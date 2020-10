Oroscopo del 24 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Pesci (risentiti con una persona) e Vergine (no alle decisioni importanti).

Oroscopo del 25 ottobre, gli astri mettono in guardia i Pesci (occhio a chi è invadente) e Vergine (rimandare le decisioni). Ma anche per gli altri segni l’indicazione generale è: riflettere su pregi e difetti.

Ariete (21 marzo-21 aprile): fare chiarezza su una questione.

Umore

La congiunzione Sole-Mercurio in Scorpione, quest’ultimo in moto retrogrado, indica che sebbene abbiate bisogno di fare chiarezza o avere certezze su una questione, non il momento giusto per chiedere un consiglio. L’oroscopo del giorno annuncia che potreste rimanere ancora più confusi. Fidatevi della vostra esperienza e fate deduzioni basandovi esclusivamente sui fatti.

Probabilmente capite la situazione meglio di chiunque altro per cui non esitate a fare di testa vostra. Grazie all’empatia, inoltre, cambierete alcuni atteggiamenti riguardo a chi vi circonda così da riequilibrare le relazioni e affinché vi giudichino per ciò che siete e non per una falsa immagine.

Amore

In coppia: la passione è forte, quanto la voglia di fare progetti a due. Splendide e intense emozioni.

Soli: colpo di fulmine e partirete in quarta. Non mettete il carro avanti ai bui, potrebbe essere un fuoco di paglia.

Toro (22 aprile-20 maggio): il vostro istinto non sbaglia.

Umore

E’ probabile che oggi vediate una situazione personale o di lavoro in modo diverso e sarà illuminante. Non avrete tutte le risposte ma esaminare entrambi i lati di una questione sarà d’aiuto a prendere le decisioni giuste. Non è escluso che una persona vi faccia un’offerta, una proposta e l’istinto suggerire che non è allettante come vorrebbe farvi credere.

E probabilmente non sbagliate. L’oroscopo del giorno, indica inoltre che oggi non potrete eludere, anche se lo fareste volentieri, un impegno, un obbligo familiare. Ma alla fine farete ciò che dovete poiché il vostro non è certo un segno che se infischia degli altri. Vi sentirete tranquilli e con la coscienza a posto.

Amore

In coppia: poco pazienti rischiate di rovinare l’atmosfera. Il dialogo, come sempre, è la soluzione migliore.

Soli: gli incontri non mancano, voi sapete bene cosa volete dovete solo essere pazienti. Non volere tutto e subito.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): sapete creare una piacevole atmosfera.

Umore

Con la Luna in Acquario siete spontanei, pieni di senso dell’umorismo che utilizzerete per esprimere le vostre idee, le emozioni. E fate bene poiché rastrellerete belle soddisfazioni. Saprete creare intorno a voi una piacevolissima atmosfera. L’oroscopo del giorno vi invita tuttavia a non esagerare. E sì poiché è tale la vostra di esprimervi che rischiate di tirar fuori un fiume di parole che potrebbero stancare chi vi circonda.

Per cui, andateci piano o gli altri scapperanno gambe in spalla. Per il vostro segno parlare, porre delle domande e conversare vi permette di sbarazzarvi del nervosismo, vi distende. Ma non tutti hanno voglia di ascoltarvi.

Amore

In coppia: dolci, romantici con il partner che ricambia con pari slanci. La relazione va a gonfie vele.

Soli:prima di iniziare una storia impegnativa, valuterete bene i pro e i contro. Al momento volete vivere il presente.

Cancro (21 giugno-22 luglio): un lucido riesame del passato.

Umore

Con il Sole e Mercurio congiunti in Scorpione, è possibile che ci sia un incontro con una persona e rappresenterà un punto di svolta. Se non la vedete da tempo e vi siete allontanati in modo poco amichevole potrebbe essere il momento giusto per parlare e forse risolvere quei problemi che continuano a essere presenti.

Potreste scoprire che con il passare del tempo molte cose sono state dimenticate e non provate più rancore né astio. Ma non solo, attraverso un riesame del passato potreste trovare nuove soluzioni o nuovi metodi per affrontare le attuali problematiche.

