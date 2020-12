Oroscopo del giorno 19 dicembre 2020: previsioni degli astri per Cancro, Scorpione, Pesci, il giorno 19 dicembre

Oroscopo di sabato 19 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (ritagliate del tempo solo per voi) e Scorpione (alla larga dalle polemiche).

Oroscopo del 19 dicembre, gli astri dicono al Cancro di rientrare in possesso del vostro tempo e allo Scorpione che a volte il silenzio è d'oro.

Oroscopo 19 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): la libertà rende più dolce la vita

Oroscopo cancro umore

Dopo un lungo periodo in cui vi siete sentiti come se non aveste il controllo sui vostri programmi, oggi rientrate in possesso del tempo. Quale la prima cosa che dovreste fare? Pianificare dei momenti per conto vostro, distrarvi, uscire, cambiare ambiente. Concedetevi almeno un’ora da trascorrere da soli.

Potreste decidere di fare anche un pisolino, guardare un bel film o semplicemente fuori dalla finestra. L’oroscopo vi consiglia di assaporare la sensazione di non dover rendere conto a nessuno. La libertà rende più dolce la vita.

Oroscopo cancro amore

In coppia: un progetto di tipo pratico da realizzare insieme al partner cambierà in meglio la dinamica della relazione.

Soli: a farvi ritrovare il sorriso saranno i numerosi contatti che stringerete sui social, uno in particolare.

Oroscopo 19 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): alla larga dalle polemiche

Oroscopo scorpione umore

Di buonumore, spiritosi e pronti a esprimere i sentimenti. Ma lo farete a modo vostro e le persone care si chiederanno se siete seri o state scherzando. E’ noto che siete molto emotivi, e nel fine settimana ancora di più e non volendo farlo vedere, trasformate tutto in barzelletta.

Con dispiacere da parte di chi vi circonda. Nella prima parte della giornata, annuncia l’oroscopo, siete pregati di tenervi alla larga dalle polemiche e dalle divergenze d’opinione. A volte il silenzio è d’oro.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: felici accanto al partner, siete entrambi complici, gli sguardi sono pieni di tenerezza.

Soli: la giornata fa rima con amore. In vista c’è un incontro e dovete lasciarvi andare alle emozioni.

Oroscopo 19 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: trasformare l’immagine

Oroscopo pesci umore

Il vostro aspetto fisico non è sempre un riflesso preciso del vostro io interiore ma se pensate che la diversità stia aumentando, prestate un po’ di attenzione. Che abbiate bisogno di perdere un po’ di peso o prendere qualche chilo o più semplicemente fare un taglio di capelli diverso, fate un piccolo sforzo e iniziate una trasformazione.

L’oroscopo segnala che probabilmente la state rimandando da troppo tempo e potrebbe essere il motivo per cui vi sentite insoddisfatti. E’ un problema facile da risolvere soprattutto se ora darete il via.

Oroscopo pesci amore

In coppia. Il denaro potrebbe essere motivo di discussioni con il partner. Forse non sarete d’accordo su un acquisto importante.

Soli: paura di andare incontro all’ennesima delusione, vi chiudete. Aprite invece il cuore e accettate le vostre fragilità.

