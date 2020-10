Oroscopo del 28 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Pesci (pericolosi desideri irresistibili) e Cancro (atmosfera elettrica, calma).

Oroscopo del 28 ottobre, gli astri mettono in guardia i Pesci (tentazioni a cui sarà difficile resistere) e Cancro (ritrovate la calma). Ma anche per gli altri segni l’indicazione generale è: l’ottimismo fa guadagnare simpatia.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): appianare eventuali malintesi.

Umore

Venere entra in Bilancia e sosterà in questo segno fino al 21 novembre nel vostro settore delle relazioni. E’ il periodo ideale per appianare malintesi, stringere nuove conoscenze. I rapporti saranno piacevolmente vivaci, farete in modo di migliorare quelli che avete.

L’oroscopo inoltre annuncia che nel caso doveste negoziare qualcosa troverete un compromesso. Per quanto riguarda questo mercoledì, avrete una ricaduta positiva di quale iniziativa presa circa tre settimane fa.

La Luna nel vostro segno oggi vi rende dinamici, vi spinge all’azione. Vi permette di prendere in mano il timone delle situazioni. Impegnerete tutte le energie per portare a termine ciò che dovete.

Amore

In coppia: c’è un ritorno di fiamma, grande comprensione, avete la possibilità di rafforzare la relazione.

Soli: potreste essere attratti da una persona che già conoscete, improvvisamente ne sarete affascinati.

Toro (22 aprile-20 maggio): create armonia e avrete successo.



Umore

Fino al 21 novembre, Venere sosterà in Bilancia. Cercherete di introdurre piacere e armonia nella vita quotidiana, incluso il tuo lavoro o la routine e le attività per mantenervi in forma. Vi sentirete più realizzati attraverso la cooperazione e la condivisione e potreste scoprire che attraverso l’armonia con gli altri raggiungerete i vostri obbiettivi con successo.

Avrete mille piccole attenzioni e le persone care per questo vi ammireranno. Ovviamente vi aspetterete che in cambio siano gentili e amabili con voi e l’oroscopo annuncia che tutti vi saranno riconoscenti. Per quanto riguarda questo mercoledì, fate bene a non credere a certe promesse. Il vostro istinto non sbaglia.

Amore

In coppia: non chiudetevi a riccio ma restate sulla stessa lunghezza d’onda del partner. Due cuori e una capanna.

Soli: il vostro fascino conquista e anche se un incontro non dovesse sfociare in una storia vivrete comunque belle emozioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): fascino e potere di seduzione al top.

Umore

Il passaggio di Venere in Bilancia, fino al 21 novembre, accentua il potere di attrazione, la voglia di interagire con il mondo circostante e non ultimo, maggiore fascino. E’ un transito che vi piacerà, in qualche modo sarete sotto i riflettori, vi farete notare, arriveranno complimenti sia per l’immagine che per l’intelligenza e la simpatia. Vi sentirete dunque valorizzati.

L’oroscopo di oggi annuncia inoltre che mantenendo la mente aperta attirerete esperienze positive. Invece di controllare, seguite la corrente e vi sentirete al top! Potreste inoltre essere disposti a perdonare qualcosa a una persona o risolvere un problema in una relazione di lavoro o nella vita privata.

Amore

In coppia: il partner avrà splendide dimostrazioni dei sentimenti che prova, vi sentirete molto amati.

Soli: in vista e sicuramente a sorpresa c’è un incontro speciale, brillerà di splendide promesse.

Cancro (21 giugno-22 luglio): per oggi, state per conto vostro.

Umore

Con l’arrivo di Venere in Bilancia, fino al 21 novembre, avrete la possibilità di risolvere eventuali problemi sul fronte famiglia e casa. Se ci sono stati litigi, incomprensioni, discussioni accese, tornerà l’armonia e la pace, stabilirete un buon equilibrio.

Il transito potrebbe spingervi ad abbellire la casa, aggiungere un oggetto che vi darà un delizioso senso di comfort. L’abitazione vi sembrerà ancor più accogliente ma non solo, il rifugio da situazioni impegnative, dove vivere momenti tranquilli.

