Oroscopo del 20 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Capricorno (molto emotivi) e Bilancia (non guardate al passato).

Oroscopo del 20 ottobre, gli astri mettono in guardia il Capricorno (mantenete la calma) e la Bilancia (non ripensare a questioni passate). Ma anche per gli altri segni l’indicazione generale è: se volete il successo, concentratevi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): risolvere questioni lasciate in sospeso.

Umore

Il Sole in Bilancia in dissonanza con Saturno rappresenta un’opportunità per mettere da parte le distrazioni e concentrare l’attenzione su eventuali questioni lasciate in sospeso così da risolverle e andare avanti con la fase successiva di un progetto personale o di lavoro.

Se vi sentite sopraffatti dalla mole di lavoro che al riguardo dovrete fare, pianificare sarà liberatorio. Venere è in armonia con Plutone infatti annunciano che riuscirete a concludere in modo più che soddisfacente e porrete fine all’incertezza. Nel settore finanze, oggi l’oroscopo segnala che potreste essere insoddisfatti per il risultato di una conversazione riguardante. Il denaro. Forse chiederete di più di quanto in realtà vi spetta.

Amore

In coppia: pronti a sedurre il partner e in questo sarete maestri! La serata si annuncia bollente, all’insegna della passione!

Soli: grande magnetismo, oggi avete l’effetto calamita. Ma non dovete aspettarvi una storia importante, al massimo un flirt coinvolgente.

Toro (22 aprile-20 maggio): all’altezza della situazione lavorativa.

Umore

Per la serata potreste avere in programma un’uscita ma concedervi uno spazio tranquillo potrebbe far arrivare importanti intuizioni. Se rimuginate su un problema, concedervi del tempo per elaborarlo potrebbe consentirvi di alleviare l’ansia e trovare una soluzione.

Nel lavoro potrebbero affidarvi una missione importante e sarete all’altezza della situazione. Non è escluso che di recente, sempre nel lavoro, vi abbiano fatto una proposta o sia arrivata una bella opportunità ma attualmente non avete ancora ricevuto una conferma. La dissonanza tra Mercurio retrogrado e Urano fa pensare che dovrete ancora aspettare. E nel frattempo vi direte ,a torto, che sarà un buco nell’acqua.

Amore

In coppia: provate un po’ di scoraggiamento ma con il partner sarete di buonumore! Saprete creare un’atmosfera dolce e distesa.

Soli: voglia irresistibile di conquistare, di piacere e inoltre il potere di seduzione è al top. C’è la concreta possibilità di incontrare l’amore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): le persone vi apprezzano.

Umore

Venere in armonia con Plutone potrebbe accendere il desiderio di conoscere meglio una persona. Può trattarsi di un’amicizia ma sarete molto incuriositi. Il problema è una volta che inizierete a frequentarla spesso l’interesse potrebbe svanire. Con questo aspetto non ci sono vie di mezzo. Tutto o niente.

Più in generale l’oroscopo dice che potreste avere dei dubbi, pensare che gli altri non vi apprezzino nel giusto valore. Non è così, ovviamente ma è pur vero che i passaggi attualmente non sono proprio il massimo. Per mantenere l’ottimismo pensate che il 2021 per il vostro segno sarà un ottimo anno. Eccellente per il progresso sul piano personale e lavorativo.

Amore

In coppia: atmosfera elettrica, l’accordo sembra svanito. Per ritrovare l’intesa cercate di guardare con lucidità la situazione.

Soli: avete intenzione di conquistare una persona ma dal suo atteggiamento capirete che non ha ancora chiuso con il passato. Farete un passo indietro.

Cancro (21 giugno-22 luglio): impegnatevi al massimo.

Umore

Siete un po’ dispersivi ma se riuscirete a concentrarvi l’oroscopo annuncia che è un’eccellente giornata per scovare nuove opportunità, essere più produttivi, prendere una decisione o trovare la soluzione a un problema. Venere in armonia con Plutone segnalano che un nuovo studio, interesse o progetto potrebbe cambiare la vostra vita in modo non indifferente.

È il momento di dare il massimo a un progetto che avete a cuore e che brilla di belle promesse. Non è escluso l’arrivo di notizie interessanti riguardo qualcosa che si rivelerà a vostro vantaggio, potrebbe riguardare un incontro di lavoro. Il che aggiungerà una nota di allegria a questo mercoledì.

