanza di sicurezza. Se ciò non è possibile, allontanatela con gentilezza.

Non dovete aspettarvi, annuncia l’oroscopo che smetta di lamentarsi o la pianti con l’atteggiamento negativo. Per un po’ dovrete sviluppare spirito di sopportazione. Il ritorno, domani, di Mercurio in Scorpione vi permetterà di dare nuove basi alle relazioni, in particolare con i colleghi.

Amore

In coppia: buonumore, tenerezza e molto protettivi con la persona amata. Siete felici e appagati.

Soli: inclini a conquistare, a sedurre ed è possibile che oggi vi lancerete in un’avventura passionale.

Cancro (21 giugno-22 luglio): allontanate il rancore e la rabbia.

Umore

La buona notizia è che domani Mercurio tornerà in Scorpione e per il vostro segno è un transito eccellente. Riprenderete il dialogo interrotto, o complicato, con figlio/a, una persona cara o un collega. Non solo, probabile che abbiate avuto piccole preoccupazioni e ritardi sul fronte lavoro o nel quotidiano ma ora le cose si sistemeranno.

Per oggi, data la dissonanza Venere-Marte nelle relazioni, anche di lavoro, dovete mostrare pazienza. Non ripensate con rabbia a vecchi episodi o problemi del passato poiché potrebbero avere un impatto sul futuro. Fate in modo di allontanare il rancore. L’oroscopo vi consiglia di svolgere quelle attività in cui esprimere la creatività e poter mollare le energie negative.

Amore

In coppia: sensibili, intuitivi, oggi prenderete belle iniziative affinché vi sentiate entrambi appagati.

Soli: oggi non c’è posto per la riservatezza e la timidezza. E Cupido scoccherà la freccia!

Leone (23 luglio-23 agosto): troppo sensibili ai problemi di chi vi circonda.

Umore

Molto sensibili ai problemi di chi vi circonda, empatici al massimo, al punto che i pensieri potrebbero essere distratti dalla preoccupazione. Non è una sensazione piacevole, segnala l’oroscopo, e questo livello di compassione nei confronti degli altri non è affatto salutare. Per lungo, troppo tempo avete messo i bisogni e i desideri delle altre persone al di sopra dei vostri ed è il momento di trovare un equilibrio.

Di tanto in tanto concedetevi di pensare a voi stessi. Lo meritate ampiamente. Per oggi, non preoccupatevi dei problemi degli altri. Tenete presente, inoltre, che con il ritorno di Marte in Ariete in moto diretto – sabato – gli affari riprenderanno a marciare.

Amore

In coppia: nella relazione c’è un grande rinnovamento, ripartite su basi nuove e farete in modo che duri nel tempo.

Soli: una persona conosciuta online potrebbe conquistarvi con messaggi romantici. Evitate di chiedere a quanti/e altri/e li manda…

Vergine (24 agosto-23 settembre): rischiate di reagire in modo esagerato.

Umore

La settimana nel comlesso è positiva, tutto sembra andare nel verso giusto. Il ritorno di Mercurio in Scorpione, ad esempio, a partire da domani farà arrivare una risposta positiva che aspettate da qualche tempo. Se gli affari o le questioni di denaro hanno subìto dei ritardi o altri problemi, le cose inizieranno a sistemarsi.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, visto che la Luna entra nel vostro segno cercate di placare le emozioni. Non sentendovi valorizzati o rispettati, potreste reagire in modo esagerato, sarete pronti a esplodere. Calma, prima di prendere delle decisioni di cui vi pentireste, aspettate che torni la lucidità.

Amore

In coppia: con il partner l’intesa è totale, non c’è bisogno di parlare. Vi capite al volo con un solo sguardo.

Soli: vi piace una persona ma non sapete come fare per avvicinarla? Oggi Cupido creerà le circostanze giuste!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): da sabato le tensioni svaniranno.

Umore

Se vi sentite delusi da una persona, non è escluso si tratti di un familiare, probabilmente è perché avevate alte aspettative nei suoi confronti, atteggiamento che solitamente non vi appartiene. Qualunque sia la ragione, concedete una seconda possibilità.

Con Marte in procinto di riprendere il moto diretto – da sabato – l’atteggiamento della persona in questione potrebbe cambiare, soprattutto se è stata alle prese con problemi personali. Le tensioni svaniranno, tornerà il sorriso e vedrete la vita in modo positivo. L’oroscopo inoltre annuncia che se aspettate una somma che vi devono o una risposta, a partire da domani le cose miglioreranno.

Amore

In coppia: splendido lunedì, pieno di passione! Grazie anche al fatto che avete mille attenzioni per il partner.

Soli: Venere decuplica il fascino e il potere di seduzione. Nessuno oggi potrà resistervi. Se vi piace una persona fate il primo passo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): è meglio non correre rischi.

