Oroscopo del 26 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Gemelli (inquieti per ogni cosa) e Cancro (pensate anche a voi).

Oroscopo del 26 ottobre, gli astri mettono in guardia i Gemelli (il morale non è al top) e Cancro (prima le vostre esigenze). Ma anche per gli altri segni l’indicazione generale è: puntate alla chiarezza mentale.

Ariete (21 marzo-21 aprile): prendere le distanze da un problema.

Umore

L’oroscopo segnala un po’ di confusione e sarà indispensabile prendere le distanze da un problema. Tenete presente, inoltre, che qualunque cosa accada capirete di aver ragione a fidarvi del vostro istinto, soprattutto se si tratta di una decisione che potete prendere soltanto voi. La Luna in Pesci sosta alle spalle del vostro segno e la cosa migliore è ritagliare del tempo per riflettere, ricaricarvi emotivamente.

Cercate di dormire un po’ di più. Sebbene ci sia una forte tendenza a voler allontanarvi dal frastuono del mondo circostante anche la routine può scatenare insoddisfazione. Vigilate, infine, sulle finanze, sembra che stiate spendendo in modo sbagliato.

Amore

In coppia: è possibile qualche battibecco ma grazie al romanticismo saprete salvare la serata.

Soli: passione per una persona forse già impegnata. Situazione complicata ma andrete avanti.

Toro (22 aprile-20 maggio): buttate alle ortiche vecchie convinzioni.

Umore

Se siete stanchi di una situazione che sembra ripetersi puntualmente, buttate alle ortiche convinzioni superate. Una visione rinnovata e diversa potrebbe fare la differenza. Ciò potrebbe significare, annuncia l’oroscopo, mollare ciò che non funziona più ma facendo aprirete la strada alla crescita, al progresso. Più in generale, la settimana potrebbe essere un po’ movimentata.

Una conversazione potrebbe prendere una brutta piega oppure essere rimandata, il che ovviamente non vi piacerà. Non è escluso, tuttavia, che ne abbiate piene le scatole dell’atteggiamento di una persona che sistematicamente è contro di voi, come se lo facesse per partito preso.

Amore

In coppia: la settimana parte bene. Siete innamorati come il primo giorno! La relazione è solida.

Soli: socievoli, curiosi e ciò aggiunge fascino. La solitudine è finita, farete una splendida conquista.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): siete stanchi il morale non è al top.

Umore

Questo lunedì rappresenta un’opportunità per esplorare un’idea o un’opportunità e potrebbe trattarsi di qualcosa che qualche tempo fa avete ignorato.

Ora potreste considerarla irresistibile e forse perché ora è maturata. Anche se probabilmente avete altri compiti e responsabilità che richiedono maggiore concentrazione, non dovete mollare la presa ed entrare in azione.

L’oroscopo segnala che non è escluso dobbiate far fronte a un problema. Anche se il morale non è al top, siete stanchi, come dice la Luna in Pesci, non avete altra scelta che risolverlo. Cercate, se possibile, di non inquietarvi per ogni minima cosa o sarete divorati dall’ansia. Pensate positivo.

Amore

In coppia: con il partner non siete esattamente sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda un progetto.

Soli: una piccola delusione da parte di una persona. Dite a voi stessi che vi siete risparmiati una storia complicata.

Cancro (21 giugno-22 luglio): soddisfare le vostre piccole o grandi esigenze.

Umore

Potreste trascorrere del tempo a ricordare, immergervi nel passato e forse decidere di riprendere in mano un hobby o un’altra attività che vi interessava. L’oroscopo annuncia che se avete talento creativo, musicale o di altro tipo, impegnarvi di nuovo in questo senso potrebbe essere molto divertente e farvi entrare in contatto con altre persone che condividono la vostra passione.

Sul fronte lavoro, invece, potreste essere delusi, non vedete alcun progresso nella carriera. Su questo punto dovete essere pazienti. Non dovete sentirvi in colpa se oggi pensate a soddisfare le vostre piccole o grandi esigenze. Se non ci pensate voi, nessuno lo farà al posto vostro.

