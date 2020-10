Oroscopo del 1 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Cancro (gestire bene le relazioni) e Scorpione (l’atmosfera è sempre elettrica).

Oroscopo del 1 novembre, gli astri mettono in guardia il Cancro (seguite i consigli degli amici) e Scorpione (accettate i cambiamenti). Per gli altri segni l’indicazione generale è: tenere i piedi per terra.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): pensare soltanto a voi stessi.

Umore

Volendo accontentare tutti finirete per non accontentare nessuno e rendere tutto complicato. E’ una domenica, segnala l’oroscopo, in cui siete vulnerabili, circola incertezza e dovete pensare prima di tutto a voi. Concedetevi una gratificazione o fate qualcosa che vi regala piacere. Vi sentirete decisamente meglio.

Non permettete a vaghe preoccupazioni e dubbi prendano il sopravvento e se dovete fare una scelta importante rimandate, possibilmente dopo il 6 novembre. Non è stato un anno facile e ancora non è terminato. Ma tutto diventerà più facile a partire dalla seconda metà dicembre e state pur certi che nel 2021 la musica cambierà in meglio.

Amore

In coppia: dedicherete la domenica totalmente al partner. Saprete come risvegliare il suo lato romantico.

Soli: qualcosa di una persona non vi convince ma ugualmente rifiuterete di guardare la realtà della situazione.

Toro (22 aprile-20 maggio): incerti di fronte a una decisione.



Umore

Con la dissonanza Mercurio-Saturno potreste avere difficoltà a fare una scelta e non andrete né avanti né indietro. La situazione potrebbe andare avanti per alcuni giorni ma cosa vi frena. Se doveste decidere e poi scoprire che non era quello che pensavate potrete cambiare idea. Anche se vi sentite indecisi, incerti sul da farsi, verso il 6 novembre troverete una via d’uscita.

L’oroscopo annuncia che potrebbe esserci silenzio nelle relazioni, oppure un’assenza. Tuttavia anche se in questo momento vi manca una persona o si comporta con voi in modo spiacevole, non sarete turbati. Sapete infatti che è un fatto provvisorio, che la relazione non è finita.

Amore

In coppia: la situazione è un po’ pesante. Potreste realizzare che date al partner più di quanto riceviate.

Soli: è un po’ lo stesso discorso di cui sopra e ora ne avete abbastanza. E’ tempo di cambiare musica.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): dedicatevi a un’attività rilassante.

Umore

E’ la domenica ideale per dedicarvi a qualcosa di rilassante e lasciarvi andare alle emozioni, ai sentimenti, regalare piacere a voi e a chi volete bene. Ed è noto che quando provate affetto, amore siete molto generosi. Tuttavia potreste voler dire qualcosa a una persona e l’oroscopo segna dei timori, paura di ciò che potrebbe comportare.

Essere a corto di parole non è da voi, ma in questi giorni sarà così. Per il momento, fino al 6 novembre, aspettate. Mercurio riprenderà il moto diretto e quel punto saprete bene cosa dire. Lo stato d’animo sarà completamente diverso.

Amore

In coppia: in serata darete il via al gioco di seduzione. Inutile aggiungere che al partner piacerà.

Soli: vi troverete al centro dell’attenzione e da lì fare una conquista sarà facile. Una persona vi corteggerà.

Cancro (21 giugno-22 luglio): gestire meglio una relazione.

Umore

Amicizia e solidarietà oggi sono al centro della scena. Alcuni amici cari si riveleranno preziosi, saranno d’aiuto – attraverso i loro consigli – a gestire meglio una relazione di lavoro o personale. In questo momento, segnala l’oroscopo, potreste essere alle prese con una persona che non si comporta bene o è totalmente irragionevole.

Visto che non avete grandi possibilità di intervenire, ne approfitta per spingersi sempre più in là. Per fortuna la situazione sta per concludersi e probabilmente affinché le cose cambino deciderete di agire, seppure con tatto e diplomazia. Ma non sarà dall’oggi al domani.

Amore

In coppia: con il partner oggi è intesa a tutto campo, rimarrà incantato dalle vostre dolci attenzioni.

