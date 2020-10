Oroscopo del 24 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Toro (la tolleranza ha un limite) e Leone (controllate le reazioni).

Oroscopo del 24 ottobre, gli astri mettono in guardia il Toro (anche la vostra tolleranza ha un limite) e Leone (molto persomalosi). Ma anche per gli altri segni l’indicazione generale è: rendete tutte le situazioni stabili.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): grinta per i progetti ambiziosi.

Umore

Un approccio paziente e prudente oggi vi sarà molto utile. Soprattutto nella prima metà della giornata, vi aiuterà a sfruttare al meglio il bel transito Venere-Saturno. L’oroscopo segnala che le questioni di lavoro tendono a prosperare e affronterete con grinta progetti ambiziosi. Alla fine di questo venerdì sarete soddisfatti del lavoro, delle compiti e delle responsabilità che avete gestito.

Avrete la consapevolezza di aver svolto tutto al meglio poiché, inoltre, non avrete trascurato nemmeno i dettagli. I transiti vi aiutano a stabilire le priorità. È un ottimo momento per esibire il vostro lato affidabile, responsabile e puntuale. Sapete cogliere il valore delle persone e delle situazioni. In serata, cercate di distrarvi.

Amore

In coppia: passione fa rima con amore e trascorrere del tempo insieme rafforzerà la complicità.

Soli: nuovi incontri, serata frizzante eppure qualcosa vi impedisce di vivere una passione. Lasciatevi andare.

Toro (22 aprile-20 maggio): un conflitto sarà inevitabile.

Umore

L’oroscopo del giorno al vostro segno annuncia grande fascino, potere di attrazione e, al contempo, vi suggerisce di consolidare un progetto. L’obbiettivo dovrebbe essere quello di muovervi, al riguardo, con i piedi per terra. È un momento eccellente per prestare attenzione ai dettagli riguardanti questioni di denaro, gli affari e idee creative.

Potreste trarre piacere da hobby e attività che possano insegnarvi qualcosa. Come detto, il fascino c’è tutto ma evitate di prendere iniziative audaci o appariscenti. Con la Luna in Acquario potreste dover fare una messa a punto con una persona. Non avreste voglia di scatenare conflitti ma potreste essere costretti. La tolleranza ha un limite, anche la vostra.

Amore

In coppia: la relazione è solida, tuttavia oggi con il partner vorrete imporre le vostre idee.

Soli: frenate gli sbalzi d’umore e fate ampio uso del fascino. Avrete la possibilità di incontrare l’amore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): vita sociale e amicizie al top.

Umore

E’ un fine settimana in cui la vita sociale e le amicizie saranno al top! L’oroscopo annuncia che tutto ciò che farete sarà fonte di benessere, di piacere e sarete in sintonia con chi vi circonda. Al contempo il buon aspetto Venere-Saturno vi invita a investire un po’ di energia e attenzione nel vostro comfort, nella casa. Le relazioni con i familiari non presentano problemi.

Potreste, inoltre, entrare in contatto con persone – o ricevere informazioni – utili per il lavoro. Il transito può indicare un impegno finanziario che riterrete un investimento saggio. Può essere collegato alla casa o a un’altra proprietà, oppure all’acquisto di un oggetto che nel tempo crescerà di valore.

Amore

In coppia: una botta di gelosia, vostra o del partner, potrebbe frenare lo slancio amoroso. Evitate tensioni.

Soli: potrebbe nascere una storia ma, da parte vostra, durare ben poco. Forse la considerate troppo impegnativa.

Cancro (21 giugno-22 luglio): lasciate spazio all’imprevisto.

Umore

L’oroscopo del giorno al vostro segno dice che è arrivato il momento di comunicare a certe persone che non parlate per gioco, anche se forse sarete costretti a mostrare una certa durezza. In passato, qualcuno potrebbe aver fatto orecchie da mercante ma questo vostro atteggiamento cambierà le carte in tavola.

E’ il momento di mettere da parte le emozioni e che riguardi il lavoro o la vita personale, essere più decisi. Vi sentirete più forti. E con la Luna in Acquario in dissonanza con Urano, per questo sabato dovrete lasciare spazio all’imprevisto, il programma potrebbe cambiare. Tranquilli, rimarrete piacevolmente sorpresi.