Amore

In coppia: parlerete di progetti importanti. L’acquisto di una casa o avere un bebè, se ancora non è accaduto.

Soli: se vi piace una persona, forse un/a amico/a?, oggi passerete all’azione. Valutate bene la situazione.

Leone (23 luglio-23 agosto): conversazioni molto significative.

Umore

E’ una domenica in cui potreste sentirvi frenati riguardo alla vostra evoluzione. Avrete la sensazione che chi vi circonda tenda a bloccarvi. E se c’è una cosa che detestate è proprio quella di essere dipendenti dagli altri, dalle loro scelte. Dite no all’agitazione, consiglia l’oroscopo del giorno e rimanete a bocce ferme. Le cose si metteranno in moto da sole.

Tenete inoltre presente che le conversazioni che avrete oggi saranno molto significative. Vi aiuteranno a comprendere meglio una questione del passato riguardante la casa o la famiglia. In generale, è il momento di stabilire le vostre priorità, agire per raggiungere i vostri obbiettivi.

Amore

In coppia: la passione c’è ma rischiate di discutere per la gestione del denaro. Non insistete troppo sull’argomento.

Soli: l’indipendenza è l’unica cosa che volete. Ditelo chiaramente a chi vi corteggia per evitare che s’illuda.

Vergine (24 agosto-23 settembre): momento di grande cambiamento.

Umore

Se siete sul punto di prendere una decisione importante, l’atteggiamento più saggio è quello di rimandare. L’oroscopo annuncia che potreste commettere un errore non da poco, soprattutto se la scelta riguarda altre persone. Sebbene sia un momento importante, di grande cambiamento, posticipate le decisioni fino a quando non avrete ben chiaro il quadro completo della situazione.

Fermatevi,dunque, e osservate come si snodano i fatti. E’ così che imboccherete la direzione giusta. Più in generale, sembra che oggi abbiate intenzione di rilassarvi ma chi vi circonda avrà bisogno di voi e non potrete eludere le loro richieste. Fingeranno di non capire le vostre esigenze.

Amore

In coppia: amore profondo, sincero e reciproco. L’intesa con il partner è totale, vi capite con un solo sguardo.

Soli: voglia di piacere, di conquistare ma oggi è comunque consigliata un po’ di prudenza. Non dovete aver fretta di andare al sodo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): occhio all’eccesso di sincerità.

Umore

Potreste trovarvi in una situazione in cui vi chiederete se dire o meno la verità. Occhio a ciò che direte poiché non tutti gradiscono la sincerità. Se c’è stato un malinteso con una persona, fate appello alla vostra sensibilità e procedete con cautela.

L’oroscopo del giorno vi spinge alla massima franchezza ma così facendo tenete presente che potreste mettere a repentaglio un rapporto d’amicizia o di altro tipo. Più in generale, probabilmente dovreste riflettere sul vostro atteggiamento nei confronti della vostra vita. L’autocontrollo e un approccio responsabile alle situazioni va bene ma rilassatevi. Concedetevi qualche piccola follia, vivete momenti di piacere.

Amore

In coppia: dal momento che vivrete dolci ore a due, vi sentirete totalmente appagati. Non desiderate altro.

Soli: affascinate, su questo non c’è dubbio. L’unico problema è esiterete, avrete difficoltà a fare una scelta tra chi vi corteggia.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): eliminare i pensieri cupi.

Umore

Con la Luna in Acquario potreste avere pensieri cupi ma, appunto si tratta di pensieri e non di realtà. Cambiate atteggiamento mentale e controllate le emozioni negative. L’oroscopo al vostro segno annuncia inoltre che non vi è facile trovare una soluzione a una situazione, esitate e qualcuno potrebbe rimproverarvelo.

Invece fate bene: le decisioni prese in tutta fretta devono essere evitate poiché probabilmente non sarebbero quelle giuste. Lo sapete meglio di chiunque altro. Attenetevi ai fatti e supererete con successo il momento d’impasse. Più in generale è il momento di affrontare eventuali sensi di colpa o paure su questioni passate che stanno minando la fiducia in voi stessi.