L’oroscopo di oggi, tuttavia annuncia che siete un po’ nervosi. La Luna in Ariete vi rende elettrici e poco sereni. Per evitare tensioni, nel lavoro, state un po’ per conto vostro così da ritrovare la calma.

Amore

In coppia: se volete che il partner assecondi i vostri desideri, cercate di adottare la massima dolcezza.

Soli: potreste ripensare con nostalgia a un amore del passato, i momenti vissuti vi sembreranno idilliaci. Ma è davvero così?

Leone (23 luglio-23 agosto): riuscirete a ottenere ciò che volete.

Umore

Con Venere in Bilancia, che fino al 21 novembre sosterà nel vostro settore della comunicazione, grazie al fascino qualsiasi trattativa, negoziazione andrà a buon fine. E’ un ottimo periodo inoltre per entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda, che condividono i vostri interessi.

L’oroscopo annuncia che in questo periodo sarete più inclini a curare l’immagine, il potere di seduzione sarà al top. Sarete abilissimi nell’ottenere ciò che volete e a suon di complimenti! E oggi, con la Luna in Ariete, l’atmosfera è vivace e entusiasmante. Le ambizioni sono al massimo, avete splendide idee e intraprendete con successo.

Amore

In coppia: se il partner vuole introdurre un po’ di pepe nella relazione, assecondatelo, farà bene anche a voi.

Soli: tentati dal flirt e dall’avventura. Stringerete nuove conoscenze e una vi farà perdere la testa.

Vergine (24 agosto-23 settembre): la soluzione a un problema di lavoro.

Umore

Venere esce dal vostro segno ed entra in Bilancia, fino al 21 novembre, nel vostro settore del denaro. Potete lanciarvi in un acquisto che vi tenta da un po’ di tempo ma esitavate per timore di spendere. Concedetevelo, a volte è meglio fare una carezza a se stessi anziché risparmiare.

L’oroscopo inoltre segnala che in questo periodo sarete più consapevoli di ciò che vi manca in termini pratici, sarete molto attenti al vostro benessere, al comfort, alla sicurezza. E’ un buon momento, inoltre per rivedere la situazione finanziaria e apportare eventuali modifiche così da stare tranquilli.

Per oggi, la Luna vi spinge a concentrare l’attenzione sul lavoro, a trovare la soluzione a qualche problema.

Amore

In coppia: il partner vi riserverà mille piccole attenzioni, saprà come placare la vostra inquietudine.

Soli: smettete di porvi delle domande. Gli incontri che farete oggi sono la prova che affascinate!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): non soffermatevi sui dettagli.

Umore

Venere entra nel vostro segno, sosterà fino al 21 novembre. La capacità di negoziare nonché la sensibilità nei confronti degli altri saranno al top. Tuttavia, l’oroscopo segnala che pur essendo ottimi ascoltatori, ci sono dei momenti in cui è indispensabile esprimere il vostro punto di vista.

Quando necessario dovrete essere più fermi ed evitare di essere accomodanti. Pensate anche ai vostri interessi. Il pianeta vi rende super affascinanti, siete soddisfatti della vostra immagine e chi vi circonda tende a riconoscere il vostro valore. Potrete eliminare qualsiasi concorrente in un batter di ciglia ma evitate, almeno per oggi, di soffermarvi su dettagli di poco conto.

Amore

In coppia: una parentesi idilliaca da cui la relazione uscirà rafforzata. Vi amate più di sempre!

Soli: conoscerete una persona che vi piacerà, vi farà sognare. In ogni caso vietato partire in quarta. Cercate di approfondire.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): nessuna decisione va presa alla leggera.

Umore

Avete bisogno di chiarire alcuni problemi spinosi, che vi preoccupano? Se avete la possibilità di parlarne con il diretto interessato sarà d’aiuto a risolvere la questione che non vi lascia in pace. L’oroscopo segnala inoltre, che per il momento decidiate di tacere.

Forse perché in seguito avrete modo di porre delle condizioni. E fate bene, oggi nessuna decisione deve essere presa alla leggera. Se lavoro o vita personale non riuscite a sistemare qualcosa, evitate di preoccuparvi troppo.

Avete tempo per mettere a posto la situazione. Allora, evitate di rimuginare eccessivamente, distacco dalle questioni e lasciate che ad agitarsi sia chi vi circonda.