Amore

In coppia: non dovete avere dubbi sulla fedeltà, i sentimenti e la lealtà del partner. Dovete riporre la massima fiducia.

Soli: incontro con una persone e non si tratterà di un flirt ma di una storia importante. E’ tempo di impegnarvi.

Leone (23 luglio-23 agosto): controllate le reazioni, le emozioni.

Umore

Concentratevi su ciò che è veramente importante. Risparmierete tempo, energie e li dedicherete a situazioni che rappresenteranno un valore aggiunto alla vostra vita. Potreste rivedere le attuali priorità e modificarle. Non dovete storcere il naso di fronte a quei cambiamenti che sono indispensabili – e che forse vi impongono – poiché ce la farete, avrete risultati positivi.

In generale, pur avendo pieno diritto di difendere i vostri interessi cercate di gestire meglio le emozioni e le reazioni. Dite no alla permalosità. Di fronte a un ostacolo reagite con calma. Per oggi, visto che siete tesi, cercate di rilassarvi, di dormire di più.

Amore

In coppia: se volete avere l’ultima parola, va da sé che scatenerete delle tensioni. Non complicate tutto.

Soli: molto selettivi, esigenti e così facendo rischiate di lasciarvi scappare un nuovo amore.

Vergine (24 agosto-23 settembre): un colpo di spugna al passato.

Umore

Con la Luna in Acquario, il fine settimana non sarà di tutto riposo. L’oroscopo segnala che avrete mille cose da fare ma visto che siete super efficienti porterete a termine tutto presto e bene. E’ il momento ideale per ultimare ciò che avete attualmente in corso e dare un colpo di spugna al passato.

L’ottimismo al top sarà la carta vincente. Venere nel vostro segno in armonia con Saturno vi spinge a essere ancora più affidabili, chi vi circonda apprezza il vostro buon senso, la saggezza, la lealtà ed è vero che siete di grande sostegno. L’approccio pratico alle situazioni sarà inoltre utile a far tornare un amico/a in carreggiata.

Amore

In coppia: reciproca sincerità con il partner, la relazione è solida. Ma siete pregati di non fare i capricci.

Soli: la solitudine non vi pesa, non avete intenzione di iniziare una storia. Per ora a voi sta bene così.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pensare anche a voi stessi.

Umore

E’ un fine settimana in cui brillerete! Con la Luna in Acquario le relazioni con gli amici, i familiari si snoderanno alla grande, il luminare crea l’atmosfera perfetta per andare d’accordo. Se avete in programma un evento, l’oroscopo segnala che sarà piacevolissimo.

E con chi vi circonda sarete più generosi che mai, è noto quanto al vostro segno faccia piacere dedicare attenzioni ed è ciò che si apprezza maggiormente di voi. Eppure, ogni tanto dovreste pensare anche a voi stessi, concedervi qualcosa che vi gratifichi. Dovreste essere un pizzichino egoisti. I piccoli piaceri personali fanno bene all’umore e alla salute.

Amore

In coppia: grande complicità con il partner, vivete la giornata con grande leggerezza e dolcezza.

Soli: voglia di piacere e non è escluso che flirterete con più persone. Occhio all’immagine.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): moderazione e prudenza.

Umore

E’ il sabato ideale per dare via a conversazioni importanti mirate a concludere una negoziazione oppure per far passare le vostre idee, esprimere ciò che avete da dire. L’oroscopo in ogni caso vi invita alla moderazione e alla prudenza: niente litigi e situazioni conflittuali.

Con tutti dovete mantenere rapporti amichevoli, cercare di essere gentili e non scatenare problemi per delle sciocchezze. Ciò non significa tacere di fronte alle provocazioni. Con un po’ di diplomazia potrete comunque mettere a posto chiunque. Oggi, infine, proverete un particolare piacere a leggere, studiare, apprendere. Attraverso il networking o lo studio di un argomento, potreste imparare qualcosa che in seguito si rivelerà preziosa.

Amore

In coppia: darete libero corso alle emozioni, alla sensibilità. Con grande gioia del partner.

