Oroscopo del 29 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Ariete (prima le vostre esigenze) e Capricorno (non affrontate conversazioni complicate).

Oroscopo del 27 ottobre, gli astri mettono in guardia l’Ariete (non anteponete i bisogni degli altri ai vostri) e Capricorno (atmosfera elettrica). Ma anche per gli altri segni l’indicazione generale è: controllare l’irritabilità.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): canalizzare al meglio le energie.

Umore

Potreste essere spinti ad anteporre i bisogni e le esigenze di chi vi circonda, alle vostre. Ma l’oroscopo segnala che così facendo vi sentireste frustrati, provare rabbia in silenzio, sentirvi bloccati. La Luna congiunta a Marte nel vostro segno vi fa sentire incapaci di saper dire “no”, pur pensando esattamente il contrario.

L’unica via d’uscita è essere sinceri e rifiutare. Pensate prima di tutto a vostri bisogni, soprattutto a quelli emotivi. L’oroscopo segnala una giornata in cui avete vagonate di energie e dovete cercare di canalizzarle al meglio. Non cedete agli eccessi di qualunque tipo. Se volete limitare gli errori, moderate lo slancio.

Amore

In coppia: grande slancio passionale! Non è escluso che progettiate una gita romantica per il fine settimana.

Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in un flirt passionale. Notte di fuoco, emozioni intense.

Toro (22 aprile-20 maggio): controllate l’impazienza.



Umore

Nel giro di breve tempo, Mercurio riprenderà il moto diretto, per ora si sta spostando lentamente ed è capriccioso. Ciò significa che potreste commettere degli errori, probabilmente perché andate di corsa sebbene possiate farne a meno. Controllate l’impazienza poiché potrebbe comportare problemi con il mondo circostante.

Rallentate il ritmo, mantenete le cose semplici e otterrete ottimi risultati. L’oroscopo annuncia che qualsiasi difficoltà può essere risolta facilmente. La congiunzione Luna-Marte in Ariete, alle spalle del vostro segno, spinge ad avere una forte attenzione al passato o a voler chiudere una situazione. Potrebbe riemergere rabbia, rancore che pensavate di aver superato.

Amore

In coppia: un po’ di nervosismo che saprete comunque controllare. Comunque sorriderete, siete troppo seri.

Soli: visto che aspettate l’anima gemella, oggi non sarete interessati a flirt e avventure passeggere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): cambiare giro di amicizie.

Umore

Un episodio spiacevole nella vita sociale potrebbe scatenare forti emozioni, potreste chiedervi se avete scelto la compagnia delle persone giuste. Solitamente il vostro segno è molto conviviale ma ora, segnala l’oroscopo potreste averne abbastanza di una certa cerchia e vi sentirete pronti a entrare in un nuovo giro, stringerete relazioni interessanti.

Di sicuro, non avrete alcuna difficoltà. Ma prima cercate di capire bene la situazione di cui sopra nella sua interezza e solo dopo, agire. L’amicizia oggi, avrete capito, è in primo piano. Non è escluso che un/a ex amico/a oppure il ricordo di una relazione passata abbiano un forte impatto emotivo.

Amore

In coppia: piccoli disaccordi su un progetto ma riuscirete a trovare un buon compromesso.

Soli: potrebbe nascere un flirt ma non penserete al futuro. Probabile finisca nel giro di breve tempo.

Cancro (21 giugno-22 luglio): tornare su una vecchia questione di lavoro.

Umore

Sentite la necessità di risolvere un problema familiare? In questo momento vi sentite abbastanza forti per gestire le priorità ed è la giornata giusta per mettere sul tavolo la situazione e incoraggiare, con tatto e sensibilità, le persone care a parlarne. La dissonanza Mercurio-Saturno indica che inizialmente potrebbe non essere facile, ma pian piano le conversazioni diventeranno più produttive.

Ci sarà una schiarita. L’oroscopo annuncia, inoltre, che potreste tornare su una vecchia questione di lavoro o un progetto e voler apportare delle modifiche. L’impazienza, tuttavia, non sarà d’aiuto. Per cui procedete passo dopo passo, prendete tempo e imboccherete la giusta direzione.

