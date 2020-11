Oroscopo del 3 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Pesci (no ai battibecchi) e Vergine (cautela nelle spese).

Oroscopo del 3 novembre, gli astri mettono in guardia la Vergine (cautela nelle spese e quando parlate) e Pesci (cercate essere tolleranti). Per gli altri segni l’indicazione generale è: concludere ciò che avete in sospeso.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): una fase più produttiva.

Umore

Nell’aria c’è un cambiamento soprattutto per quanto riguarda la comunicazione. Mercurio torna in moto diretto e gradualmente apre la porta a una fase più produttiva. Se fino a oggi avete avuto difficoltà ad avere un chiarimento con una persona, ora sarà possibile.

Potrebbero ancora esserci argomenti spinosi da affrontare ma avrete la sensazione che la situazione volge al positivo. La Luna odierna in Gemelli, è ottima per rompere il ghiaccio. Più in generale l’oroscopo annuncia che lentamente ma inesorabilmente sarà più semplice portare avanti nuovi progetti, prendere delle decisioni importanti. Se aspettate una risposta o una notizia, pazientate fino a martedì prossimo.

Amore

In coppia: piccoli malintesi con il partner oggi la comunicazione non scorre come sempre.

Soli: dichiarazione d’amore in vista ma accertatevi che la persona sia veramente sincera e non una banderuola.

Toro (22 aprile-20 maggio): per oggi, osservare e non agire.



Umore

Se nelle ultime settimane ci sono stati rallentamenti e ritardi, le cose pian piano torneranno a muoversi. Qualunque sia stato il problema con cui siete stati alle prese, si risolverà. I progetti che sono rimasti in secondo piano ora saranno al primo posto.

Per il momento, annuncia l’oroscopo, qualche dettaglio del quotidiano vi infastidisce ma non dipende da voi. Potreste, ad esempio, avere problemi con il computer o il cellulare oppure con la macchina, i mezzi di trasporto in generale. Mercurio oggi riprende il moto diretto per cui i rallentamenti diminuiranno e poi cesseranno dopo martedì prossimo.

Amore

In coppia: con il partner non siete sulla stessa lunghezza d’onda. Pazienza per oggi va così.

Soli: potrebbe esserci il ritorno di un/a ex. Ma far riemerge vecchi ricordi non è mai positivo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): risolverete una questione complessa.

Umore

La Luna nel vostro segno accentua le emozioni, siete più sensibili del solito. E’ una giornata in cui potrebbero esserci dei problemi di trasporto oppure un po’ disagio nelle relazioni con le persone care. Cercate, dice l’oroscopo di esprimere l’affetto che provate. Inoltre, non è escluso la nascita di una bella amicizia. Mercurio da oggi riprende il moto diretto e vi aiuterà a risolvere una questione complessa che si era bloccata.

Troverete delle soluzioni. Avrete maggiore chiarezza mentale e affronterete i problemi esaminandoli da una prospettiva nuova. Quei progetti che avete veramente a cuore, seppure lentamente, inizieranno a progredire. Fate le cose con calma.

Amore

In coppia: malintesi, non detti… Un atteggiamento che potrebbe urtare il partner. Ritrovate l’armonia!

Soli: la Luna nel vostro segno vi rende incostanti, di fronte a una scelta sentimentale esitate.

Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate di porvi mille domande.

Umore

Nelle scorse settimane casa e famiglia potrebbero aver presentato dei problemi ma il ritorno in moto diretto di Mercurio, le difficoltà dovrebbero iniziare a scemare. La situazione con una persona cara vi deprime e avete la sensazione che non finisca. Ma la ruota gira sempre e pur essendo un po’ pessimisti, martedì prossimo ci sarà una schiarita.

L’oroscopo odierno al vostro segno annuncia di non sottovalutare i segnali che invia l’intuito. Potreste avere nuove idee che semplificheranno la vita in casa e nel lavoro. Nel frattempo vivete il presente, senza porvi troppe domande. Non rovinate le giornate con le emozioni negative, pensate solo positivo.

Amore

In coppia: nonostante qualche preoccupazione, col partner non farete trasparire nulla. Sarete molto romantici e gioiosi.