Amore

In coppia: fate i misteriosi e il partner potrebbe esibirsi in una scenata di gelosia in piena regola. Ma voi cadrete dalle nuvole.

Soli: con una persona che vi corteggia, sarete freddini. Il motivo lo sapete solo voi ma rimane il fatto che l’altro/a prenderà la distanze.

Leone (23 luglio-23 agosto): dite no alla voglia di spendere.

Umore

Il termine amicizia per ciascuno ha un significato diverso. Nel caso abbiate stretto una nuova relazione occhio a fare supposizioni. L’altro/a potrebbe avere un’idea differente su ciò che desidera dal legame. Il che non è detto sia negativo, potrebbe nascere una relazione d’amicizia che andrà avanti nel tempo. L’importante è parlare delle reciproche aspettative.

Nel lavoro siete molto rigorosi, il che è una qualità. Ma oggi rischiate di sconfinare nella rigidità. Il confine tra rigore e rigidità è labile, per cui non fate quel passo. Infine, chiudete in un cassetto la voglia irrefrenabile di spendere. Prima di metter mano al portafoglio e lanciarvi negli acquisti, pensateci due volte.

Amore

In coppia: passione e sentimenti intensi come il primo giorno! E tanti progetti importanti per il futuro. Avanti tutta!

Soli: un incontro vi farà girare la testa, vivrete una grande passione. Unica accortezza, evitate di bruciare le tappe.

Vergine (24 agosto-23 settembre): migliorare l’immagine.

Umore

La Luna in Capricorno al vostro segno regala buonumore e segnala che è un ottimo momento, vita personale o lavoro, per impressionare favorevolmente chi vi circonda. L’oroscopo vi suggerisce di approfittare dei bei passaggi astrali per imporre le vostre idee, migliorare la vostra immagine. Ora potete farlo poiché vi siete sbarazzati di alcuni complessi che incidevano negativamente sulla vostra vita.

Dalle amicizie, oggi trarrete grandi gratificazioni, avrete conversazioni stimolanti, affettuose . Non rimane che vivere il presente, condividere i bei momenti e divertirvi. Una nota poco lieta: calma in famiglia, rischiate di reagire in modo eccessivo a qualsiasi minima cosa, forse vi sentite incompresi. Affrontate le discussioni senza aggredire le persone care.

Amore

In coppia: reciproci sentimenti sinceri e profondi. Ciò permetterà di vivere la relazione all’insegna della felicità.

Soli: sperate di incontrare il grande amore? Oggi potrebbe essere una realtà. Tutto vi è concesso, dovete solo partire alla conquista.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dite addio al passato.

Umore

Con la Luna in Capricorno farete bene a non prendere per oro colato ciò che vi dicono e chiedere invece ulteriori informazioni. In generale cercate di mantenere la serenità, alcuni ritardi si riveleranno utili per affinare i progetti, le strategie. Infine, l’oroscopo vi consiglia di evitare di guardare al passato.

Al momento i passaggi astrali non sono magnifici e potreste fare un paragone tra passato e presente e provare malinconia, la sensazione di aver perduto qualcosa. La Luna congiunta a Saturno creano questo stato d’animo ma la notizia positiva è che Saturno presto uscirà dal Capricorno ed entrerà in Acquario, sarà in buon aspetto con il vostro segno.

Amore

In coppia: torna l’intesa, l’armonia, i baci appassionati con il partner. E sì perché quando litigate vi sentite smarriti.

Soli: la lucidità è un’arma a doppio taglio. Sapete individuare chi vi prende in giro ma al contempo rischiate di essere diffidenti anche con chi è sincero/a.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): attirate persone positive.

Umore

Il buon aspetto Venere-Plutone è eccellente per la trasformazione personale attraverso i progetti attuali, le amicizie, i contatti. Tendete ad attirare persone, situazioni positive e una buona parte del vostro fascino risiede nelle vostre idee, nello stile di comunicazione e nella visione unica.

Per ottenere buoni risultati è indispensabile che vi mettiate al centro della scena, visto che siete molto convincenti che vi esprimiate ed evitiate accuratamente quelle battutine al veleno che si ritorcerebbero inevitabilmente contro di voi.

Mercurio è nel vostro segno e accentua il senso dell’umorismo ma visto che è in moto retrogrado non sempre lo utilizzate nel modo giusto. Se in vista, dunque, avete un incontro importante, mettete da parte le battute umoristiche. Non funzionerebbero.

