Oroscopo del 2 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Scorpione (non sottolineate gli errori) e Sagittario (insistete troppo sulle vostre opinioni).

Oroscopo del 2 novembre, gli astri mettono in guardia lo Scorpione (critici nei confronti di chi vi circonda) e Sagittario (cercate di ascoltare anche gli altri). Per gli altri segni l’indicazione generale è: puntate al riconoscimento delle competenze.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): idee brillanti vi mettono sotto i riflettori.

Umore

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della comunicazione, siete particolarmente intraprendenti e oggi potreste rafforzare una relazione con una persona per voi speciale. Al contempo siete inclini a scambiare ed esprimere le vostre idee. Vi consentiranno, lavoro o vita personale, di farvi notare!

Con la dissonanza Mercurio-Saturno, tuttavia, se dovete prendere una decisione è bene muovervi con cautela e dar prova di pazienza. L’oroscopo segnala che volete accelerare le situazioni, siete stimolati e rischiate di eccedere. E’ pur vero che potreste essere impegnati a preparare un progetto e siete impaziente di concretizzarlo.

Amore

In coppia: farete progetti mano nella mano e vi amerete, se possibile, ancora di più!

Soli: un nuovo incontro e il cuore batterà forte. E’ l’inizio di una storia d’amore piena di promesse.

Toro (22 aprile-20 maggio): il diritto di essere lasciati in pace.



Umore

Se state rimuginando su un problema e avete delle riserve, un’intuizione improvvisa farà arrivare la soluzione anche se, annuncia l’oroscopo, metterla in atto potrebbe essere un salto nel buio. Se ciò vi rende ansiosi, muovetevi con cautela, presto la situazione cambierà. E’ una settimana in cui avrete, in generale, poco tempo per voi e la tendenza a ritardare un po’ tutto.

Ed è tipico del vostro segno, detestate sentirvi sotto pressione, salvo siate voi a deciderlo. Ma in questo momento, chi vi circonda potrebbe chiedervi di essere più veloci e non ne avrete voglia. Volete essere soltanto lasciati in pace!

Amore

In coppia: bella complicità che rafforza la relazione. Il partner è pieno di mille piccole attenzioni.

Soli: incontro con una persona che aspettate da tempo. Lasciatevi andare alle intense emozioni!

Gemelli (21 maggio-21 giugno): prendere le distanze dalla routine.

Umore

Nei prossimi giorni dovrete trovare un equilibrio tra le responsabilità e attività rilassanti cercando di assicuravi che queste ultime siano davvero interessanti. Il rischio, segnala l’oroscopo, è che impegnerete le energie su un qualcosa che prosciuga tempo e, non ultimo, il denaro. L’armonia tra la Luna nel vostro segno vi rende particolarmente attraenti.

Avrete la possibilità di prendere le distanze dalla routine. Tuttavia nel caso doveste prendere decisioni importanti aspettate di avere maggiore chiarezza. E’ meglio essere pazienti e vedere lo sviluppo delle situazioni. Con Mercurio che sta tornando in moto diretto non è il momento di prendere impegni importanti.

Amore

In coppia: giornata di grande amore, c’è un bel dialogo, siete romantici ed esprimete i reciproci sentimenti.

Soli: è la giornata giusta per incontrare la persona che è all’altezza delle vostre aspettative. Il che non garantisce una storia nel tempo.

Cancro (21 giugno-22 luglio): prima di firmare controllate i dettagli.

Umore

La settimana parte bene, siete attraenti e toccherete con mano che riscuotete successo. La nota dolente è che potreste essere parecchio in collera forse con il boss, un familiare. Da un po’ di tempo siete inclini a discutere ma oggi cercherete di controllarvi così da evitare di dare una cattiva immagine di voi a chi vi circonda.

L’oroscopo vi consiglia, nel caso voleste far decollare un’idea di verificare tutto nel minimo dettaglio. Con Mercurio che tra oggi e domani torna in moto diretto prima di firmare o impegnarvi in qualcosa, dovete fare molta attenzione.

Amore

In coppia: atmosfera leggera che ogni tanto fa bene a tutti. Con il partner oggi tutto fila nel migliore dei modi.

