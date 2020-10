Oroscopo del 23 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Bilancia (stress accumulato) e Sagittario (confusione nella vita affettiva).

Oroscopo del 23 ottobre, gli astri mettono in guardia la Bilancia (eliminare lo stress accumulato) e Sagittario (divisi tra due persone). Ma anche per gli altri segni l’indicazione generale è: la fretta porta dei contrattempi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): testa e cuore non sono in sintonia.

Umore

La Luna in Acquario sollecita il forte bisogno di entrare in contatto con gli altri ma visto che il luminare si scontra con il Sole e Mercurio, è facile che testa e cuore non siano in sintonia, evitate che l’impulsività prenda il sopravvento sulla ragione. L’oroscopo di questo venerdì annuncia che impegnerete parecchie energie nel lavoro, forse anche troppe.

Occhio, infine a provocare le persone, evitate i capricci, un atteggiamento ostinato o i rancori. Tenete presente che anche se le cose al momento non vanno nel verso de voi desiderato, avrete delle belle possibilità. Scacciate i rimpianti e i ricordi del passato.

Amore

In coppia: progetti a due riguardanti la casa e con il partner sarete d’accordo su tutto. L’amore è sempre forte.

Soli: un incontro scatenerà forti emozioni ma prima di partire in quarta accertatevi che l’altro/a provi le stesse cose.

Toro (22 aprile-20 maggio): un compito di lavoro noioso.

Umore

La Luna in Acquario punta i riflettori sui vostri obbiettivi, le responsabilità a cui oggi darete particolare importanza. Se dovete prendere una decisione o parlare di una questione importante, mostrate pazienza. Sebbene l’agitazione possa essere il motore che vi spinge a fare dei miglioramenti, l’oroscopo vi dice che è un processo che richiede tempo.

Non mettetevi sotto pressione per lasciare qualcosa alle spalle, prima accertatevi di essere pronti a farlo. Il rischio che siate in collera oggi è alto: certe cose non vanno come vorreste, una persona cara fa un commento che non vi piace oppure nel lavoro vi impongono un compito noioso.

Amore

In coppia: taciturni, oggi non avete voglia di parlare. E’ probabile che vi poniate un bel po’ di domande.

Soli: la voglia di piacere e conquistare prevale sull’umore non proprio al top. E chi vi piace cadrà nella vostra rete.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): torna una persona del passato.

Umore

La Luna in Acquario accentua la voglia di vivere nuove avventure, andare oltre il solito quotidiano, lasciare alle spalle quegli elementi noiosi e ordinari della vostra vita. Ma l’oroscopo odierno annuncia che non sarà facile liberarvi dalle responsabilità o liberare la mente.

Nel secondo caso potreste rimuginare su una situazione o o trovare la soluzione a un problema e, dunque, non aver tempo da dedicare a un’attività che avete a cuore.

Provate a organizzare il tempo così da soddisfare la voglia di scoprire cose nuove e quella di occuparvi di questioni pratiche. Con Marte in moto retrogrado potrebbe contattarvi una persona del passato.

Amore

In coppia: impegnerete parecchie energie affinché la relazione proceda a gonfie vele. Sarete pieni di mille piccole attenzioni.

Soli: è una giornata in cui vi lanciate nella conquista, osate e sapete bene come affascinare.

Cancro (21 giugno-22 luglio): no alle decisioni affrettate.

Umore

L’introspezione oggi è utile anche se può esserci la tendenza a pensare troppo. E’ pur vero, tuttavia che avrete una migliore comprensione delle emozioni, delle paure, dei bisogni. Le conversazioni riguardanti il denaro o le proprietà potrebbero essere tese e voi sentirvi sotto pressione.

Anche se dovesse esserci qualcosa di irrisolto, l’oroscopo vi invita a non prendere decisioni affrettate o premature. Oltre a non essere necessarie, in seguito potreste pentirvi. La cosa più saggia è aspettare e osservare dietro le quinte. Tenete presente che nel lavoro avete la possibilità di far notare al boss le vostre competenze, ciò che siete in grado di fare.

