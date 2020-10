Oroscopo del 31 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Acquario (dovete essere pazienti) e Leone (i ritardi provocano delle frustrazioni).

Oroscopo del 30 ottobre, gli astri mettono in guardia l’Acquario (in attesa di notizie siete impazienti) e Leone (non prendete scorciatoie). Per gli altri segni l’indicazione generale è: godete dei piaceri della vita.

Ariete (21 marzo-21 aprile): tentati da una spesa superflua.

Umore

Il Plenilunio in Toro potrebbe spingervi ad adottare nuove strategie nelle finanze. E’ il momento giusto per esaminare la situazione e se state affrontando dei problemi, ridurre le spese sarà d’aiuto a riportare in equilibrio il budget. Al contempo l’oroscopo annuncia che avrete un forte desiderio di rendere più confortevole la vostra vita ed essere tentati da un spesa forse superflua, mirata a gratificare voi stessi o una persona cara.

Prima di lanciarvi prendete tempo. Tenete presente che con il Plenilunio la soluzione a qualsiasi conflitto è nel trovare un compromesso. Se, infine, avete investito troppe energie in qualcosa che non ha un ritorno soddisfacente, apporterete delle modifiche.

Amore

In coppia: serata dolcissima, per la serie innamorati cotti. La passione è presente e il futuro vi sorride.

Soli: sex appeal al top e conquisterete. Non è detto sia amore per sempre ma sarete comunque soddisfatti.

Toro (22 aprile-20 maggio): emergono le emozioni represse.



Umore

La Luna Piena nel vostro segno è congiunta a Urano. Se di recente siete stati costretti ad accettare delle restrizioni, dei limiti o avete evitato di dire qualcosa che avrebbe scatenato una lite, oggi rischiate di esplodere. Un evento potrebbe fare da detonatore e far emergere tutte le emozioni represse in modo improvviso. Al punto che chi vi circonda potrebbe rimanere scioccato.

L’oroscopo a voi consiglia di ascoltare le emozioni ma evitando atteggiamenti bruschi o ribelli. Cercate di esercitare un po’ di autocontrollo, cosa che fate sempre, tenendo che le tensioni pur essendo forti vi spingono a operare dei cambiamenti personali.

Amore

In coppia: braccio di ferro con il partner, ciascuno vuole avere ragione. Per oggi l’armonia è assente.

Soli: attraenti, avete le carte in regola per conquistare e oggi, malumore a parte, farete una strage di cuori.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): non mischiatevi negli affari degli altri.

Umore

Il Plenilunio in Toro si compie alle spalle del vostro segno. Relax, rallentate il ritmo, concedetevi una piccola pausa. Se avete lavorato duramente o vi siete dati parecchio da fare per aiutare chi vi circonda ignorando le vostre esigenze è tempo di riportare le cose in equilibrio.

Le circostanze possono essere tali da far esplodere un conflitto tra la vita lavorativa e quella personale, il quotidiano sembrarvi momentaneamente opprimente. Rilassatevi e ricaricate le batterie. L’oroscopo inoltre consiglia di non mischiarvi negli affari degli altri a meno che non ve lo chiedano espressamente, ad esempio se hanno bisogno di un consiglio.

Amore

In coppia: sfruttate al massimo i bei momenti. E se ci sono stati battibecchi, tutto si sistemerà.

Soli: oggi penserete soltanto a una persona: voi! Per una volta, sarete un po’ egoisti ma vi farà un gran bene.

Cancro (21 giugno-22 luglio): la piacevole sensazione di libertà.

Umore

Il Plenilunio in Toro segnala che dopo un periodo in cui siete stati molto coinvolti dalle questioni familari avvertirete la necessità di frequentare, uscire con gli amici, rafforzare i legami in particolare con chi condivide i vostri interessi, la pensa come voi. Non è escluso, segnala l’oroscopo, che conoscerete nuove persone e le apprezzerete molto.

L’atmosfera di questo fine settimane è dunque molto piacevole e vi sentirete più liberi, sfrutterete al meglio queste due giornate. Con questa Luna Piena potreste anche essere spinti a rendere più accogliente la casa aggiungendo ad esempio un oggetto che vi piace o mettendo dei fiori nelle stanze. Piccole cose che però faranno la differenza.