Umore

Potreste essere molto coinvolti in un’idea o in un progetto che tuttavia per voi non va bene. Ma pur di salire a bordo siete pronti anche a correre un rischio scoprendo, successivamente, che le cose non erano affatto come pensavate. Allora, consiglia l’oroscopo, muovetevi con cautela e aspettate che arrivi altro.

Il ritorno di Mercurio nel vostro segno, da domani, è un transito positivo per prendere le giuste decisioni e muovervi al meglio. Non solo, sabato Marte in Ariete riprende il moto diretto e le vostre attività riprenderanno a marciare. Come vedete, si tratta di qualche giorno.

Amore

In coppia: istintivamente sapete cosa fare o dire per rendere felice e appagato il partner. Maestri/e di seduzione.

Soli: avete le carte in regola per conquistare e riuscirete a fare vostro il cuore di chi vi attrae.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una maggiore chiarezza mentale.

Umore

La settimana si snoda in modo positivo e va segnalato il ritorno di Marte in Ariete in moto diretto. Da sabato avrete energie da vendere e dovrete essere attivi, impegnarle al meglio. Sarete in molti a riprendere sport, a praticare esercizio fisico e a lanciarvi nella vita sociale. Un altro evento astrale della settimana è, a partire da domani, il ritorno di Mercurio in Scorpione (passaggio che c’è stato all’inizio di ottobre) che velocizzerà le situazioni.

Può essere che stiate aspettando con impazienza una risposta, un’informazione o di avere un colloquio di lavoro. Per oggi, annuncia l’oroscopo, avete maggiore chiarezza mentale. Sarà d’aiuto ad andare a fondo ai problemi, analizzarli in ogni loro aspetto così da trovare una soluzione.

Amore

In coppia: siate tolleranti, se il partner fa qualcosa che non vi piace, cercate di chiudere un occhio.

Soli: un appuntamento potrebbe essere rimandato. Non ne fate un dramma, evitate di pensare che l’altro/a non sia interessato/a.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): mostrare le competenze e le qualità.

Umore

Aspetti astrali dinamici rappresentano un’opportunità per migliorare la vostra immagine e mostrare le vostre capacità, le competenze. Ma non solo, l’oroscopo segnala che siete più competitivi e desiderosi di superare con astuzia i vostri “rivali”. I problemi familiari potrebbero comunque chiedere tempo ed energie ma il vostro sforzo presto sarà premiato e sarete soddisfatti di aver superato brillantemente una questione.

Sabato, infatti, Marte in Ariete riprenderà il moto diretto e le cose inizieranno a muoversi in modo positivo. Non solo, l’aspetto può segnalare una ripresa, un’attività che si era bloccata e che ora riparte. E voi vi darete un gran da fare.

Amore

In coppia: serata dolce, piacevole, le conversazioni con il partner sono all’insegna della serenità.

Soli: nell’aria c’è un cambiamento, è la promessa di una storia intensa e appassionata!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): arrivano notizie che aspettate da tempo.

Umore

La buona notizia della settimana è che a partire da sabato Marte in Ariete riprende il moto diretto, un aspetto per voi molto positivo. Un affare – o una relazione di lavoro – che si era bloccato riprenderà a marciare. Qualsiasi difficoltà nella comunicazione scomparirà, arriveranno le notizie e le risposte che aspettate con grande impazienza ormai da un bel po’ di tempo.

Per oggi, segnala l’oroscopo, la famiglia è ancora una sorta di campo minato. Un passo falso potrebbe causare un’esplosione. Non permettete che le persone care vi incolpino di tutto poiché anche loro hanno una parte di responsabilità.

Amore

In coppia: vi ponete mille domande e altrettante ne farete al partner che vorrebbe invece più tenerezza e meno parole.

Soli: incontro con una persona che vi attrarrà e che corrisponderà pienamente. L’inizio di una splendida storia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): vi sentite trascurati dagli amici.

Umore

Ai vostri amici volete bene in modo sincero ma oggi non sono esattamente sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Hanno altre cose da fare e trascurarvi un po’. Se la comunicazione è assente, non dovete sentirvi frustrati e se avete bisogno di parlarne non girateci intorno. Telefonate e parlatene sinceramente. In caso non ne aveste l’intenzione la cosa più saggia è aspettare che siano loro a farsi vivi.

L’oroscopo segnala che da domani, con l’arrivo di Mercurio in Scorpione sentirete persone che si erano allontanate, forse a causa delle restrizioni. E nel fine settimana potrebbe arrivare una bella sorpresa, una telefonata inattesa oppure una notizia che aspettate da tempo.

Amore

In coppia: evitate di reagire a eventuali provocazioni del partner. Cercate invece di sorridere di tutto.

Soli: una storia iniziata di recente sembra essere a un punto morto. Chiudete e andate oltre!