Soli: non è giornata di incontri importanti ma di flirt, di nuove conoscenze. L’amore arriverà, pazientate.

Leone (23 luglio-23 agosto): da mercoledì diventa tutto più facile.

Umore

La Luna in Gemelli promette un piacevole lunedì. L’atmosfera è leggera, rispetto ai giorni scorsi siete più disinvolti e rilassati nonché intraprendenti. Con la congiunzione Giove-Plutone poteste avere in mente un progetto che sapete darà un guadagno notevole. Se lo state pianificando, concentratevi al massimo e vi metterete al riparo dagli errori.

Procedete con la massima calma. Da mercoledì Mercurio torna in moto diretto e sarà tutto più facile. Se, annuncia l’oroscopo, in questo momento siete in freddo con una persona, non vi sentite, non prendete a cuore la situazione poiché è un fatto temporaneo.

Amore

In coppia: pronti a decidere su tutto ma per fortuna il partner sarà conciliante e aspetterà che vi passi.

Soli: potreste prendere le distanze da una storia recente. Troverete delle scuse ma l’altro/a è disposto/a ad aspettare.

Vergine (24 agosto-23 settembre): evitate compiti che richiedono concentrazione.

Umore

Occhio alle spese, vorreste lanciarvi negli acquisti ma il denaro potrebbe rappresentare un problema. Fino a mercoledì, momento in cui Mercurio torna in moto diretto, dovete darvi una calmata. L’oroscopo annuncia che per alcuni Vergine potrebbe esserci un ritardo nel pagamento dello stipendio.

Se, com’è giusto, volete protestare aspettate la giornata di cui sopra. Quando il pianeta tornerà in moto diretto noterete dei progressi in quei progetti che sono attualmente bloccati, nelle questioni di denaro e negli affari.

Per oggi, data la presenza della Luna in Gemelli, evitate compiti o attività che richiedono molta concentrazione o particolare attenzione ai dettagli.

Amore

In coppia: un piccolo stop a causa di incomprensioni. Oggi il partner vi darà filo da torcere. Non esasperate la situazione.

Soli: non è giornata di conquiste, oggi non vi sentite liberi di amare né di iniziare una nuova storia.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una relazione ha sviluppi positivi.

Umore

Marte è ancora in moto retrogrado nel vostro settore delle relazioni ma non per molto. Se nelle ultime settimane sono emersi dei “difetti” nascosti in una relazione importante, dovete essere contenti di esserne consapevoli e poter fare qualcosa al riguardo. Non è escluso, annuncia l’oroscopo che una discussione risolva il problema oppure sia necessaria una decisione radicale.

Ma in entrambi i casi, ci saranno sviluppi positivi. La Luna in Gemelli odierna, alleggerisce l’atmosfera pesante dei giorni scorsi, avete bisogno di muovervi, connettervi, condividere le idee. Nel lavoro affrontate i problemi in modo professionale, avete e risposte giuste e fornite delle soluzioni.

Amore

In coppia: atmosfera armoniosa, c’è grande tenerezza e tanta passione. Il partner è al centro delle vostre attenzioni.

Soli: pronti a conquistare ed essere conquistati. Grande fascino! In vista c’è un incontro emozionante.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): sottolineare i difetti di chi vi circonda.

Umore

Il vostro obbiettivo sarebbe quello di trascorrere una giornata tranquilla ma se sarete critici nei

confronti di chiunque commetta un errore, l’oroscopo segnala che sarà difficile. Evitate di sottolineare i difetti di chi vi circonda, cercate invece di parlare con gentilezza e, potendo, dare una mano. Sarà difficile, inoltre, nel caso aveste bisogno voi di una mano, che siano pronti a sostenervi.

Più in generale, la buona notizia è che Mercurio dopo tre settimane sta tornando in moto diretto. Il che significa che i progetti bloccati inizieranno a progredire. Credete nelle vostre idee, pur valutandone la fattibilità e non tiratevi indietro di fronte a cambiamenti nella carriera.

Amore

In coppia: ci sono delle tensioni, non sembrate di buonumore. Il dialogo oggi proprio non va.

Soli: un incontro ci sarebbe pure ma oggi sembra che non abbiate testa per gli affari di cuore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate di insistere sulle vostre opinioni.