Amore

In coppia: tenerezza e tanta sensualità, è una giornata in cui l’amore per il partner è la vostra priorità.

Soli: eccellente giornata per conquistare o consolidare una storia nata di recente, dichiarare i sentimenti che provate.

Leone (23 luglio-23 agosto): cercate di essere meno ansiosi, rilassatevi.

Umore

Con la Luna Piena in Toro congiunta a Urano la vostra attuale situazione potrebbe scatenare delle frustrazioni. Un progetto ad esempio, presenta dei ritardi, un rallentamento. Avrete la sensazione di non poterle sopportare più e decidere di prendere una scorciatoia per alleviarle.

Se le tensioni si sono accumulate, un’iniziativa impulsiva potrebbe sembrare la cosa giusta ma siete sicuri che sia così? L’oroscopo a voi consiglia di rallentare il ritmo ed essere meno ansiosi. Mollare la presa non vuol dire lasciar perdere le cose ma semplicemente controllare meno. Tenete presente che ora più che agire dovreste osservare.

Amore

In coppia: atmosfera creativa, insieme al partner potreste decidere di abbellire la casa, fare insieme dei piccoli cambiamenti.

Soli: sicurezza in voi stessi e dite basta al passato. Voltate pagina per ritrovare la serenità.

Vergine (24 agosto-23 settembre): si aprono nuovi e interessanti orizzonti.

Umore

La Luna Piena in Toro congiunta a Urano annuncia che lavoro o vita privata, una persona esigerà qualcosa, vi metterà alla prova e voi proverete profonda rabbia. In questo momento l’oroscopo segnala che non tollerate situazioni restrittive e limitanti, per cui se qualcuno è invadente o ha un atteggiamento rigido nei vostri confronti, probabilmente non direte nulla ma imboccherete una strada diversa.

Ma il Plenilunio, valido anche per i prossimi quindici giorni, a voi apre nuovi e interessanti orizzonti. Nel lavoro siete in piena evoluzione, probabilmente avete capito che avete più idee e competenze di quanto pensavate. Ora dovete solo sfruttarle.

Amore

In coppia: circolano incomprensioni e ciascuno rimane fermo sulla sua posizione. Sorvolate su alcuni commenti del partner.

Soli: è un sabato in cui siete nervosi per cui la cosa migliore è rimanere in casa o in compagnia degli amici.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): spendere in modo intelligente.

Umore

Il Plenilunio in Toro al vostro segno parla di denaro. Le tensioni riguardanti i soldi, i debiti, le spese potrebbero motivi vari a fare un bilancio e spendere in modo più intelligente, a fare acquisti mirati. E’ sempre utile trarre delle lezioni dalle esperienze.

Ma non solo, l’oroscopo segnala che vorrete, in generale, mettere ordine nella vostra vita o mollare una cattiva abitudine o qualcosa a cui vi state aggrappando troppo. Di sicuro, migliorerete l’esistenza. La Luna piena rappresenta sempre un periodo stressante a livello psicofisico. Degli esercizi di respirazione aiuteranno a far fronte all’ansia, cercate di stare di più all’aria aperta.

Amore

In coppia: circola leggerezza, sensualità, dolcezza. E’ il genere di atmosfera che a voi piace tanto.

Soli: incontro con una persona diversa da quelle che di solito scegliete. Ma vi piacerà. Siete stufi di storie senza un domani.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): capire cosa volete dalle relazioni.

Umore

La Luna Piena in Toro è congiunta a Urano e opposta al vostro Sole. Riguardo a una relazione potrebbe esserci un cambiamento, un problema che andrà risolto. Se volete che le cose prendano una piega diversa, il Plenilunio può rappresenta un’opportunità.

La sensazione è che voi e l’altro/a abbiate bisogno di spazio. Ciò non significa chiudere la relazione ma solo trovare un nuovo equilibrio. L’oroscopo a voi annuncia che nelle relazioni in generale è arrivato il momento di ridefinire ciò che volete e di cui avete bisogno. Sebbene scateni un po’ di caos, il Plenilunio al riguardo potrebbe essere di aiuto.