Amore

In coppia: il partner sarà pronto/a a dare grandi prove d’amore ma voi non dovete esagerare con le richieste.

Soli: se avete iniziato di recente una storia un eccesso di diffidenza non giova. Rischiate di irritare l’altro/a.

Leone (23 luglio-23 agosto): una piccola follia è la benvenuta.

Umore

La Luna in Acquario segnala una giornata eccellente per parlare in famiglia di progetti, programmi e obbiettivi. Cercate di riequilibrare le energie, creare armonia. Se non riuscite a parlare liberamente con le persone care potreste sentirvi demotivati, oppure pensare che non abbiano abbastanza considerazione nei vostri confronti.

In caso di disaccordi, l’oroscopo indica che è il momento di risolverli e, all’occorrenza trovare un compromesso che vada bene a tutti. Più in generale, cercate di rallentare il ritmo oppure evitate di mettere il carro avanti ai buoi. La riflessione è una vostra alleata. Il che non esclude fare una piccola follia che tirerà su il morale.

Amore

In coppia: questioni di denaro o preoccupazioni di lavoro hanno il sopravvento e a farne le spese sarà il partner.

Soli: una serata tra amici vi farà un gran bene. Non è giornata di grandi conquiste o incontri appassionati.

Vergine (24 agosto-23 settembre): concentratevi sull’essenziale.

Umore

Nelle ultime settimane, o forse mesi, siete stati impegnati più del solito e l’oroscopo annuncia che questa fase andrà ancora avanti per un po’. Il Sole in Scorpione è in dissonanza con la Luna in Acquario e riguardo un progetto personale o di lavoro potreste essere in una fase cruciale. E’ il momento giusto per concludere e andare oltre.

Tanto più che ora siete molto convincenti, dite le parole giuste nel momento giusto e istintivamente saprete cos’è che colpisce e tocca chi vi avete di fronte. Il progresso è a portata di mano. Concentratevi sull’essenziale, sicurezza in voi stessi, nel vostro potenziale e mantenete la rotta.

Amore

In coppia: la situazione è ottima, non guastate tutto con il nervosismo. In casa, rischiate di creare un’atmosfera tesa.

Soli: una persona vi dichiarerà il suo amore e, probabilmente, non aspettavate altro. Il cuore batterà forte!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): eliminare lo stress accumulato

Umore

Il periodo, come questo, governato dallo Scorpione al vostro segno parla di denaro. L’oroscopo del giorno potrebbe spingervi a considerare il costo d’uscita, un’impresa o un progetto e, in base alla vostra disponibilità finanziaria, apportare eventuali modifiche.

Potreste inoltre avvertire il bisogno di intensificare l’attività fisica ma in modo delicato. Lo yoga o il tai-chi potrebbero essere un modo per equilibrare le energie e al contempo mantenervi in forma.

Cercate di dormire di più, mangiare in modo sano e concedetevi del tempo libero per eliminare lo stress accumulato nel corso della giornata. Sarete più produttivi e, cosa importante, migliorerà anche l’umore.

Amore

In coppia: splendida parentesi di tenerezza con il partner. Quanti baci, dolci carezze e coccole infinite.

Soli: una persona vi corteggia ma se continuate a esitare potrebbe fare un passo indietro. A voi riprendere in mano la situazione.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): bisogno di comfort in casa.

Umore

Con la Luna in Acquario, oggi e domani, il bisogno di sicurezza e comfort in casa sarà più forte del solito. Tuttavia visto che la Luna è in dissonanza con il Sole e Mercurio, entrambi nel vostro segno, l’oroscopo odierno segnala che in famiglia dovete fare attenzione a ciò che dite.

Rischiate, seppure inconsapevolmente, di ferire chi avete di fronte. Con un po’ di diplomazia eviterete tensioni ed eventuali conflitti. Per fortuna con il trascorrere delle ore, la pressione tende a scemare e migliora invece il livello di pazienza. Non è escluso che decidiate di dedicarvi a un nuovo hobby o potenziare un’abilità artistica.

Amore

In coppia: non è giornata di tenerezza e dolcezza. Con il partner circola un po’ di freddezza. E se cercaste di addolcire l’atmosfera?