Soli: alla conquistate dell’anima gemella? Non tornerete a casa da soli. Il fascino è al top!

Leone (23 luglio-23 agosto): le situazioni si sbloccano.

Umore

La Luna in Gemelli in armonia con Venere in Bilancia creano armonia nel quotidiano, nei negoziati, nelle conversazioni importanti. Al contempo la dissonanza tra Mercurio e Saturno potrebbe aver creato non pochi problemi. Da oggi Mercurio riprende il moto diretto e le cose avranno una svolta positiva a partire da martedì prossimo. Qualsiasi situazione bloccata inizierà a progredire.

Nel frattempo, l’oroscopo vi consiglia di essere aperti, amichevoli, comunicare attivamente con chi vi circonda, stringere nuove conoscenze. Discussioni, conversazioni poco armoniose vissute nelle precedenti settimane saranno chiarite. I progetti di lavoro progrediranno, raggiungerete gli obbiettivi che avete a cuore.

Amore

In coppia: bella serata, colorata dalla passione e il partner non resisterà al vostro fascino!

Soli: potreste decidere di contattare una vecchia conoscenza. Chissà magari rimarrete sorpresi.

Vergine (24 agosto-23 settembre): cautela nelle spese e quando parlate.

Umore

Con la Luna in Gemelli vi preoccuperete più di quanto dovreste di una questione di tipo pratico, forse legata al denaro. L’immaginazione vi farà vedere le cose in modo negativo. Tenete presente, annuncia l’oroscopo che nel giro di una settimana il problema sarà sistemato.

La dissonanza tra Mercurio-Saturno, attiva fino a martedì prossimo rallenta tutto ciò che riguarda le vostre questioni di denaro, entrate comprese. Ma, come detto, la situazione cambierà. Potreste, inoltre, avere belle idee per guadagnare di più. Oggi e domani, cautela nelle spese e soprattutto quando parlate. Circola confusione e siete poco obbiettivi.

Amore

In coppia: difficoltà a trovare un equilibrio emotivo e a farne le spese oggi sarà il partner.

Soli: da una parte volete conquistare e dall’altra stare per conto vostro. La seconda opzione sembra la migliore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): no alla durezza con le persone care.

Umore

La Luna in Gemelli in buon aspetto con Venere nel vostro segno annuncia la riuscita personale. Vi sentirete apprezzati, stimati, gratificati da valore che gli altri vi accordano. Tra oggi e domani, segnala l’oroscopo, potrebbe esserci una piccola entrata di denaro.

Riguardo ad alcune relazioni sarete molto più positivi, alcune si rafforzeranno. Se di recente avete avuto difficoltà a capirvi con una persona, con Mercurio che torna in moto diretto, a partire da martedì prossimo avrete la possibilità di chiarire un malinteso e tornerà l’armonia. Nel frattempo, se vi chiedono un consiglio, evitate di essere troppo duri., tenete in conto anche della sensibilità dell’altro/a.

Amore

In coppia: leggerezza, passione, romanticismo. Oggi con il partner siete davvero felici.

Soli: potere di seduzione al top, attirate ovunque sguardi. Storie importanti non ce ne sono ma i flirt quanti ne volete.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la fortuna tornerà a sorridervi.

Umore

Tra una settimana, Mercurio rientrerà nel vostro segno Il che significa che potrete finalmente fissare un appuntamento o avere la spiegazione che aspettate. Alcune questioni si districheranno, tornerà la chiarezza e farete delle scelte giuste. Per il momento c’è ancora un po’ di rallentamento nelle situazioni, gli spostamenti presentano dei problemi.

Per oggi, l’oroscopo segnala la vostra tendenza a impegnare le energie in mille cose contemporaneamente. Concedetevi delle piccole pause. Con la Luna in Gemelli odierna, cercate di vedere le cose in modo positivo. Non scoraggiatevi se le cose non vanno come vorreste perché la buona fortuna presto vi sorriderà.

Amore

In coppia: umore migliorato, con il partner torna l’armonia, c’è una bella intesa.