Amore

In coppia: con il partner cercate di essere più accomodanti, evitate commenti spiacevoli.

Soli: le tensioni con una persona incontrata di recente oggi potrebbero esplodere. Siete partiti con il piede sbagliato.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): c’è chi abusa della vostra gentilezza.

Umore

Il Plenilunio in Toro punta i riflettori sul vostro settore del lavoro, della forma, dello stile di vita. Se al riguardo siete insoddisfatti o si sono accumulati dei problemi oggi emergerà in modo prepotente. Avrete voglia di apportare dei cambiamenti così da migliorare la vostra vita. E un buon equilibrio tra lavoro e vita privata è alla base di tutto.

Ci sarà chi avrà bisogno del vostro aiuto, farà delle richieste e voi vorreste rifiutare ma temendo di dare un dispiacere, direte “sì”. L’oroscopo annuncia che è il momento di capire chi pretende troppo e abusa della vostra gentilezza, della disponibilità.

Amore

In coppia: se volete trascorrere una serata serena, date di prova di tolleranza. Non criticate tutto.

Soli: la solitudine oggi non è un problema, non volete cambiare una virgola del vostro status. Eppure, Cupido potrebbe tendervi una trappola…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): creativi e in splendida forma.

Umore

Il Plenilunio in Toro annuncia un piacevole fine settimana. Potrebbero esserci dei cambiamenti di programma o eventi imprevisti riguardo alle amicizie, i figli e li accoglierete ben volentieri. Ora pensate fuori dagli schemi e non v’interessa seguire rigide regole. Siete molto creativi ed è il momento giusto, segnala l’oroscopo, per fare qualcosa di divertente e distrarvi.

Chi vi circonda sarà molto affettuoso. Ricambiate, dite alle persone care quanto sono importanti e trascorrete con loro il tempo libero.. Di sicuro ora vi sentite bene con voi stessi, sia fisicamente che emotivamente, cosa che fino a poco tempo fa era quasi impensabile. Ma il vento sta cambiando.

Amore

In coppia: eros e sensualità al top e qui la creatività non vi manca davvero. Il partner non aspetta altro.

Soli: dichiarazione in vista! Una persona ha perso la testa per voi e oggi parlerà chiaramente della sua passione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dovete sviluppare tanta pazienza.

Umore

La Luna Piena in Toro congiunta a Urano per il vostro segno non è il top. Se siete in attesa di notizie o di una risposta dovrete pazientare come minimo fino a lunedì. Una sfida per voi Acquario che, è noto, non siete campioni di pazienza, in particolare oggi.

Ma l’oroscopo odierno a voi dice di sviluppare molta pazienza, anche e soprattutto perché non siete nella posizione di poter accelerare le cose. Il Plenilunio vi permette comunque di chiarire alcune questioni riguardanti la famiglia che ormai non sopportate più. Ciò potrebbe comportare un conflitto. Parlare in modo franco e diretto va bene ma dovrete essere anche diplomatici.

Amore

In coppia: ne avete abbastanza del solito quotidiano, eliminare alcune abitudini. Tuttavia, non prendete decisioni per conto vostro, tenete conto dell’opinione del partner.

Soli: un incontro c’è ma evitate di bruciare le tappe. Prudenza, eviterete di commettere degli errori.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): euforici grazie a belle notizie.

Umore

Il Plenilunio in Toro potrebbe far arrivare delle buone notizie che vi renderanno euforici. E’ un fine settimana in cui il morale sarà al top. Potrebbe anche emergere un’idea o forse la soluzione a qualcosa su cui riflettete da tempo. Forse sarà necessaria un’azione radicale, incluso il fatto di mollare ciò che non vi serve più.

La Luna Piena odierna vi mette in grado di capire ciò che per voi conta davvero. In ogni caso, dice l’oroscopo, prima di dire o fare qualcosa è meglio pensarci in modo tranquillo e rilassato. Sarà d’aiuto a prevenire eventuali errori.

Amore

In coppia: serata di passione, c’è il risveglio dell’eros! Preparatevi a emozioni forti. Di sicuro non vi annoierete.

Soli: incontro con una persona che accenderà la passione, l’amore. E sarete ampiamente ricambiati.