Soli: una persona vi attrae e ricambia ma potreste scoprire, con orrore, che è molto “appiccicosa”.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): in amore c’è confusione.

Umore

Con la Luna in Acquario, tutto ciò che vi stimola mentalmente, sarà benvenuto. Avete bisogno di varietà, di piccoli cambiamenti, di movimentare la giornata. L’oroscopo odierno al vostro segno tuttavia annuncia che avere troppe informazioni potrebbe essere controproducente, scatenare agitazione e spingervi a prendere delle decisioni sbagliate.

Che si tratti di decisioni lasciate in sospeso, spunti di riflessione o tendenza a soffermarvi su una questione irrisolta., oggi avrete di che riflettere ma fatelo tranquillamente. Elaborate le emozioni. Sarete così in grado di lasciare definitivamente un problema alle spalle e andare avanti. E’ ora di dire addio al passato e guardare al futuro.

Amore

In coppia: con il partner, concedetevi dolci momenti a due, condividete un’attività così da rafforzare la complicità.

Soli: divisi tra una persona incontrata di recente e un amore del passato. Nella vita affettiva circola una gran confusione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non mischiatevi nelle discussioni.

Umore

Potrebbe esserci uno scontro tra due persone ma la cosa migliore, annuncia l’oroscopo odierno, è quella di rimanerne fuori e non mischiarvi. Rimanere coinvolti in una lotta di potere tra due personalità formato gigante non sarebbe la mossa giusta.

Anche se doveste fare di tutto per essere obbiettivi non sarebbe possibile. A un certo punto inoltre vi ritrovereste in un angolo costretti a prendere una posizione e sarebbe molto imbarazzante.

Infine, visto che la Luna sosta per due giorni in Acquario ricordate a voi stessi che avete bisogno di rilassarvi, avrete tempo per risolvere eventuali problemi o esigenze che al momento non sono soddisfatte.

Amore

In coppia: siete un po’ lunatici ma con qualche sforzo, grazie a Venere potreste creare un’atmosfera romantica.

Soli: intransigenti, molto selettivi. Va da sé che oggi sarà difficile incontrare l’altra metà della mela.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): non disperdete le energie.

Umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con il Sole e Mercurio in Scorpione. L’oroscopo odierno consiglia di attingere alla pazienza, concentrarvi e gestire una situazione alla volta. Evitate di disperdere le energie.

Non prendete tutto a cuore, non dite a voi stessi che non avete margini di manovra ma solo limiti insormontabili. La settimana prossima, Venere entrerà in Bilancia e tutto vi sembrerà molto, molto più leggero, a quel punto inizierete a intravedere che qualcosa sta cambiando in modo positivo.

Se oggi siete amareggiati, scoraggiati e il quotidiano vi soffoca, cercate di distrarvi e uscite con gli amici.

Amore

In coppia: in caso di litigio, se non sarete disposti a fare il primo passo il partner non alzerà un dito, sarà più ostinato di voi.

Soli: una persona potrebbe voler iniziare una storia ma voi esitare. Forse dubitate delle sue intenzioni, pensate che non siano serie?

Pesci (20 febbraio-20 marzo): ricaricare le batterie.

Umore

Potreste pensare che sia giusto ignorare un errore o commento poco gradevole di un amico/a ma se ciò è motivo di rancore, l’oroscopo vi consiglia di riconoscerlo. Fingere che vada tutto bene, quando invece non lo è, prima o poi scatenerà una vostra reazione. La cosa migliore è parlare sinceramente e con il dovuto distacco. Ciò porterà al superamento del problema.

Più in generale, con la Luna in Acquario che sosta alle spalle del vostro segno, dovete rilassarvi mentalmente, ricaricare le batterie. Non è una giornata in cui tentare trasformazioni significative o intraprendere grandi iniziative. Coccolatevi, ritagliate del tempo per voi, leggete un buon libro.

Amore

In coppia: felici se il partner è felice. E oggi farete di tutto affinché la relazione sia appagante per entrambi.



Soli: di storie effimere ne avete abbastanza e oggi con una persona darete il via a un legame importante.