Soli: se vi piace una persona, inizierete una storia che prenderà una splendida direzione.

Leone (23 luglio-23 agosto): presto vi sentirete di nuovo vincenti.

Umore

In una situazione che sembrava impossibile da risolvere, la prossima settimana vedrete delle aperture non notate in precedenza. L’oroscopo al vostro segno dice di evitare che le frustrazioni prendano il sopravvento poiché nel giro di poco sarete meno vittime delle circostanze. Vi sentirete come un campione che ha vinto una sfida! Per oggi, dunque, non dovete pensare che chi vi circonda non è attento o non vi sostiene anche perché siete un po’ esigenti.

Non vi accontentate di ciò che le persone care sono pronte a darvi, volete sempre di più. Evitate, inoltre, di interpretare a modo vostro ciò che fanno o dicono gli altri. Cercate il lato positivo e non quello negativo.

Amore

In coppia: smetterete di porvi mille domande e sarete pieni di attenzioni nei confronti del partner.

Soli: attrazione per una persona che ricambia. Insieme vivrete momenti magici, proverete emozioni intense.

Vergine (24 agosto-23 settembre): fate riposare i neuroni, pensate di meno.

Umore

La Luna potrebbe essere ‘aiuto a guardare una situazione in modo completamente nuovo. Per fortuna, poiché utilizzando le solite modalità vi ritrovereste in un vicolo cieco. Per oggi, prendete le distanze. E’ così che troverete la soluzione giusta. Mettete dunque i neuroni a riposo, consiglia l’oroscopo, e fate tutto ciò che vi rilassa.

Oltretutto rischiate di prendere delle decisioni sull’onda delle emozioni, della paura e dell’insicurezza. Aspettate il 6 novembre, avrete maggiore chiarezza. Evitate di pensare continuamente alle stesse cose poiché sarà inevitabile provare inquietudine e nervosismo. Uscite, recatevi in posti diversi: rinfrescherete le idee, sarà liberatorio.

Amore

In coppia: se avete dubitato dei sentimenti del partner oggi avrete la prova del contrario. L’armonia è totale.

Soli: voglia di voltare pagina e dare il via a una storia d’amore sincera. E oggi ne avete ampia possibilità.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): seppellire l’ascia di guerra.

Umore

Una situazione riguardante la famiglia o la casa, sta prendendo parecchio del vostro tempo e delle energie, vi coinvolge parecchio. Tuttavia se state notando sviluppi positivi, è evidente che ne vale la pensa. Ma è comprensibile che vogliate comunque concedervi una pausa. Allora, annuncia l’oroscopo, è una domenica in cui dovete essere gentili con voi stessi.

Coccolatevi, prendete cura di voi stessi, dei vostri bisogni, delle vostre esigenze. A quel punto vi dedicherete volentieri alle persone care, saranno contente e potreste persino risolvere vecchi conflitti, anche facendo il primo passo per chiarire le cose. L’ascia di guerra va seppellita una volta per tutte.

Amore

In coppia: Venere nel vostro segno decuplica il fascino e il partner vi trova irresistibili. Insieme siete felici.

Soli: non passate inosservati ed è una domenica propizia agli incontri. Potreste dare il via a una bella storia.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): molto duri con voi stessi.

Umore

L’atmosfera è sempre un po’ elettrica ma, per fortuna, la presenza di una persona cara saprà calmarvi e stasera sarete di nuovo voi stessi, le relazioni torneranno a essere serene. Avrete splendide idee, vi concentrerete su quelle che vi sembreranno interessanti.

E’ pur vero che potrebbe esserci un problema su cui siete bloccati, la vostra sensazione è quella che non riuscirete a trovare una soluzione e sarete anche un po’ duri con voi stessi. L’oroscopo annuncia che alcuni eventi vi metteranno in grado di operare una svolta. Sarà un sollievo. Inoltre, è sano preoccuparvi delle responsabili ma evitate di prenderle troppo sul serio al punto da non pensare ad altro.

Amore

In coppia: il partner pensa che stiate nascondendo qualcosa. E’ vero? Perché se così fosse, smettete di mentire.