Amore

In coppia: il partner potrebbe sembrarvi distratto, pensare ad altro. Invece di protestare pensate che potrebbe avere delle preoccupazioni.

Soli: incontro con l’amore! Grande attrazione, corrisposta, per una persona e sarà idillio a tutto campo.

Leone (23 luglio-23 agosto): l’incoraggiamento di un/a amico/a.

Umore

Alcuni transiti potrebbero impedirvi di entrare immediatamente in azione e ciò essere motivo di frustrazione. L’oroscopo vi consiglia di consiglia di risolvere alcuni aspetti di una questione così da poter andare avanti. Su un altro piano: oggi circola un po’ di pigrizia, siete poco motivati ma un’amicizia potrebbe farvi capire molte cose di voi stessi e incoraggiarvi a vivere nuove situazioni.

Non dovete essere diffidenti o rimanere sopraffatti dai dubbi, anche se vi consiglia un’attività che è non proprio nelle vostre corde, provateci comunque. Non avete niente da perdere ma solo tanto da guadagnare. E’ tempo di grandi cambiamenti.

Amore

In coppia: se riemergono vecchie diatribe, ammettete i vostri torti. Ritroverete intatte la passione e la complicità.

Soli: un amore impossibile potrebbe bussare di nuovo alla vostra porta. Prima di decidere, riflettete bene.

Vergine (24 agosto-23 settembre): porre fine a una situazione fonte di stress.

Umore

Il vostro segno è disponibile e premuroso, e probabilmente intorno a voi ci sono degli amici che apprezzano la vostra gentilezza. Ma l’oroscopo segnala che sebbene vi fidiate sempre di chi vi circonda oggi potreste essere un po’ reticenti a stringere un rapporto con una persona.

E’ un momento in cui potreste pensare che sarebbe più da saggio, da parte vostra, conoscerla meglio e dunque capire di più sulle sue motivazioni. Forse per timore che vi riservi una delusione. Su un altro piano: oggi riuscirete a risolvere un problema, o porrete fine a una situazione, motivo di tensione e stress.

Amore

In coppia: cercate di razionalizzare le emozioni, dite no ai dubbi e all’insicurezza. Concedete fiducia al partner e avrà lo stesso atteggiamento.

Soli: controllate l’ipersensibilità, il timore di rimanere soli. L’amore arriverà, attendete con serenità.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): evitate un atteggiamento rigido.

Umore

Venere, pianeta governatore del vostro segno, ancora per qualche giorno sosta in Vergine e durante la sosta potreste aver avuto intuizioni su persone o convinzioni che vi hanno bloccato. Prossimamente entrerà nel vostro segno ma prima potrebbe riemergere un problema personale o di lavoro.

L’oroscopo annuncia che potrebbe essere il momento di risolverlo una volta per tutte così da poter dare il via a un nuovo inizio. La Luna in Pesci vi spinge inoltre a prestare maggiore attenzione ai dettagli. La cosa migliore, invece sarebbe quella di occuparvi delle cose in modo più leggero. Un atteggiamento rigido renderà tutto più pesante e noioso.

Amore

In coppia: una questione vi preoccupa ma non ne parlate con il partner per timore che non vi capisca. E’ un errore.

Soli: è previsto un incontro ma evitate di precipitare le cose. Procedete passo dopo passo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la comunicazione è la vostra miglior alleata.

Umore

La comunicazione oggi è la vostra migliore alleata! Anche se voi nel timore di essere fraintesi, scatenare dei malintesi potreste essere spinti a tacere o quanto meno a parlare poco. Se ciò che volete dire è anche nell’interesse di chi vi circonda, l’oroscopo consiglia di esprimervi.

Con la Luna in Pesci in buon aspetto con Sole e Mercurio, siete sicuramente in sintonia con le emozioni degli altri e dunque riuscirete a trasmettere il vostro messaggio in modo molto attento e rispettoso. Sarete molto apprezzati. La creatività oggi è al top e dovete parlare delle idee che vi frullano nella mente. Sicurezza in voi stessi, nella capacità di convincere.