Amore

In coppia: la congiunzione Luna-Marte in Ariete fa pensare che l’atmosfera non sarà di tutto riposo. Evitate di litigare.

Soli: il vostro atteggiamento non invita le persone ad avvicinarsi. Anzi, le tenete proprio a distanza.

Leone (23 luglio-23 agosto): no all’impulsività, sì alla diplomazia.

Umore

Può essere difficile, questo giovedì, evitare alcune emozioni. Per questo motivo,annuncia l’oroscopo, potreste avere meno pazienza riguardo alle situazioni attuali o persino con gli amici e le persone care. In questo secondo caso pesate le parole, dire alcune cose sull’onda del nervosismo può lasciare tracce durevoli.

Anziché dar fuoco alle polveri tentate di controbilanciare l’impulsività mostrando grande diplomazia nei confronti di chi vi circonda. Tuttavia, è possibile attenuare la tensione interiore uscendo e muovendovi. Ad esempio facendo una lunga passeggiata o praticando esercizio fisico. In questo modo la comunicazione sarà positiva ma non solo, farete passare il vostro messaggio.

Amore

In coppia: la dolcezza sarà la benvenuta e scioglierà il cuore del partner. Serata di coccole!

Soli: Per oggi, il gioco di seduzione vi appaga. Non avete voglia di impegnarvi seriamente.

Vergine (24 agosto-23 settembre): il successo è a portata di mano.

Umore

Il successo nel lavoro è a portata di mano, premete l’acceleratore poiché ci saranno parecchie occasioni per cambiare in modo positivo la vostra vita. L’oroscopo al vostro segno consiglia di chiudere in cassetto i progetti meno importanti e concentrarvi sulle priorità. Mercurio retrogrado in Bilancia, in dissonanza con Saturno potrebbe creare – in questi giorni – un problema con il computer o il cellulare.

Non funzioneranno a dovere e sarete costretti a cambiarli. E’ possibile tuttavia che il transito riguardi una somma di denaro che vi devono, e che aspettate da tempo. Ma ora, sembra che non possiate chiederla oppure, facendolo, non otterreste una risposta positiva.

Amore

In coppia: qualche tensione porta a delle incomprensioni. Cercate di ritrovare l’armonia con il partner.

Soli: lo stato d’animo odierno non vi fa desiderare nuovi incontri né conquiste. Andrà meglio domani.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): tutti apprezzano le vostre qualità.

Umore

La dissonanza Mercurio-Saturno, potrebbe vedervi bloccati in una conversazione con una persona cara che non andrà né avanti né indietro. Andrà avanti anche nei prossimi giorni ma anziché sentirvi sempre più coinvolti spostate l’attenzione su altro. Impegnate le energie in modo produttivo, per questioni costruttive.

Allora, consiglia l’oroscopo, mollate e vedrete che si risolverà spontaneamente. Tenete presente che oggi avete un fascino speciale, lavoro o vita personale chi vi circonda nota e apprezza le vostre qualità. La Luna in Ariete vi dice di mettervi al centro della scena, è una buona giornata per raggiungere i vostri obbiettivi.

Amore

In coppia: tornando a casa, lasciate alle spalle le preoccupazioni e rifugiatevi tra le braccia del partner.

Soli: avete le carte in regola per conquistare la persona che vi attrae. E l’altro/a aspetta solo un vostro segnale.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): osservare e riflettere.

Umore

Mercurio si allontana temporaneamente dal vostro segno, fino al 10 novembre, e dunque davanti avete del tempo per riflettere su una proposta. Che sia negativa o positiva, dovrete necessariamente dare una risposta ma probabilmente ai vostri occhi non è poi così interessante ed è probabile che la rifiuterete. Al momento non dovete decidere ma osservare e riflettere.

L’oroscopo, comunque annuncia che avete la possibilità di voltare pagina, ripartire da zero. Prendete sul serio tutto ciò che accade oggi e siate aperti alle opzioni che si presenteranno. Guardate lucidamente persone e situazioni, evitate lo stress e l’agitazione.