Amore

In coppia: grazie all’ottimismo il partner saprà come dissipare tutti i vostri eventuali dubbi.

Soli: un flirt, un amore forse senza seguito ma vi farà un gran bene. Non è esclusa una storia clandestina.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): on line o reali, i contatti sono importanti.

Umore

Venere in Bilancia, fino al 21 novembre, accentua il valore che date all’amicizia e alla solidarietà. Il transito rappresenta un’opportunità per stringere nuove conoscenze o rafforzare i legami che avete. Nella vita reale oppure online i contatti che avrete si riveleranno importanti, sarete sulla stessa lunghezza d’onda.

L’oroscopo annuncia che capirete il vantaggio che deriva dal rilassarvi e prendere una pausa dalle responsabilità. E già oggi è una giornata all’insegna del buonumore, delle risate che saranno contagiose! Le vostre idee originali nel lavoro sono apprezzate e il coraggio, il carisma ovunque vi distinguono. Non ultimo, prenderete le decisioni giuste in qualsiasi circostanza.

Amore

In coppia: il partner vi sorprenderà con mille dolci attenzioni. La relazione è in una fase splendida.

Soli: un amico giocherà il ruolo di Cupido e vi presenterà una persona che troverete irresistibile.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): curare l’immagine è d’aiuto nel lavoro.

Umore

L’abito fa il monaco annuncia Venere in Bilancia, fino al 21 novembre. Curare l’immagine – oltre a dar prova di diplomazia – accentuerà il fascino così da far colpo e potrebbe consentirvi di trovare un lavoro, un nuovo cliente o un’altra opportunità.

L’oroscopo vi dice di splendere, curare anche i dettagli dell’abbigliamento. Il pianeta, infatti, al vostro segno più che d’amore parla della vita professionale che in questo periodo conterà più del solito. Avete grandi possibilità di riuscire in tutto ciò che intraprenderete e sarete soddisfatti di voi stessi. Fatto raro per il vostro segno, eternamente insoddisfatto.

Amore

In coppia: create armonia, momenti magici – anche nell’eros – che il partner non dimenticherà.

Soli: vi lancerete alla conquista e per una volta non avrete dubbi, non penserete a eventuali rischi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): vi fate perdonare errori del passato.

Umore

Grazie al bel transito di Venere in Bilancia, fino al 21 novembre, la fortuna sarà al vostro fianco. Trasmetterete ottimismo, il vostro sorriso sarà contagioso e chi vi circonda lo apprezzerà. Non è escluso che arrivi una buona proposta di lavoro o di affari che saprete cogliere al volo.

L’oroscopo annuncia che dalle nuove conoscenze – o quelle di sempre – trarrete comunque dei vantaggi, potrebbero aprire nuove porte. Le relazioni in generale evolveranno e saprete anche farvi perdonare eventuali errori commessi in passato con una persona. Per quanto riguarda questo mercoledì, è ideale per fissare appuntamenti, velocizzare incontri che vengono rimandati da tempo.

Amore

In coppia: qualche piccola contrarietà con il partner, forse ha dei dubbi che dovreste dissipare. Grazie a Venere ci riuscirete.

Soli: attraverso gli amici conoscerete una persona che sarà attratta irresistibilmente da voi. Ed è certo che ricambierete.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): sistemare situazioni difficili.

Umore

Con Venere in Bilancia, fino al 21 novembre, qualsiasi conversazione vi porterà – se ce n’è uno – al cuore di un problema. Anche se imbarazzante può essere utile a sistemare situazioni difficili, complicate. In questo periodo, segnala l’oroscopo, avrete forti desideri al punto che sarà difficile resistere a certe tentazioni.

Ma il pianeta al vostro segno parla anche di denaro. Se vi devono una somma potete star certi che la recupererete rapidamente. Non è escluso che arrivi una gratifica, un bonus. Per quanto riguarda questo mercoledì nel lavoro o attraverso le responsabilità avete la possibilità di brillare.

Amore

In coppia: ritorno di fiamma, sembrate sempre più innamorati. La relazione diventa stabile.

Soli: attrazione improvvisa per un/a collega o qualcuno che incontrate sul posto di lavoro.