Amore

In coppia: evitate di inalberarvi se il partner farà una piccola critica. Non perdete tempo a discutere su cose di poco conto.

Soli: una “nuova simpatia” potrebbe sfociare in qualcosa di diverso. A patto che non vi fermiate alle apparenze.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): nella vita sociale brillate.

Umore

La Luna in Acquario vi fa brillare nella vita sociale, avrete le carte in regola per non passare inosservati e guadagnare punti. Giocate bene i vostri assi nella manica, avendo cura di non sopravvalutarvi. L’oroscopo inoltre indica che se una situazione importante deve essere chiusa, troverete la soluzione per fare in modo che avvenga in modo tranquillo.

La lascerete alle spalle e proverete sollievo. In ogni caso, se arriva, non rifiutare l’aiuto e il consiglio di una persona. Certo, la vostra capacità di cogliere rapidamente l’essenza delle cose è considerevole, ma a volte è utile ascoltare un altro punto di vista.

Amore

In coppia: il partner potrebbe farvi una bella e dolce sorpresa. Inutile aggiungere che ne sarete felici!

Soli: l’amore oggi bussa alla vostra porta. Accoglietelo senza porvi domande sul futuro. Non è il momento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siate meno rigidi e più elastici.

Umore

Solitamente a voi piace fare progetti, ma con tutta la buona volontà, considerata la presenza di pianeti lenti in moto retrogrado, sfocerebbero in un nulla. L’oroscopo vi dice che al momento non dovete forzare gli eventi ma aspettare e non fare promesse. Potreste non essere in grado di rispettare i tempi e, sia chiaro, non per colpa vostra.

Non è escluso che dobbiate prendere una decisione netta e in questo rifletterete senza sosta ma senza realmente fare qualcosa. Essere mentalmente più elastici e meno rigidi vi aiuterà a trovare una soluzione fuori dai soliti schemi che sarà perfetta per la situazione.

Amore

In coppia: atmosfera serena, distesa, sentimenti profondi. Con il partner c’è totale armonia.

Soli: un incontro importante, di quelli che cambiano la vita. Tuttavia, prendete tempo per capire meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): le cose prenderanno una piega positiva.

Umore

Con la Luna nel vostro segno cercate di dedicare la giornata alle attività che vi piacciono di più o contattare gli amici. Avete bisogno di stare in compagnia di chi condivide le vostre stesse idee e non fa il Bastian Contrario, vi contraddice continuamente. E’ quanto fa pensare la dissonanza tra il luminare e Mercurio. In Scorpione.

L’oroscopo annuncia che l’aspetto astrale può anche indicare una giornata in cui rifletterete su un progetto o una proposta che vi hanno fatto. Ma visto che ultimamente avete avuto non poche delusioni, potreste temere che tutto si concluda in una bolla di sapone. In realtà le cose prenderanno una piega positiva.

Amore

In coppia: un po’ di tensioni, emergono dei problemi che probabilmente entrambi avete volutamente ignorati.

Soli: accetterete un invito decisi a porre fine alla solitudine. E fate bene! E’ in arrivo un nuovo amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): è un errore tacere e rimuginare.

Umore

Una persona – lavoro o vita personale – potrebbe essere invadente, imporre le sue idee, dite cosa dovete o non dovete fare e voi provare risentimento. Perché tacere e rimuginare quando la cosa migliore sarebbe quella di esprimere ciò che pensate? L’oroscopo suggerisce di parlare chiaramente così da risolvere, stroncare la cosa sul nascere e andare avanti.

Al momento i problemi riguardanti le relazioni esigono soluzioni semplici. In serata la Luna entrerà nel vostro segno. Sarete più emotivi, sensibili. Rilassatevi e fate soltanto ciò che desiderate veramente. Inizierete la settimana carichi di belle energie e pronti a raggiungere i vostri obbiettivi.

Amore

In coppia: con il partner siete un po’ troppo autoritari e non mancherà di dirlo chiaramente.

Soli: se vi fissate nella ricerca della persona ideale non andrete da nessuna parte. Perderete tempo.