Amore

In coppia: il partner vorrebbe più tempo e attenzioni. Cercate di recepire il messaggio, non fate orecchie da mercante.

Soli: passione irresistibile per una persona e la vivrete intensamente. Ma da qui a impegnarvi seriamente ce ne corre.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): migliorare la vostra vita.

Umore

Il buon aspetto Venere-Plutone è utile per riversare energia e interesse nel vostro lavoro, negli affari, nel guadagnare di più o in qualcosa che state realizzando. Reinventare un progetto ora darà splendidi risultati. Quando a una persona piace ciò che fa si vede dal risultato finale.

Oggi siete abbastanza motivati a mettere ordine e migliorare la vostra vita o imparare un nuovo mestiere. L’unico problema è che rischiate di essere parecchio golosi, avete un gigantesco appetito sia per quanto riguarda il cibo che il denaro. Nel caso siate sul punto di negoziare un prezzo, l’oroscopo vi invita a essere ragionevoli, evitate di pretendere troppo poiché non otterreste quanto desiderato.

Amore

In coppia: tanta tenerezza, parole d’amore. L’atmosfera è propizia a dolci momenti da gustare con il partner.

Soli: il grande amore che aspettate potrebbe nascere pian pianino da un’amicizia. Forse dovete ancora superare una delusione del passato.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): calma nelle conversazioni.

Umore

E’ un mercoledì nel complesso positivo, l’oroscopo annuncia una piacevole giornata nella vita sociale. La Luna nel vostro segno, tuttavia fa pensare che potreste avere delle difficoltà a comunicare che ciò vorreste. In questo caso, affrontate la conversazione con calma. Prima di insistere potrebbe essere meglio valutare se è davvero essenziale essere compresi sulla questione.

E’ pur vero che oggi siete più emotivi e sensibili del solito ma con le persone care evitate di mostrare una certa freddezza. Non chiudetevi a riccio e riflettete sul fatto che potrebbero aver bisogno di voi, delle vostre parole, del vostro sostegno. Ciò sarà la prova che non siete insensibili alle loro richieste, seppure silenziose.

Amore

In coppia: intesa perfetta, la relazione è solida come una roccia e su questo non ci sono dubbi. Cercate tuttavia di mostrare più dolcezza.

Soli: fascino, sicurezza in voi stessi. Si può dire che gli altri cadranno ai vostri piedi. Conquiste importanti in vista!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una situazione è al capolinea.

Umore

Potreste essere scontenti o confusi a causa di un malinteso. Sembra che lavoro o vita privata, le persone oggi siano difficili da accontentare oppure circola un po’ di caos, un riflesso della vostra agitazione. L’oroscopo di questa giornata al vostro segno chiede di essere sinceri con voi stessi, soprattutto se sapete bene che una situazione personale o di lavoro è arrivata a capolinea.

Se per lungo tempo avete rifiutato di fare qualcosa al riguardo, di prendere una decisione, ora dovete necessariamente dare il via a un cambiamento. Mollare ciò che non ha più ragione di esistere nella vostra vita oltretutto avrà il potere di far arrivare nuove ed esaltanti opportunità.

Amore

In coppia: sembra che tra voi e partner ci sia un po’ di distacco, siete entrambi freddini. Per rimediare sarebbe indispensabile fare il punto della situazione.

Soli: la vita sociale brilla, avete tanti amici e dunque non soffrite di solitudine. Per il momento, volete essere liberi e indipendenti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): una persona vi incoraggia.

Umore

Marte in Ariete potrebbe far nascere la consapevolezza che avete più qualità e talento di quanto pensavate. L’oroscopo annuncia che se avete sottovalutato una determinata abilità una persona cara ve lo farà notare e vi incoraggerà a fare qualcosa al riguardo. Dovrete credere a ciò che dice poiché è sincera e vuole spingervi a progredire.

Il buon aspetto Venere-Plutone indica che un progetto può sollecitare la vostra passione, sarà d’aiuto a operare importanti cambiamenti. E’ un transito che parla di crescita, che vi fa andare avanti lentamente ma inesorabilmente verso un obbiettivo finale. Buttate dunque nel cassonetto il pessimismo, una visione cupa della vita.

Amore

In coppia: un atteggiamento spontaneo, naturale vi farà brillare agli occhi del partner. Insieme toccherete il cielo con un dito.

Soli: guardatevi intorno, sul posto di lavoro potrebbe nascondersi una persona che conquisterà il vostro cuore.