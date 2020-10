Oroscopo del 30 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Vergine (stato d’animo altalenante) e Toro (evitate di essere duri con voi stessi).

Oroscopo del 30 ottobre, gli astri mettono in guardia la Vergine (inquieti senza un vero motivo) e Toro (molto esigenti). Ma anche per gli altri segni l’indicazione generale è: meno ansia rispetto al futuro.

Ariete (21 marzo-21 aprile): la pazienza è messa a dura prova.

Umore

La Luna nel vostro segno può scatenare irritazione e frustrazione ma evitate che questo stato d’animo prenda il sopravvento. Una delle vostre qualità è la sincerità, parlare chiaro, in modo diretto ma oggi esprimere la vostra opinione con diplomazia potrebbe consentirvi di concludere positivamente una questione spinosa.Per quanto riguarda il denaro, l’oroscopo annuncia di essere meno impulsivi, di non correre rischi inutili. Andateci piano.

Sebbene riguardo ai soldi potrebbero esserci eventi inaspettati che mettono a dura prova la vostra pazienza al contempo possono far luce sui cambiamenti che dovete apportare per migliorare la vostra vita, in particolare nelle finanze. Puntate a innovare e non a reagire o ribellarvi.

Amore

In coppia: occhio a diventare autoritari con il partner. Impegnate le energie nell’eros!

Soli: forte attrazione fisica per una persona. Perderete la testa. Passione reciproca al top.

Toro (22 aprile-20 maggio): il timore di fallire.



Umore

Evitate di essere troppo esigenti, troppo duri con voi stessi. E’ un atteggiamento che potrebbe impedirvi di cogliere un’opportunità o fare qualcosa per migliorare il futuro. Con la Luna in Ariete in dissonanza con Saturno e Plutone, potreste avere timore di fallire.

Intraprendere qualcosa di nuovo non è mai facile ma muovendovi passo dopo passo sarete sicuri di poter andare avanti. L’annuale opposizione del Sole a Urano, così come la Luna Piena – domani – nel vostro segno indica la necessità di trovare il giusto equilibrio nelle relazioni, tra unione e indipendenza. L’obiettivo, dice l’oroscopo, è quello di comprendere i vostri reali bisogni anziché reagire solo alle circostanze e a chi vi circonda.

Amore

In coppia: un po’ di pessimismo, qualche frustrazione e nemmeno il partner riesce a farvi sorridere.

Soli: per oggi, relax, leggete un libro o guardate un film. Distraetevi, eviterete di sviluppare pensieri cupi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): esprimere le idee, mostrare il talento.

Umore

Avete belle energie e potete imboccare la direzione giusta per raggiungere un obbiettivo che avete a cuore. All’orizzonte non ci sono ostacoli. L’oroscopo annuncia che è la giornata ideale per prendere decisioni, negoziare, esprimere le vostre idee ed essere iper efficienti.

Mostrate il vostro talento! I passaggi astrali accentuano il vostro senso estetico, l’amore per tutto ciò che è bello, che brilla. Venere in Bilancia vi fa muovere nel modo giusto con le persone a cui volete bene. Nei loro confronti sarete pieni di attenzioni. Capirete immediatamente ciò di cui hanno bisogno e vi adatterete ai loro bisogni.

Amore

In coppia: più che mai sensibili alle richieste e alle aspettative del partner, farete di tutto per accontentarlo/a!

Soli: brillate, volete conquistare e vi sentite pronti a dichiarare i sentimenti alla persona che vi attrae.

Cancro (21 giugno-22 luglio): allontanatevi da situazioni stressanti.

Umore

Avvertite il forte bisogno di allontanarvi, seppure temporaneamente, da persone e situazioni che vi mettono sotto pressione o vi stressano. Avrete voglia di dedicarvi a quelle attività che vi appassionano, sollecitano il vostro entusiasmo. Se il comportamento di una persona vi infastidisce, sarebbe saggio riflettere sul perché.

Sarà utile a capire qualcosa di più su voi stessi o vedere le cose in una prospettiva diversa. L’oroscopo al vostro segno annuncia un po’ di nervosismo, tensioni interiori, un po’ di pessimismo. Il miglior modo di affrontare la giornata è quello di far fronte agli obblighi, alle responsabilità. Lavorate e non preoccupatevi degli altri. Il venerdì trascorrerà più velocemente e in modo piacevole.