Amore

In coppia: aprite il cuore, lasciate che a parlare siano i sentimenti. Il partner non aspetta altro.

Soli: nessuno può fermarvi e oggi partirete alla conquista. Forse di una persona che non è libera.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): modificare il quotidiano.

Umore

Ad attrarvi oggi è l’idea di poter mollare alcune responsabilità che vi hanno accollato e fare ciò che è nel vostro interesse. Urano in Toro in moto retrogrado vi spinge a voler cambiare il quotidiano così da avere maggiore libertà. L’oroscopo segnala, inoltre, che se alcune attività hanno perso l’attrattiva potrebbe essere il momento giusto per apportare delle modifiche, basate sul buonsenso.

La Luna odierna in Ariete, vi regala ottimismo e vi apre nuove porte. Conversazioni e incontri vi metteranno in grado di soddisfare le vostre ambizioni. C’è da dire che il buonumore è un asso nella manica non trascurabile per far passare le vostre brillanti idee.

Amore

In coppia: l’eros sembra addormentato e va risvegliato. Cenetta romantica per rilanciare la passione?

Soli: serata con gli amici e a voi sta bene così. L’atmosfera è amichevole e parla poco d’amore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitare i conflitti.

Umore

La dissonanza Mercurio-Saturno per il vostro segno non è una passeggiata di piacere. Il lavoro potrebbe chiedere un impegno maggiore e dunque più tempo e di conseguenza scombussolare le vostre abitudini. Altra chiave di lettura: un amico o un familiare ha preso le distanze o addirittura non vi parla più e non sapete bene come muovervi. Al riguardo vi sentite bloccati.

L’oroscopo consiglia di non sentirvi in colpa. Al momento state alla larga dai conflitti e concentratevi unicamente sulle cose pratiche. La Luna odierna in Ariete crea un’atmosfera elettrica e siete stressati. Non è la giornata giusta per affrontare conversazioni complicate.

Amore

In coppia: difficoltà a controllare le emozioni e sebbene detestiate litigare, oggi potreste discutere.

Soli: non è giornata di conquiste né di incontri d’amore. Nel secondo caso, meglio rimandare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): lanciarvi in un progetto.

Umore

Lavoro o vita personale, le relazioni con chi vi circonda potrebbero essere complicate, ognuno pensa ai suoi interessi e l’atmosfera diventare gelida. La cosa migliore, consiglia l’oroscopo è quella di essere comunque cordiali e comprensivi. Otterrete ciò che desiderate senza discutere e senza scatenare tensioni.

La Luna in Ariete vi mette in grado di affrontare un problema riguardante gli affari o la professione e risolverlo definitivamente. Potreste inoltre ricevere una notizia che vi permetterà di progredire, di entrare in azione. E’ un giovedì perfetto per farvi notare, cogliere belle opportunità in arrivo o lanciarvi in un progetto che avete a cuore.

Amore

In coppia: farete in modo di spezzare la solita routine, con grande gioia del partner che prova lo stesso desiderio.

Soli: flirtate, conquistate in modo diretto e senza pensare al domani. E ci sarà chi cadrà nella vostra rete.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): risolverete un problema con un amico.

Umore

Un eventuale problema con un amico, con il moto retrogrado di Mercurio, potrebbe diventare sempre più serio. La buona notizia, annuncia l’oroscopo, è che quando Mercurio tornerà in moto diretto si risolverà. A poco a poco, la persona potrebbe essere più disposta a parlare della situazione e correggere il tiro. Potrebbe accadere nel giro più o meno di una settimana e le conversazioni si riveleranno fruttuose.

Qualsiasi ostacolo si risolverà con la pazienza. Su un altro piano: potreste essere stanchi del solito quotidiano e voler apportare delle modifiche. Saranno le benvenute! In questo momento avete voglia di ampliare gli orizzonti, uscire dai soliti limiti e impegnarvi in un progetto in sintonia con il nuovo Pesci.

Amore

In coppia: bella serata con il partner, esprimerete sinceramente l’amore che provate.

Soli: la voglia di amare ed essere amati oggi è una priorità. E la possibilità di vivere una storia è alta.