Umore

Evitate di intraprendere sull’impulso del momento, soprattutto se vi sentite frustrati per la mancanza di progressi. Dopo mercoledì, annuncia l’oroscopo, potrebbe arrivare una proposta di lavoro inattesa oppure sarete in grado di concretizzare qualcosa che avete a cuore, su cui avete investito tempo ed energia. Per oggi, dunque, se ci sono ritardi o situazioni che non vanno nel verso desiderato fate in modo che l’umore non diventi cupo.

Cercate inoltre di ascoltare chi vi circonda senza insistere sulle vostre opinioni. Con i colleghi deve esserci comprensione reciproca. Per oggi non date il via a conversazioni importanti, non parlate di argomenti delicati. Le incomprensione sono in agguato.

Amore

In coppia: avete in mente un progetto che vi entusiasma e il partner sarà pronto a sostenervi. Insieme guarderete al futuro.

Soli: dopo un periodo complesso, oggi avrete la possibilità di conoscere una persona speciale. Incontro frizzante in programma.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): concentrati su doveri e responsabilità.

Umore

La Luna in Gemelli per due giorni vi spingerà a prendere cura dei piccoli problemi e dettagli del quotidiano. Sarete molto produttivi e concentrati su responsabilità e doveri. Nel corso della settimana, annuncia l’oroscopo, arriveranno notizie e informazioni d’aiuto a progredire, potrebbe arrivare una risposta che aspettate da tempo oppure ritrovare un oggetto che pensavate di aver perduto.

Se siete in cerca di un impiego scoverete qualche annuncio interessante e non è escluso che alcuni riceveranno due proposte e dovranno scegliere. Nel frattempo, potreste non essere in grado di prendere delle decisioni: circola confusione, incomprensione e rischiate di commettere degli errori. Mantenete le cose leggere.

Amore

In coppia: soffia un vento romantico, sfruttate l’atmosfera e organizzate una cenetta a lume di candela.

Soli: se pensate di essere indifferenti a una persona che vi attrae, sbagliate. Oggi vi invierà chiari segnali.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): torna la serenità, siete più tranquilli.

Umore

La Luna in Gemelli è d’aiuto a ritrovare la serenità, siete più tranquilli. Ma non solo anche disposti a scendere a compromesso, con le persone care siete più disponibili, premurosi, sensibili e con una battuta riuscirete a sdrammatizzare qualsiasi situazione. E’ la giornata giusta, segnala l’oroscopo, per rimpolpare la sicurezza in voi stessi, nella vostra immagine e dare libero sfogo alla creatività.

Tuttavia, visto che Mercurio sta tornando in moto diretto, per oggi evitate di prendere decisioni importanti. Da mercoledì tornerà la chiarezza, saprete quale direzione imboccare. Se s in attesa di una notizia, di una risposta, finalmente arriveranno.

Amore

In coppia: avrete voglia di stare per conto vostro ma invece di parlare chiaramente, iniziate a criticare il partner così che prenda le distanze. L’Acquario a volte è contorto.

Soli: pronti a vivere una storia importante ma prima chiedetevi cos’è che vi aspettate davvero da una relazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): un problema riguardante il denaro.

Umore

Siete in grado di prevedere alcune situazioni ma non è il momento di agire. Impegnate al meglio le vostre energie se volete raggiungere alcuni obbiettivi. Ma non solo, con la Luna in Gemelli avrete la sensazione che il mondo circostante manchi di stabilità e di serietà. Rimarrete dietro le quinte, lontani dal frastuono esterno.

Nota dolente della giornata, annuncia l’oroscopo, è Marte in moto retrogrado che sosta nel vostro settore del denaro. Potrebbe esserci un problema, una somma di soldi che non arriva oppure dovete saldare un debito, e fareste bene a non spendere troppo. Non dite a voi stessi “poi si vedrà”.

Amore

In coppia: sembra che il partner oggi non vi capisca. Ma non è che siete voi a esprimervi in modo sbagliato?

Soli: andate oltre i ricordi del passato, mettete uno stop e vi garantirete una bella storia. Gli astri non intendono ostacolarvi.