Amore

In coppia: a infastidire il partner non saranno i vostri vari commenti ma il tono che avrete.Più dolcezza.

Soli: con una persona, forse una nuova amicizia, sarete gentili ma l’altro penserà che lo/a stiate corteggiando. Equivoco in vista.

Leone (23 luglio-23 agosto): seguire i consigli di una persona cara.

Umore

L’opposizione Sole-Urano, e con la Luna Piena domani, la necessità di apportare dei cambiamenti nella vita personale e professionale, è ormai evidente. Ma sembra che voi resistiate, lottiate e non sempre con successo. L’incertezza legata al lavoro, alla carriera può influire sulla vita personale, familiare e dunque qualcosa deve essere trasformata.

E a proposito di lavoro oggi, annuncia l’oroscopo, potrebbe esserci uno scontro di opinioni. Potrebbe non essere facile risolvere la questione a meno che non decidiate di trovare un compromesso. Se, infine, nella vita privata una persona cara che ha a cuore i vostri interessi dovesse dare dei consigli, farete bene a seguirli.

Amore

In coppia: cercate di comunicare in modo diverso, ad esempio con più tenerezza. Sul partner avrà più effetto.

Soli: le aspettative sono alte ma se arriva un invito, accettate! Potrebbe arrivare un nuovo amore.

Vergine (24 agosto-23 settembre): dall’ottimismo al pessismo in un nanosecondo.

Umore

Siete inquieti ma forse senza un reale motivo, passate dall’ottimismo al pessimismo nel giro di un nanosecondo. Rilassatevi, seguite la corrente, concedetevi dei momenti di pace. Domani l’atmosfera sarà meno agitata. L’oroscopo segnala che se è in atto un disaccordo con una persona cara è il momento di risolvere.

Cercate di essere meno testardi e fate il primo passo senza pensare che sia un gesto di sottomissione. E’ il modo giusto per ritrovare reciproca comprensione. Per quanto riguarda il lavoro, vi ricordiamo che è un eccellente periodo. Siete stimati, apprezzati, potreste ricevere una promozione ed esserne orgogliosi.

Amore

In coppia: come detto, siete inquieti e il partner di fronte al vostro stato d’animo si sentirà impotente. Non trasformate piccole cose in un dramma.

Soli: relax, praticate yoga. Oggi avete l’amara sensazione che vada tutto di traverso (e non è così).

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): giocare la carta della diplomazia.

Umore

L’atmosfera di questo venerdì è un po’ agitata, rischiate di entrare in conflitto con chi vi circonda ma giocando la carta della diplomazia non avrete problemi. In particolare riguardo alla casa o alla famiglia, l’oroscopo annuncia che le prove non sono ancora terminate ma la buona notizia è che non durerà ancora a lungo. Terminerà a metà dicembre.

Per ora, dunque, fate buon viso a cattivo gioco, vi riprenderete alla grandissima. Dal lavoro, oggi trarrete grandi soddisfazioni. Boss e colleghi vi apprezzano, hanno fiducia in voi. In ogni caso, pur essendo pronti a sostenere e aiutare, se i colleghi dovessero chiedere una mano evitate che approfittino della vostra disponibilità.

Amore

In coppia: con amore e attenzione insieme al partner cercate di soddisfare le reciproche aspettative.

Soli: re e regine di cuori! Attrazione in vista per una persona o potrebbero farvi una dichiarazione oppure un/a ex torna e si riaccende la passione.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): guardare gli aspetti positivi.

Umore

Potreste sentirvi poco motivati riguardo ad alcune attività, un lavoro o un progetto ed è un problema andare avanti. Esaminare gli aspetti positivi anziché quelli negativi della vostra situazione attuale potrebbe cambiare le carte in tavola. Vi sentirete determinati, pieni di energie.

L’oroscopo al vostro segno annuncia che potrebbe presentarsi la possibilità di accedere a un corso di formazione o a uno stage. Cogliete al volo l’occasione poiché successivamente ne trarrete dei vantaggi. Più in generale, se è vero che l’opposizione Sole-Urano vi rende nervosi, ansiosi rispetto a una relazione di lavoro o personale che state mettendo in discussione, è altrettanto vero che riuscirete a trovare un nuovo equilibrio.