Soli: un incontro è possibile ma da qui a dire che darete il via a una storia ce ne corre. Sia chiaro, sarete voi a volete così.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): generosi con gli amici.

Umore

Ad attendervi c’è un fine settimana positivo, l’oroscopo annuncia che sfrutterete al meglio queste due giornate e vi distrarrete. La generosità nei confronti degli amici sarà notevole ed è possibile che uno/a effettivamente abbia bisogno di voi. Mostrerete empatia, di fronte a una richiesta d’aiuto non vi tirerete indietro, risponderete “presente” senza esitare un attimo.

Con la Luna in Acquario, inoltre, riuscirete a risolvere un problema finanziario. E’ importante che facciate emergere il vostro lato creativo. Se il lavoro che svolgete non lo è, date il via a un hobby che vi permetta di far emergere la creatività.

Amore

In coppia: atmosfera romantica, grandi dichiarazioni d’amore. Forse l’eros sonnecchia ma la relazione è solida.

Soli: la voglia di sedurre è forte ma non avete intenzione di impegnarvi in una storia seria. Bella serata con gli amici e troverete il modo di flirtare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non è il momento di esitare.

Umore

L’oroscopo del giorno segnala che prendendo una ferma decisione vi sbarazzerete di un problema motivo di preoccupazione. Non è il momento di esitare. Inoltre, potrebbe rilevarsi preziosa, lavorativamente parlando, l’unione con una persona con cui siete in sintonia. Vi fidate delle sue idee, vi confidate come non fareste con altri.

Lavorando insieme potreste arrivare al successo. Il buon aspetto tra Venere e Saturno, nel settore lavorativo in generale, vi mette in grado di affrontare i problemi in modo efficiente e professionale, date le risposte giuste e fornite delle soluzioni. I colleghi chiedono il vostro consiglio e considerano importante e credibile ciò che dite.

Amore

In coppia: intesa al top, la relazione è all’insegna dell’armonia e della felicità. Ci sarà chi vi invidierà.

Soli: meno esigenti, più aperti. Un atteggiamento che vi permetterà di incontrare una persona speciale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riflettere su una situazione.

Umore

E’ un sabato in cui sarete inclini a rimanere dietro le quinte, riflettere e valutare una situazione o una relazione. Prima di parlarne con qualcuno o chiedere un consiglio, vorrete capire bene come affrontare la questione. Domani rappresenterà un punto di svolta e l’oroscopo segnala che sarete pronti a comunicare la vostra decisione.

In ogni caso, evitate di pensarci continuamente e che diventi una fissazione. Spesso le soluzioni si presentano da sole. Rilassatevi, dunque, anche perché nel corso della settimana lo stress è stato parecchio presente. Più vi occuperete di attività banali e meno la mente sarà affollata di pensieri.

Amore

In coppia: molto convincenti saprete far cambiare idea al partner su una questione importante.

Soli: una persona è attratta da voi, pensavate fosse un/a buon/a amico/a ma in realtà si aspetta ben altro. Lo/a farete sperare o mettere le cose in chiaro?

Pesci (20 febbraio-20 marzo): fiducia nelle vostre capacità.

Umore

L’oroscopo annuncia entusiasmo, guarderete le amicizie con occhi diversi, condividerete bei momenti e noterete nuovi aspetti delle relazioni, capirete che avete accanto amici leali. Non è escluso che una persona che vive lontano vi ricontatti e ne sarete felici.

Nella vita sociale, se arriva un invito a un evento formale, accettate poiché potreste stringere la conoscenza con qualcuno influente. Nel lavoro, potreste trovarvi di fronte a una situazione inaspettata e impegnativa.

Non preoccupatevi troppo, confidate nelle vostre capacità e nell’ingegno. Agendo con attenzione e pazienza, sarete in grado di superare le complicazioni. Il talento che avete nell’improvvisare è particolarmente utile per risolvere i problemi e assicurarvi che in futuro non accada una situazione analoga. .

Amore

In coppia: tenete conto dei piccoli segnali che invia il partner, eviterete di commettere degli errori.

Soli: flirt passionale o storia impegnativa? L’incontro ci sarà e a decidere sarete soltanto voi.