Amore

In coppia: romanticismo al top! Sembra che al mondo oggi ci siate solo voi e la persona amata.

Soli: tanti incontri, vita sociale al top e non è escluso che incontriate l’altra metà della mela!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non dovete cedere alle provocazioni.

Umore

I progetti personali o di lavoro sono in primo piano e li concretizzerete ma non solo, all’occorrenza troverete il sostegno di cui avrete bisogno. Più in generale, l’oroscopo odierno al vostro segno consiglia di mantenere un atteggiamento zen nel caso qualcuno cerchi di provocarvi o voglia scatenare una litigata. Non fatevi coinvolgere. Se, inoltre, non avete davvero voglia di parlare, confidarvi su una questione personale, evitate.

Può essere più utile riflettere senza alcuna interferenza esterna. A meno che non pensiate di aver bisogno di un consiglio. In questo caso chiedete a una persona di cui vi fidate e ne trarrete autentico beneficio.

Amore

In coppia: l’atmosfera è elettrica, se non volete scatenare tensioni datevi una sana calmata.

Soli: le opportunità non vi mancano ma la felicità in amore dipende dalle scelte che farete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non puntate il dito sugli errori degli altri.

Umore

La tentazione di sottolineare un errore commesso da un collega o una persona cara, potrebbe essere forte, soprattutto se avete commesso in passato lo stesso sbaglio. Ma spesso le persone non accettano di buon grado che venga detto loro cosa fare, anche se fatto per il loro bene.

Se proprio volete dare un consiglio cercate di non puntare il dito, essere troppo critici ma parlare con leggerezza. Non scatenerete risentimento e anzi vi ringrazieranno per i suggerimenti. La Luna in Pesci accentua l’intuito. L’oroscopo vi invita ad ascoltare la voce interiore, così da trovare le risposte a tutte le vostre domande.

Amore

In coppia: momenti pieni di splendide emozioni, il partner oggi vi dimostrerà tutto l’amore che prova!

Soli: agite d’istinto ma sapete bene ciò che fate. Pronti per un’avventura piccantina e la vivrete fino in fondo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): contatti utili e promettenti.

Umore

Armonia in famiglia e successo negli affari. E’ quanto annuncia l’oroscopo e aggiunge che avrete la possibilità di risolvere alcuni problemi che avete a cuore. Concentratevi sulle priorità senza mostrare impazienza e aggressività e otterrete ottimi risultati.

In questo momento dovete occuparvi e sviluppare ciò che avete in cottura anziché avviare qualcosa di completamente nuovo. E il prossimo arrivo di Venere in Bilancia garantisce, nel lavoro, il riconoscimento del vostro impegno, delle competenze.

Ma non solo: Mercurio dal segno dello Scorpione rientrerà in Bilancia e vi darà la possibilità di stringere contatti promettenti, utili a ottenere un sostegno e la riuscita.

Amore

In coppia: il partner tornerà su vecchie questioni ma se è vero che parlare spesso è utile, oggi non porterà a nulla.

Soli: impazienti di trovare il vero amore, vi lancerete su un sito d’incontri. Purtroppo, non otterrete i risultati desiderati.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): bella complicità con gli amici cari.

Umore

La tendenza, in mattinata, è quella di uscire dalla solita routine lavorativa ma se non avete intenzione di fare progressi va bene così. Con la Luna nel vostro segno lo stato d’animo è più libero e leggero, vi esprimete con grande facilità. L’oroscopo annuncia che stringerete nuove e interessanti conoscenze. Fate posto, dunque, alla comunicazione e alle novità!

Con gli amici c’è una bella complicità, in generale con le persone care siete più disponibili. E’ la giornata ideale per passare del tempo in armonia con il vostro clan. E a sorpresa, sebbene abbiate voglia di spendere, riuscirete a frenarvi. Il che è un ottimo atteggiamento.

Amore

In coppia: felici con il partner, il dialogo è al top. Entrambi esprimerete senza riserve emozioni e sentimenti.

Soli: avete le carte in regola per sedurre. E il vostro fascino non lascerà indifferente una persona in particolare.