Amore

In coppia: un po’ diffidenti, pessimisti e il partner potrebbe averne abbastanza di sgradevoli sottintesi.

Soli: buttate nel cassonetto vecchi schemi di conquista. Non funzionano e vanno cambiati!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un lavoro più creativo e appagante.

Umore

Il bisogno di distrarvi, evadere con gli amici è sempre forte svago e in effetti siete in sintonia con chi vi circonda, l’atmosfera è molto affettuosa. E anche nei prossimi giorni vi piacerà riunire gli amici (per quanto è possibile date le restrizioni). L’oroscopo tuttavia segnala che con la dissonanza Sole-Urano potreste sentirvi temporaneamente disorientati ma i cambiamenti o la nuova consapevolezza dei bisogni repressi vi spingeranno in una direzione.

Cercate, dunque, di essere pazienti e flessibili. E’ probabile che stiate prendendo in considerazione dei cambiamenti nello stile di vita – che vi permetteranno di sentirvi più liberi – oppure un lavoro più creativo e appagante.

Amore

In coppia: c’è una sorta di rinascita. L’amore per il partner è ancora più forte e lui/lei ricambia con uguale ardore.

Soli: attrazione irresistibile per una persona che potrebbe essere già impegnata. Non sottovalutate i rischi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rispamiare tempo ed energie.

Umore

Per quanto desideriate tenere il passo nel lavoro, negli affari oggi vi sarà difficile. E’ il momento ideale, dunque, per snellire le cose. Dovrete essere sinceri con voi stessi e ammettere che c’è qualcosa che non funziona. Spostando l’attenzione sulla risoluzione di problemi importanti risparmierete tempo ed energie.

L’effetto sarà immediato. L’oroscopo annuncia che oggi siete pessimisti per cui sarà bene evitare che gli altri vi accollino le loro preoccupazioni. Non è proprio il caso. Anche se i passaggi astrali di questo 2020 non sono stati all’insegna dell’ottimismo – termineranno a metà dicembre – cercate, per quanto vi è possibile, di scacciare i pensieri negativi.

Amore

In coppia: l’umore non è al top, circola un po’ di insoddisfazione e silenzio. Evitate di chiudervi a riccio.

Soli: rimandate gli incontri, non siete nello stato d’animo ideale per iniziare una storia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): l’impegno del passato sarà coronato dal successo.

Umore

L’opposizione Sole-Urano può scatenare un po’ di ansia, il timore che le cose non vadano come vorreste ma per fortuna Venere in Bilancia è in buon aspetto con il vostro segno e compensa fortemente questa dissonanza. Può essere che una persona cara vi dica parole di sostegno, confortanti, utili ad allontanare i dubbi e i pensieri cupi.

E’ un momento in cui potreste trovarvi di fronte a degli ostacoli, è innegabile, ma l’oroscopo annuncia che presto riuscirete ad abbatterli. L’impegno, gli sforzi del passato saranno coronati dal successo e ciò avrà certamente un impatto positivo anche nel settore delle finanze.

Amore

In coppia: nonostante alcune perplessità – da parte vostra – la relazione sta andando nella giusta direzione. Serata dolcissima.

Soli: non dubitate del vostro potere di seduzione e fate bene. E’ l’arma segreta per conquistare. Incontrerete chi farà battere forte il cuore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): nuove e importanti conoscenze.

Umore

I pianeti puntano i riflettori sulle amicizie, sulle nuove relazioni che avrete la possibilità di approfondire e che potrebbero dare molto. Alcune amicizie strette nel corso di quest’anno potrebbero rivelarsi importanti sia sul piano personale che professionale. Non trascuratele, anzi prendete l’iniziativa per frequentarvi di più.

E’ in atto, inoltre, una trasformazione importante nella vita privata o familiare. Siete consapevoli di ciò che non va e che dovete cambiare, soprattutto – segnala l’oroscopo – riguardo alla casa, alle persone care. Per oggi, non reagite alle provocazioni, evitate i pettegolezzi, difendete la vostra verità a tutti i costi.

Amore

In coppia: se ultimamente ci sono stati dei disaccordi, oggi sistemerete tutto e ripartirete su basi nuove.

Soli: se volate di flirt in flirt sarà difficile iniziare una vera storia d’amore. Ma per oggi è così.