Soli: Cupido è pronto a scoccare la freccia e con il fascino che avete conquisterete un cuore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ancora un po’ di lentezza.

Umore

Probabile siate in attesa di una notizia, forse qualcosa legato al denaro e visto che il Sagittario non è un esempio di pazienza, l’attesa vi sembra eterna. Mercurio oggi riprende il moto diretto e le situazioni potrebbero sbloccarsi ma visto che è in dissonanza con Saturno, tutto è ancora rallentato fino a martedì prossimo.

A partire da questa data, inoltre, l’oroscopo segnala che un malinteso potrebbe iniziare lentamente a essere chiarito. Potrebbero esserci ancora alcune conversazioni pesantucce, ma da queste può emergere qualcosa di positivo. La Luna in Gemelli odierna potrebbe spingervi a entrare in contatto con una persona che vive in un’altra città o in un altro paese.

Amore

In coppia: piccole tensioni ma con un po’ di sforzo, riuscirete a risolverle. Siate comprensivi.

Soli: con una persona che vi attrae, evitate battibecchi. Non è il miglior modo di approcciare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): trovare un compromesso.

Umore

Le situazioni si sono mosse al rallentatore, alcune sono state in fase di stallo mettendo a repentaglio un accordo o un’opportunità. Ma il ritorno di Mercurio in moto diretto noterete che le cose inizieranno a cambiare e sembrarvi più positive. Soprattutto a partire dal 6 novembre quando il pianeta concluderà la dissonanza con Saturno nel vostro segno.

Nel frattempo potrebbe ancora esserci un po’ di lentezza ma ormai è questione di pochi giorni e poi le situazioni si velocizzeranno. In questi giorni le conversazioni potrebbero essere accese ma dal 6 troverete una via d’uscita, anche se dovesse significare scendere a compromesso.

Amore

In coppia: coccole, carezze, dolcezza e tanti progetti insieme al partner guardando al futuro.

Soli: il destino sta lavorando per voi e non è escluso che incontriate l’altra metà della mela!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): l’impegno sarà premiato.

Umore

Mercurio riprende il moto diretto ma fino al 6 sarà in dissonanza con Saturno. E’ da quella data che le situazioni riprenderanno velocità, vedrete il progresso nel lavoro e negli affari. Nel frattempo circolerà un po’ di preoccupazione ma state pur certi che dalla data del 6 novembre, segnala l’oroscopo, i progetti avranno una spinta in avanti, sarà premiato lo sforzo e l’impegno.

Niente più ritardi né battute d’arresto. Sarete più motivati che mai a raggiungere gli obbiettivi professionali e ci riuscirete. Non ultimo, tornerà l’armonia in alcune relazioni. Se dalla metà d’ottobre avete avuto delle difficoltà a comprendervi con l’altro/a, il legame di lavoro o personale avrà una svolta positiva.

Amore

In coppia: serata sensuale, sguardi pieni di dolcezza e tanti baci appassionati! L’intesa è al top.

Soli: un incontro è in programma e sarà esplosivo! L’unica accortezza, andate piano è approfondite la conoscenza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): no ai battibecchi, siate tolleranti.

Umore

Con il ritorno di Mercurio in moto diretto la comunicazione sarà al top, potreste stringere nuove amicizie, o avere conversazioni chiarificatrici con una persona. La posizione di qualcuno potrebbe ammorbidirsi oppure sarete voi a cambiare idea, decidere di non contestare più idee o programmi. Ma non solo: l’oroscopo segnala che le negoziazioni e le questioni di denaro andranno a gonfie vele.

Se aspettate una somma aspettate fino al 6 novembre, senza innervosirvi. Per oggi, visto che siete un po’ agitati, l’oroscopo consiglia di evitare battibecchi ed essere più tolleranti. Se ciascuno vuole imporre il suo punto di vista o la sua volontà, cercate un compromesso.

Amore

In coppia: sensualità, romanticismo… Il partner è il vostro antistress e vi sentite reciprocamente appagati.

Soli: istintivamente sentite che è una giornata propizia all’amore. E non sbagliate, una storia è in programma.