Soli: chi vi corteggia potrebbe stancarsi del vostro atteggiamento umorale. La pazienza ha un limite.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la responsabilità di una decisione.

Umore

Cambiare atteggiamento mentale riguardo a un problema potrebbe rivelarsi fondamentale. Probabilmente vi sentite schiacciati dalla responsabilità di una decisione e non in grado di fare come vi pare. Parlarne con altre persone che hanno vissuto qualcosa di simile sarà d’aiuto a risollevare il morale.

La prossima settimana sarete ancora alle prese con il problema avrete un atteggiamento diverso che cambierà le carte in tavola. L’oroscopo inoltre segnala che siete sul punto di modificare i vostri valori, le vostre risorse. Rivedrete alcuni ideali e il modo di pensare. Cambiamenti che applicherete in modo pratico e tangibile nella vostra vita.

Amore

In coppia: se il partner rifiuta il dialogo, non insistete. Rimandate la conversazione in un altro momento.

Soli: una persona conosciuta di recente potrebbe deludervi. Meglio prima che dopo. Siete d’accordo?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): bei momenti con le persone care.

Umore

L’oroscopo odierno annuncia che potrebbe esserci uno sviluppo importante. Cosa bolle nella vostra pentola, qualcosa di grande? Se è così, nel caso ci fossero degli ostacoli imprevisti nei prossimi giorni rallentate il ritmo. Potrebbe essere necessario muovervi con calma e tornare sui vostri passi così da risolvere eventuali problemi.

Tranquilli, entro la fine della prossima settimana la strada sarà libera e potrete procedere spediti. Più in generale, mettete in conto una piacevole domenica, sfrutterete al meglio i bei momenti con le persone care. L’atmosfera sarà gioiosa. Con tutti sarete gentili, con i familiari mostrerete dolcezza. Atteggiamento positivo che vi fa guadagnare punti.

Amore

In coppia: con il partner c’è armonia, l’intesa – anche erotica – è al top! Splendida domenica per amare e sentirvi amati.

Soli: in programma ci sono incontri e anche l’amore! Lasciatevi andare alle emozioni, non controllatele.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un avvenimento imprevisto e positivo.

Umore

La Luna in Toro crea un’atmosfera un po’ agitata, siete tesi. E’ probabile che abbiate perso gran parte delle vostro certezze ma tra oggi e domani, ritroverete sicurezza, avrete nuovamente fiducia in voi stessi e nel futuro. Potrebbe essere, segnala l’oroscopo, che accanto a voi ci sarà una persona cara che vi sosterrà, vi conforterà.

Ma non è escluso affatto che a permettervi di vedere in modo diverso la situazione o portare a una svolta sia un avvenimento positivo, totalmente imprevisto. Per oggi, dunque, evitate di innervosirvi o entrare in ansia per piccole cose. Se dovete affrontare una discussione con un familiare, mantenete la calma.

Amore

In coppia: per procedere nella stessa direzione è indispensabile scendere a un compromesso. Puntando i piedi non otterrete niente.

Soli: occhi aperti, un incontro potrebbe sorprendervi piacevolmente. In vista c’è un rinnovamento affettivo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): punti di vista diversi arricchiscono le relazioni.

Umore

Potreste capire che alcuni amici hanno valori molto diversi dai vostri. Ma ciò non significa che dovreste allontanarvi da loro. Anzi, il fatto rappresenta un’opportunità per apprezzare i vari punti di vista. Contribuiranno notevolmente ad arricchire e migliorare in modi diversi le relazioni. In generale, è una bella domenica,avete belle energie, siete dinamici. Avete voglia di divertirvi più del solito.

Allora, annuncia l’oroscopo, uscite, frequentate, proponete alle persone care di fare qualcosa insieme e non restate chiusi in casa. Se poi ci aggiungerete un po’ di esercizio fisico, sarà ancora meglio. L’importante è che vi concediate la possibilità di distrarvi.

Amore

In coppia: fusione totale con il partner. In ogni caso, pur se entusiasti non lanciatevi in progetti irrealizzabili.

Soli: vi lanciate con sicurezza alla conquista dell’anima gemella. E di sicuro sentite che è il momento giusto!